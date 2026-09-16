Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdi
Italiya milliy jamoasi sardori Gianluigi Donnarumma mamlakat futbolidagi ogʻir davrni ortda qoldirib, jamoaning shonli tarixini qaytadan yozish uchun muxlislarni jipslashishga chaqirdi. Football Italia nashri va Sky Sport Italia telekanaliga tayanib xabar berilishicha, toʻrt karra jahon chempionlari boʻlgan „Azzurri“ ketma-ket uchinchi bor mundialdan chetda qolgani jamoa uchun qattiq zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Amerikada oʻtadigan 2026 yilgi jahon chempionatiga chiqa olmagani italiyaliklar uchun azobli va tushkunlikka toʻla yozni taqdim etdi. Maydon tashqarisida qolgan futbolchilar va butun xalq uchun bu holat katta fojiaga teng boʻldi. Shundan soʻng mamlakat futbolida jiddiy oʻzgarishlar yuz berib, Gennaro Gattuso va bir qator yuqori lavozimdagi mutasaddilar oʻz lavozimlarini tark etishgandi.
Roberto Manchinining qaytishi va yangi umidlarJamoaning ogʻir ahvolidan chiqib ketishida tajribali mutaxassis Roberto Manchinining terma jamoaga bosh murabbiy sifatida qaytishi asosiy umid sifatida koʻrilmoqda. Eslatib oʻtamiz, aynan Manchining qoʻl ostida Italiya Yevro-2020 turnirida gʻolib chiqqan edi. Donnarumma bu hamkorlik kiyinish xonasiga oʻziga ishonch va gʻalaba qozonishga boʻlgan chanqoqlikni qaytarishiga qatʼiy ishonadi.
Darvozabonning soʻzlariga koʻra, oʻtgan yozdagi muvaffaqiyatsizliklar futbolchilarga ulkan ruhiy zarba bergan, biroq tushkunlikka tushishga haqlari yoʻq. Endilikda jamoa bor eʼtiborini Millatlar ligasi uchrashuvlari hamda Buyuk Britaniya va Irlandiyada boʻlib oʻtadigan Yevro-2028 saralashiga qaratmoqda.
Muxlislar koʻmagi va kelajakrejadagi vazifalarDonnarumma Millatlar ligasining ilk oʻyinlarida qoʻllab-quvvatlashda davom etayotgan barcha italiyaliklarga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, muxlislarning energiyasi va haydovchi kuchi jamoaga yangi nafas olib keladi va oldinga qadam tashlashga yordam beradi.
„Bizga koʻplab pozitivlik kerak. Oldinda qiyin sinovlar turganini bilaman, ammo biz bu sahifani yopib, yangi kuch bilan qaytishimiz shart. Buni faqat oʻzimiz qila olamiz“, — deya qoʻshimcha qildi posbon. Maqsad — Italiya terma jamoasini avvalgi mavqeiga qaytarish va xalqiga yoʻqotilgan ishonchni qaytarishdan iborat.
Izohlar 0
…