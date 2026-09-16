«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi
Markaziy Osiyo xalqlari o‘rtasidagi azaliy qardoshlik, mehmondo‘stlik va samimiy hazil tuyg‘usi aks etgan ajoyib videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab tomoshabinlarning qalbiga iliqlik ulashmoqda. Voqea Qirg‘izistonning Jalolobod viloyatida, Chatqol tizmasining bag‘rida, dengiz sathidan 1878 metr balandlikda joylashgan maftunkor «Sari-Chelak» davlat biosfera qo‘riqxonasida yuz bergan. O‘zbekistondan ushbu so‘lim maskanga sayohatga borgan bir guruh hamyurtlarimiz hordiq chiqarib, mikroavtobusda ortga qaytishga shaylanayotgan paytda, mahalliy qirg‘iz yigitlaridan biri mashina salonida turgan o‘zbek qiziga hazillashib, shu yerda qolishni va unga turmushga chiqishni taklif qiladi.
Kutilmagan savolga zukkolik bilan javob qaytargan o‘zbek suluvi esa mashina eshigida turib: «100 gramm tilla va 20 ta ot bersang, qolaman», deya shart qo‘yadi. Qizning shartini darhol qabul qilgan qirg‘iz yigiti esa: «Tush qani, tush!», deya uni otidan tushib kutib oladi. Qizning «A gde dvadsat loshadey?» (Yigirmata ot qani?) degan savoliga uzoqda turgan uyurni ko‘rsatib, «O‘zbekistonlik suluvni 20 ot, 100 gramm oltinga olib qolyapmiz!» deya uning qo‘lidan tutib otlar tomon yetaklab ketishi sayohatchilar va mahalliy aholining kulgusiga sabab bo‘ldi.
Xo‘sh, internet foydalanuvchilarini to‘lqinlantirgan ushbu samimiy video ortida qanday tafsilotlar bor va Sari-Chelak tog‘laridagi bu quvnoq sahna nega ikki qardosh xalq birdamligining ramziga aylandi?
«Sari-Chelakdagi to‘y»: Sahna ortida nimalar yuz berdi?
Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab qarash to‘playotgan video tafsilotlari:
Kutilmagan taklif: Safarini yakunlab yo‘lga tushayotgan mikroavtobus yonida to‘plangan qirg‘iz yigitlari o‘zbek sayyohlarini kuzatish chog‘ida qizga shu yerda qolish taklifini bildirgan;
100 gramm tilla va 20 ta ot sharti: O‘zbek qizi ham bo‘sh kelmay, xalqona qalin puli an’analariga hazilomuz urg‘u bergan holda, 20 ta ot va 100 gramm oltin evaziga rozi bo‘lishini aytgan;
«Bu otlar 20 ta chiqmaydiku!»: Yigit adirlikdagi otlarni ko‘rsatganda, mashinadagi ayollar va qiz otlar soni kamligini aytib kulishgan, yigit esa suluvni qo‘lidan ushlab, mardonavor tarzda to‘da tomon yetaklab ketgan;
«Sari-chelekte toy»: Voqeani kuzatib turgan sayohatchilar hamda qirg‘iz yigitlari qarsaklar chalib, ikki yoshning bu quvnoq haziliga sherik bo‘lishgan va holat videoga muhrlangan.
«Asal to‘la sariq ko‘za»: Sari-Chelak qanday maskan?
Voqea yuz bergan tabiat mo‘jizasi haqida muhim ma’lumotlar:
Nomning kelib chiqishi: «Sari-Chelak» so‘zi «Sariq ko‘za» ma’nosini beradi — kuz faslida atrofdagi barglar sarg‘ayib, suvda aks etganda ko‘l haqiqatan asal to‘la sariq ko‘zaga o‘xshab qoladi;
Balandlik va chuqurlik rekordi: Dengiz sathidan 1878 metr balandlikda joylashgan ko‘lning chuqurligi ayrim joylarda 234 metrgacha yetadi va u Markaziy Osiyodagi eng chuqur tog‘ ko‘llaridan biri hisoblanadi;
Biosfera qo‘riqxonasi: Muhofaza etiladigan noyob ekotizimi, yong‘oqzorlari va tog‘ manzaralari sababli u mintaqaning eng ohanrabo turizm markazlaridan biri sanaladi.
Ikki qardosh xalqning birdamligi va internetdagi olqishlar
Tarmoq foydalanuvchilarining samimiy munosabati:
«Chegaralar ochildi, do‘stlik mustahkamlandi»: Ijtimoiy tarmoq sharhlovchilari O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi do‘stlik aloqalari yangi bosqichga chiqqani, xalqlarning bir-birinikiga bemalol borib-kelayotgani bunday samimiy lahzalarga sabab bo‘layotganini ta’kidlamoqda;
Ezgu tilaklar: Videoni tomosha qilgan minglab muxlislar: «Ikki yosh haqiqatan juda yarashibdi, agar rost bo‘lsa, baxtli bo‘lishsin!», «Mana shunday samimiy kulgu va do‘stlik hech qachon uzilmasin», deya iliq tilaklar yog‘dirmoqda;
Milliy kolorit va madaniyat: Qadimiy ko‘chmanchilik an’analaridagi ot ulashish, saranjom o‘zbek kelinlari va bag‘rikeng tog‘lik yigitlarning ushbu hazilomuz dialogi asriy urf-odatlarning go‘zal ko‘rinishi sifatida qabul qilindi.
Sari-Chelak bag‘rida yangragan ushbu quvnoq kulgu va samimiy dialog Markaziy Osiyo xalqlari o‘rtasidagi do‘stlik, mehr-oqibat va mushtarak madaniyat naqadar mustahkam ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Sari-Chelak bag‘ridagi ushbu samimiy hazil chindan ham chiroyli bir to‘yga ulanib ketsa, qanday bo‘lardi? Ikki qardosh xalq — o‘zbek va qirg‘iz yoshlari o‘rtasidagi bunday iliq va samimiy munosabatlarga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qalblarga ko‘tarinkilik ulashuvchi ushbu quvnoq video tafsilotini barcha do‘stlaringiz hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…