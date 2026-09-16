Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti Manchester Yunayted ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozondi, oʻyin taqdirini hal qilgan gol Erling Xoland tomonidan kiritildi.
- VAR tizimi tomonidan dastlabki ofsayd holati notoʻgʻri baholangani Professional hakamlar tashkiloti tomonidan tan olindi va Manchester Yunayteddan uzr soʻraldi.
Angliya Premyer-ligasining navbatdagi markaziy uchrashuvida Manchester Siti asosiy raqibi Manchester Yunayted ustidan minimal 1:0 hisobida zafar quchdi. Oʻyin taqdirini hal qilgan yagona gol ikkinchi boʻlakda Erling Xoland tomonidan kiritildi. Ushbu bahs nafaqat murosasiz kurashlarga boy oʻtdi, balki hakamlik xatolari bilan bogʻliq bahsli vaziyatlar tufayli ham koʻpchilikning diqqat markazida boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 60-daqiqasida norvegiyalik hujumchi raqib darvozasini ishgʻol qildi, biroq yon chiziq hakami darhol oʻyindan tashqari holat qayd etilganini bildirib bayroqchasini koʻtardi. Shundan soʻng vaziyat VAR tizimi yordamida uzoq tekshirildi va bosh hakam golni hisobga oldi. Garchi bu qaror maydonda qizgʻin bahslarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, Manchester Siti gʻalabani saqlab qoldi.
Hakamlik xatosi va VAR qaroriSky Sports nashri xabar qilishicha, oʻyindan keyin Professional hakamlar tashkiloti golni hisobga olishda katta xatoga yoʻl qoʻyilganini tan oldi. Tashkilot bayonotida taʼkidlanishicha, Erling Xolandga uzatma berilgan paytda uning jamoadoshi toʻpga yaqin joyda ofsiddan turib faol harakat qilgan va vaziyatga taʼsir koʻrsatgan. VAR tizimi bu subyektiv taʼsirni toʻgʻri baholay olmagani va bosh hakamni monitor yoniga takroriy koʻrib chiqish uchun chaqirmagani tan olindi. Shu munosabat bilan Manchester Yunayted klubidan yoʻl qoʻyilgan xato uchun uzr soʻraldi.
Garchi hakamning dastlabki qarori futbolchining oʻzida ham eʼtiroz uygʻotgan boʻlsa-da, u vaziyat ijobiy hal boʻlishiga ishongandi. Oʻyin yakunida Erling Xoland oʻzining ofsiddan qochish qobiliyati haqida gapirarkan, hakam Maykl Oliverga bu holatni shaxsan qabul qilganini aytganini maʼlum qildi. "Men odatda ofsidsiz oʻynayman, shuning uchun hakamga bu qarorni shaxsiy qabul qilganimni aytdim", dedi hujumchi.
Maydondagi noyob fazoviy sezgirlikThe Athletic nashri maʼlumotiga koʻra, norvegiyalik toʻpurarning bunday oʻtkir fazoviy sezgirligi tasodif emas. U Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgach, ofsidlarga tushish chastotasini keskin kamaytirgan. Agar Borussiya Dortmund safida har 90 daqiqada oʻrtacha 0,55 ta ofshid qayd etilgan boʻlsa, hozirda bu koʻrsatkich 0,2 taga tushgan. Soʻnggi ikki yil ichida Premyer-liganing 43 nafar futbolchisi unga qaraganda koʻproq marta ofsiddan adashgan.
Erling Xoland oʻyin davomida toʻp traektoriyasini juda yaxshi his qilishi va himoyachilar chizigʻida mukammal harakatlanishi sababli oʻzini kamdan-kam hollarda noqulay vaziyatga qoʻyadi. Uning bu noyob mahorati Manchester Siti jamoasining hujum chizigʻini yanada xavfli qilmoqda va raqib jamoalar himoyachilariga doimiy bosh ogʻriq tugʻdirib kelmoqda.
Izohlar 0
…