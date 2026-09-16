To‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdi

·2·Dunyo
To‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdi

Braziliyada 29 yoshli erkak bank kartasidagi to‘lov rad etilganidan so‘ng supermarketda qariyb 9 ming funt sterlinglik vino shishalarini sindirdi. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Hodisa 14 sentyabr kuni Durado shahrida sodir bo‘lgan. Kuzatuv kamerasi tasvirlarida erkak mototsikl shlemi bilan vino shishalarini olib, polga uloqtirayotgani aks etgan. Oqibatda do‘konda qizil vino va singan shisha bo‘laklari sochilib ketgan.

Supermarket rahbari Aparesido Donizete Ballanning aytishicha, erkak xarid uchun to‘lov qilmoqchi bo‘lganida kartasi rad etilgan va shundan keyin u janjal ko‘targan. Uning harakatlari natijasida 60 ming Braziliya reali (£8658) miqdorida zarar yetkazilgan.

Erkak supermarketga kirishidan oldin mototsiklni ag‘darib yuborgan, belgiga tepgan, shisha eshikka zarar yetkazgan hamda xodimlar va xaridorlarga tahdid qilgani aytilmoqda.

Taxminan ikki yarim daqiqa davom etgan harakatlaridan so‘ng u do‘konni tark etgan. Ko‘p o‘tmay voqea joyiga kelgan politsiya xodimlariga taslim bo‘lgan. U ushlanib, bayonot berganidan keyin qo‘yib yuborilgan.

Ballanning so‘zlariga ko‘ra, bu erkakni supermarketda ikkinchi marta ko‘rishi bo‘lgan. Avvalgi safar u do‘kon yonidagi daraxt ko‘chatini shikastlagani aytilgan.

Hodisani tergov qilayotgan detektiv Joau Fernandu Baptista erkak voqea vaqtida psixotik holatda bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan. Uning Duradoda avval ham turli hodisalarga aloqadorligi aytilgan, biroq jinoiy sudlanganlik holati mavjud emas.

Endi sud uning qilmishlari uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin yoki yo‘qligini aniqlaydi. Bundan tashqari, mutaxassislar uning voqea vaqtida o‘z harakatlarini anglash qobiliyatini ham baholaydi.

DuradoAparesido Donizete Ballanvino shishalarijinoiy javobgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdiBolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdiBugun, 18:28BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)Bugun, 18:04Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Bugun, 17:35Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Bugun, 16:11Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Bugun, 13:54Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiBugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi