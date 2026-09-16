Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)
AQSHning eng yirik megapolislaridan biri bo‘lgan Los-Anjeles shahrida ommaviy axborot vositalari va mahalliy aholini larzaga solgan mudhish fojia yuz berdi. Amerikaning nufuzli milliy media giganti sanalmish «NBC» telekanalining syomka guruhini olib ketayotgan xizmat vertolyoti parvoz chog‘ida kutilmaganda boshqaruvni yo‘qotib, halokatga uchradi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, telekanal ekipaji shaharda sodir bo‘lgan yirik yo‘l-transport hodisasini yuqoridan turib tezkorlik bilan suratga olish va to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga uzatish maqsadida voqea joyiga shoshilayotgan bo‘lgan.
Biroq manzilga yetib bormay, vertolyot keskin pastlay boshlagan va omborlar majmuasi yaqinida joylashgan avtoturargoh ustiga qulagan. Zarba shu qadar kuchli bo‘lganki, halokat oqibatida uch kishi voqea joyida fojiali tarzda halok bo‘lgan. Shahar yong‘in-qutqaruv xizmati kapitani Branden Silvermanning ma’lum qilishicha, qurbonlarning barchasi ham havo kemasi bortida bo‘lmagan — halok bo‘lganlardan biri vertolyot qulagan vaqtda bevosita avtoturargohda, yerda turgan begunoh fuqaro bo‘lib chiqqan.
Xo‘sh, vertolyotning to‘satdan pastlab qulashiga texnik nosozlik sabab bo‘lganmi yoki pilot xatosi, bortda aynan kimlar bo‘lgan va AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi ushbu holat bo‘yicha qanday shoshilinch tekshiruv boshladi?
Efirga shoshgan ekipaj va avtoturargohdagi fojia
Los-Anjeles osmonida yuz bergan aviahalokat tafsilotlari:
Tezkor reportaj vazifasi: «NBC» telekanali vertolyoti shahar yo‘llarida sodir bo‘lgan yirik avtohalokatni voqea joyidan yoritish uchun shoshilinch parvozga chiqqan;
Keskin sho‘ng‘ish va zarba: Samolyot va vertolyotlar kuzatuvi ma’lumotlariga ko‘ra, bort belgilangan balandlikni saqlay olmay, omborxonalar yaqinidagi mashinalar to‘xtash joyiga qulab tushgan;
3 nafar qurbon: Hodisa joyiga yetib kelgan favqulodda xizmatlar va shifokorlar uch kishining halok bo‘lganini tasdiqladi;
Yerdagi qurbonning ayanchli taqdiri: O‘t o‘chirish va qutqaruv xizmati kapitani Branden Silverman halok bo‘lganlardan bir nafari vertolyot yo‘lovchisi emas, balki qulash lahzasida mashinalar yonida turgan piyoda ekanini rasman bildirdi.
Qutqaruvchilarning tezkor harakati va majmuadagi vaziyat
Hodisa joyida ko‘rilgan xavfsizlik choralari:
Yong‘in xavfining oldi olindi: Qulagan havo kemasidan yoqilg‘i oqib ketishi kuzatilgan bo‘lsa-da, o‘t o‘chiruvchilarning tezkor aralashuvi tufayli yaqindagi omborlar va avtomobillarga alanga o‘tishi bartaraf etildi;
Hududning o‘rab olinishi: Los-Anjeles politsiyasi fojia sodir bo‘lgan avtoturargoh va omborlar perimetrini to‘liq yopib, tergovchilarga sharoit yaratib berdi;
Telekanal jamoasining qayg‘usi: NBC ma’muriyati o‘z xodimlari va yerda halok bo‘lgan insonning yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib, halokat sabablarini aniqlashda rasmiy organlar bilan to‘liq hamkorlik qilishini ma’lum qildi.
Tergov va aviatsiya xavfsizligi: Sabab nimada?
Mutaxassislar ilgari surayotgan dastlabki taxminlar:
Federal aviatsiya tekshiruvi: AQSHning Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) va Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) voqea joyiga maxsus komissiya yuborib, halokat sabablarini o‘rganishni boshladi;
Texnik nosozlik ehtimoli: Mutaxassislar vertolyotning to‘satdan balandlikni yo‘qotishiga dvigatel yoki dumidagi vint mexanizmining ishdan chiqishi sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rib chiqmoqda;
Shahar ustidagi parvozlar xavfi: Megapolis osmonida televideniye va media vertolyotlarining zich parvoz qilishi xavfsizlik qoidalarini yanada kuchaytirishni talab qilayotgani ekspertlar tomonidan ta’kidlanmoqda.
Los-Anjelesdagi ushbu qayg‘uli voqea tezkor axborot yetkazish ilinjida hayotini xavf ostiga qo‘yadigan jurnalistlar mehnati naqadar xatarli ekanini hamda aviatsiya xavfsizligida kichik bir nuqson ham begunoh insonlar umriga zomin bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, axborot tezkorligi uchun yirik shaharlar va aholi punktlari ustidan past balandlikda parvoz qiladigan media vertolyotlaridan foydalanishni cheklab, ularning o‘rnini zamonaviy professional dronlar bilan to‘liq almashtirish vaqti kelmadimi? Bunday fojialarning oldini olish uchun aviakompaniyalar va telekanallar qanday qo‘shimcha xavfsizlik choralarini ko‘rishi zarur? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahonda yuz bergan ushbu favqulodda hodisa tafsilotlarini barcha yaqinlaringiz hamda hamkasblaringizga ulashing!
Izohlar 0
…