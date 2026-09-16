Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi

·25·Sport
Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti Manchester Yunayted ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozondi, oʻyin taqdirini hal qilgan gol Erling Xoland tomonidan kiritildi.
  • VAR tizimi tomonidan dastlabki ofsayd holati notoʻgʻri baholangani Professional hakamlar tashkiloti tomonidan tan olindi va Manchester Yunayteddan uzr soʻraldi.

Angliya Premyer-ligasining navbatdagi markaziy uchrashuvida Manchester Siti asosiy raqibi Manchester Yunayted ustidan minimal 1:0 hisobida zafar quchdi. Oʻyin taqdirini hal qilgan yagona gol ikkinchi boʻlakda Erling Xoland tomonidan kiritildi. Ushbu bahs nafaqat murosasiz kurashlarga boy oʻtdi, balki hakamlik xatolari bilan bogʻliq bahsli vaziyatlar tufayli ham koʻpchilikning diqqat markazida boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 60-daqiqasida norvegiyalik hujumchi raqib darvozasini ishgʻol qildi, biroq yon chiziq hakami darhol oʻyindan tashqari holat qayd etilganini bildirib bayroqchasini koʻtardi. Shundan soʻng vaziyat VAR tizimi yordamida uzoq tekshirildi va bosh hakam golni hisobga oldi. Garchi bu qaror maydonda qizgʻin bahslarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, Manchester Siti gʻalabani saqlab qoldi.

Hakamlik xatosi va VAR qarori

Sky Sports nashri xabar qilishicha, oʻyindan keyin Professional hakamlar tashkiloti golni hisobga olishda katta xatoga yoʻl qoʻyilganini tan oldi. Tashkilot bayonotida taʼkidlanishicha, Erling Xolandga uzatma berilgan paytda uning jamoadoshi toʻpga yaqin joyda ofsiddan turib faol harakat qilgan va vaziyatga taʼsir koʻrsatgan. VAR tizimi bu subyektiv taʼsirni toʻgʻri baholay olmagani va bosh hakamni monitor yoniga takroriy koʻrib chiqish uchun chaqirmagani tan olindi. Shu munosabat bilan Manchester Yunayted klubidan yoʻl qoʻyilgan xato uchun uzr soʻraldi.

Garchi hakamning dastlabki qarori futbolchining oʻzida ham eʼtiroz uygʻotgan boʻlsa-da, u vaziyat ijobiy hal boʻlishiga ishongandi. Oʻyin yakunida Erling Xoland oʻzining ofsiddan qochish qobiliyati haqida gapirarkan, hakam Maykl Oliverga bu holatni shaxsan qabul qilganini aytganini maʼlum qildi. "Men odatda ofsidsiz oʻynayman, shuning uchun hakamga bu qarorni shaxsiy qabul qilganimni aytdim", dedi hujumchi.

Maydondagi noyob fazoviy sezgirlik

The Athletic nashri maʼlumotiga koʻra, norvegiyalik toʻpurarning bunday oʻtkir fazoviy sezgirligi tasodif emas. U Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgach, ofsidlarga tushish chastotasini keskin kamaytirgan. Agar Borussiya Dortmund safida har 90 daqiqada oʻrtacha 0,55 ta ofshid qayd etilgan boʻlsa, hozirda bu koʻrsatkich 0,2 taga tushgan. Soʻnggi ikki yil ichida Premyer-liganing 43 nafar futbolchisi unga qaraganda koʻproq marta ofsiddan adashgan.

Erling Xoland oʻyin davomida toʻp traektoriyasini juda yaxshi his qilishi va himoyachilar chizigʻida mukammal harakatlanishi sababli oʻzini kamdan-kam hollarda noqulay vaziyatga qoʻyadi. Uning bu noyob mahorati Manchester Siti jamoasining hujum chizigʻini yanada xavfli qilmoqda va raqib jamoalar himoyachilariga doimiy bosh ogʻriq tugʻdirib kelmoqda.

Erling HaalandManchester CityManchester UnitedPremier LeagueFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiGianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:59Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Bugun, 16:00«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildiBugun, 15:52«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildiBugun, 15:43Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Bugun, 15:27«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...Bugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda