Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdi

·1·Sport
Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdi

Italiya milliy jamoasi sardori Gianluigi Donnarumma mamlakat futbolidagi ogʻir davrni ortda qoldirib, jamoaning shonli tarixini qaytadan yozish uchun muxlislarni jipslashishga chaqirdi. Football Italia nashri va Sky Sport Italia telekanaliga tayanib xabar berilishicha, toʻrt karra jahon chempionlari boʻlgan „Azzurri“ ketma-ket uchinchi bor mundialdan chetda qolgani jamoa uchun qattiq zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Amerikada oʻtadigan 2026 yilgi jahon chempionatiga chiqa olmagani italiyaliklar uchun azobli va tushkunlikka toʻla yozni taqdim etdi. Maydon tashqarisida qolgan futbolchilar va butun xalq uchun bu holat katta fojiaga teng boʻldi. Shundan soʻng mamlakat futbolida jiddiy oʻzgarishlar yuz berib, Gennaro Gattuso va bir qator yuqori lavozimdagi mutasaddilar oʻz lavozimlarini tark etishgandi.

Roberto Manchinining qaytishi va yangi umidlar

Jamoaning ogʻir ahvolidan chiqib ketishida tajribali mutaxassis Roberto Manchinining terma jamoaga bosh murabbiy sifatida qaytishi asosiy umid sifatida koʻrilmoqda. Eslatib oʻtamiz, aynan Manchining qoʻl ostida Italiya Yevro-2020 turnirida gʻolib chiqqan edi. Donnarumma bu hamkorlik kiyinish xonasiga oʻziga ishonch va gʻalaba qozonishga boʻlgan chanqoqlikni qaytarishiga qatʼiy ishonadi.

Darvozabonning soʻzlariga koʻra, oʻtgan yozdagi muvaffaqiyatsizliklar futbolchilarga ulkan ruhiy zarba bergan, biroq tushkunlikka tushishga haqlari yoʻq. Endilikda jamoa bor eʼtiborini Millatlar ligasi uchrashuvlari hamda Buyuk Britaniya va Irlandiyada boʻlib oʻtadigan Yevro-2028 saralashiga qaratmoqda.

Muxlislar koʻmagi va kelajakrejadagi vazifalar

Donnarumma Millatlar ligasining ilk oʻyinlarida qoʻllab-quvvatlashda davom etayotgan barcha italiyaliklarga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, muxlislarning energiyasi va haydovchi kuchi jamoaga yangi nafas olib keladi va oldinga qadam tashlashga yordam beradi.

„Bizga koʻplab pozitivlik kerak. Oldinda qiyin sinovlar turganini bilaman, ammo biz bu sahifani yopib, yangi kuch bilan qaytishimiz shart. Buni faqat oʻzimiz qila olamiz“, — deya qoʻshimcha qildi posbon. Maqsad — Italiya terma jamoasini avvalgi mavqeiga qaytarish va xalqiga yoʻqotilgan ishonchni qaytarishdan iborat.

Gianluigi DonnarummaItaliya terma jamoasiRoberto ManciniMillatlar ligasiJahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiBugun, 18:32Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Bugun, 16:00«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildiBugun, 15:52«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildiBugun, 15:43Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Bugun, 15:27«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...«Infantinoning qolishi — futbol uchun sharmandalik!»: Tebas Tramp omilini fosh qildi...Bugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda