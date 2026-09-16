Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)

·0·Dunyo
Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)

AQSHning eng yirik megapolislaridan biri bo‘lgan Los-Anjeles shahrida ommaviy axborot vositalari va mahalliy aholini larzaga solgan mudhish fojia yuz berdi. Amerikaning nufuzli milliy media giganti sanalmish «NBC» telekanalining syomka guruhini olib ketayotgan xizmat vertolyoti parvoz chog‘ida kutilmaganda boshqaruvni yo‘qotib, halokatga uchradi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, telekanal ekipaji shaharda sodir bo‘lgan yirik yo‘l-transport hodisasini yuqoridan turib tezkorlik bilan suratga olish va to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga uzatish maqsadida voqea joyiga shoshilayotgan bo‘lgan.

Biroq manzilga yetib bormay, vertolyot keskin pastlay boshlagan va omborlar majmuasi yaqinida joylashgan avtoturargoh ustiga qulagan. Zarba shu qadar kuchli bo‘lganki, halokat oqibatida uch kishi voqea joyida fojiali tarzda halok bo‘lgan. Shahar yong‘in-qutqaruv xizmati kapitani Branden Silvermanning ma’lum qilishicha, qurbonlarning barchasi ham havo kemasi bortida bo‘lmagan — halok bo‘lganlardan biri vertolyot qulagan vaqtda bevosita avtoturargohda, yerda turgan begunoh fuqaro bo‘lib chiqqan.

Xo‘sh, vertolyotning to‘satdan pastlab qulashiga texnik nosozlik sabab bo‘lganmi yoki pilot xatosi, bortda aynan kimlar bo‘lgan va AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi ushbu holat bo‘yicha qanday shoshilinch tekshiruv boshladi?

Efirga shoshgan ekipaj va avtoturargohdagi fojia

Los-Anjeles osmonida yuz bergan aviahalokat tafsilotlari:

  • Tezkor reportaj vazifasi: «NBC» telekanali vertolyoti shahar yo‘llarida sodir bo‘lgan yirik avtohalokatni voqea joyidan yoritish uchun shoshilinch parvozga chiqqan;

  • Keskin sho‘ng‘ish va zarba: Samolyot va vertolyotlar kuzatuvi ma’lumotlariga ko‘ra, bort belgilangan balandlikni saqlay olmay, omborxonalar yaqinidagi mashinalar to‘xtash joyiga qulab tushgan;

  • 3 nafar qurbon: Hodisa joyiga yetib kelgan favqulodda xizmatlar va shifokorlar uch kishining halok bo‘lganini tasdiqladi;

  • Yerdagi qurbonning ayanchli taqdiri: O‘t o‘chirish va qutqaruv xizmati kapitani Branden Silverman halok bo‘lganlardan bir nafari vertolyot yo‘lovchisi emas, balki qulash lahzasida mashinalar yonida turgan piyoda ekanini rasman bildirdi.

Qutqaruvchilarning tezkor harakati va majmuadagi vaziyat

Hodisa joyida ko‘rilgan xavfsizlik choralari:

  • Yong‘in xavfining oldi olindi: Qulagan havo kemasidan yoqilg‘i oqib ketishi kuzatilgan bo‘lsa-da, o‘t o‘chiruvchilarning tezkor aralashuvi tufayli yaqindagi omborlar va avtomobillarga alanga o‘tishi bartaraf etildi;

  • Hududning o‘rab olinishi: Los-Anjeles politsiyasi fojia sodir bo‘lgan avtoturargoh va omborlar perimetrini to‘liq yopib, tergovchilarga sharoit yaratib berdi;

  • Telekanal jamoasining qayg‘usi: NBC ma’muriyati o‘z xodimlari va yerda halok bo‘lgan insonning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib, halokat sabablarini aniqlashda rasmiy organlar bilan to‘liq hamkorlik qilishini ma’lum qildi.

Tergov va aviatsiya xavfsizligi: Sabab nimada?

Mutaxassislar ilgari surayotgan dastlabki taxminlar:

  • Federal aviatsiya tekshiruvi: AQSHning Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) va Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) voqea joyiga maxsus komissiya yuborib, halokat sabablarini o‘rganishni boshladi;

  • Texnik nosozlik ehtimoli: Mutaxassislar vertolyotning to‘satdan balandlikni yo‘qotishiga dvigatel yoki dumidagi vint mexanizmining ishdan chiqishi sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rib chiqmoqda;

  • Shahar ustidagi parvozlar xavfi: Megapolis osmonida televideniye va media vertolyotlarining zich parvoz qilishi xavfsizlik qoidalarini yanada kuchaytirishni talab qilayotgani ekspertlar tomonidan ta’kidlanmoqda.

Los-Anjelesdagi ushbu qayg‘uli voqea tezkor axborot yetkazish ilinjida hayotini xavf ostiga qo‘yadigan jurnalistlar mehnati naqadar xatarli ekanini hamda aviatsiya xavfsizligida kichik bir nuqson ham begunoh insonlar umriga zomin bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, axborot tezkorligi uchun yirik shaharlar va aholi punktlari ustidan past balandlikda parvoz qiladigan media vertolyotlaridan foydalanishni cheklab, ularning o‘rnini zamonaviy professional dronlar bilan to‘liq almashtirish vaqti kelmadimi? Bunday fojialarning oldini olish uchun aviakompaniyalar va telekanallar qanday qo‘shimcha xavfsizlik choralarini ko‘rishi zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahonda yuz bergan ushbu favqulodda hodisa tafsilotlarini barcha yaqinlaringiz hamda hamkasblaringizga ulashing!

NBCLos-Anjelesvertolyot fojiaFAA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Bugun, 16:11Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Bugun, 13:54Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiBugun, 11:25Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!Husiylar yetakchisi Bin Salmonga nima degan edi? Yaqin Sharqni larzaga solgan murojaat!Bugun, 10:47Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiBugun, 09:56Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Ilon Mask sun’iy intellektning eng xavfli ssenariysidan ogohlantirdi (video)Bugun, 09:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi