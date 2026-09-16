JONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdi

·1·Madaniyat
JONY Instagramdagi barcha postlarini o‘chirib, sirli ishora qoldirdi

Mashhur xonanda JONY Instagram sahifasidagi barcha postlarini o‘chirib tashladi. Bu holat uning shaxsiy hayotiga oid turli gap-so‘zlar tarqalayotganidan so‘ng kuzatildi va muxlislar e’tiborini tortdi.

Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda JONY'ning noma’lum ayol va kichik bola bilan tushgan suratlari tarqalgan edi. Ayrim manbalarda suratdagi ayol xonandaning ehtimoliy rafiqasi, bola esa uning farzandi bo‘lishi mumkinligi haqida taxminlar bildirilgan. Biroq bu ma’lumotlar hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Qizig‘i, xonanda postlarini o‘chirganidan so‘ng Instagram'da sirli mazmundagi storis ham joylashtirdi.

Unda: «Ko‘rish — ishonish demak. Ammo bu haqiqatmi yoki shunchaki illyuziyami?» degan jumlalar paydo bo‘lgan.

JONY hozircha suratlardagi ayol va bola haqida, shuningdek, nega sahifasini «tozalagani» haqida rasmiy izoh bermadi.

Shu bois xonandaning bu qarori yangi ijodiy loyiha bilan bog‘liqmi yoki shaxsiy hayotidagi voqealarga aloqadormi — hozircha noma’lum.

JONYInstagramShaxsiy hayotRafiq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)Bugun, 16:38Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiRayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiBugun, 13:00Maryam Tillayevadan butunlay o‘zgacha uslub: "Shakar" nomli yangi klip premerasi e’lon qilindi! (video)Maryam Tillayevadan butunlay o‘zgacha uslub: "Shakar" nomli yangi klip premerasi e’lon qilindi! (video)Kecha, 22:45Rihanna va ASAP Rocky qizining 1 yoshini nishonladi: uning ismi ham an’anani davom ettirdiRihanna va ASAP Rocky qizining 1 yoshini nishonladi: uning ismi ham an’anani davom ettirdiKecha, 22:17Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Kecha, 16:34«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)Kecha, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi