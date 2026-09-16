«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi

·1·Jamiyat
«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi

Markaziy Osiyo xalqlari o‘rtasidagi azaliy qardoshlik, mehmondo‘stlik va samimiy hazil tuyg‘usi aks etgan ajoyib videolavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab tomoshabinlarning qalbiga iliqlik ulashmoqda. Voqea Qirg‘izistonning Jalolobod viloyatida, Chatqol tizmasining bag‘rida, dengiz sathidan 1878 metr balandlikda joylashgan maftunkor «Sari-Chelak» davlat biosfera qo‘riqxonasida yuz bergan. O‘zbekistondan ushbu so‘lim maskanga sayohatga borgan bir guruh hamyurtlarimiz hordiq chiqarib, mikroavtobusda ortga qaytishga shaylanayotgan paytda, mahalliy qirg‘iz yigitlaridan biri mashina salonida turgan o‘zbek qiziga hazillashib, shu yerda qolishni va unga turmushga chiqishni taklif qiladi.

Kutilmagan savolga zukkolik bilan javob qaytargan o‘zbek suluvi esa mashina eshigida turib: «100 gramm tilla va 20 ta ot bersang, qolaman», deya shart qo‘yadi. Qizning shartini darhol qabul qilgan qirg‘iz yigiti esa: «Tush qani, tush!», deya uni otidan tushib kutib oladi. Qizning «A gde dvadsat loshadey?» (Yigirmata ot qani?) degan savoliga uzoqda turgan uyurni ko‘rsatib, «O‘zbekistonlik suluvni 20 ot, 100 gramm oltinga olib qolyapmiz!» deya uning qo‘lidan tutib otlar tomon yetaklab ketishi sayohatchilar va mahalliy aholining kulgusiga sabab bo‘ldi.

Xo‘sh, internet foydalanuvchilarini to‘lqinlantirgan ushbu samimiy video ortida qanday tafsilotlar bor va Sari-Chelak tog‘laridagi bu quvnoq sahna nega ikki qardosh xalq birdamligining ramziga aylandi?

«Sari-Chelakdagi to‘y»: Sahna ortida nimalar yuz berdi?

Ijtimoiy tarmoqlarda millionlab qarash to‘playotgan video tafsilotlari:

  • Kutilmagan taklif: Safarini yakunlab yo‘lga tushayotgan mikroavtobus yonida to‘plangan qirg‘iz yigitlari o‘zbek sayyohlarini kuzatish chog‘ida qizga shu yerda qolish taklifini bildirgan;

  • 100 gramm tilla va 20 ta ot sharti: O‘zbek qizi ham bo‘sh kelmay, xalqona qalin puli an’analariga hazilomuz urg‘u bergan holda, 20 ta ot va 100 gramm oltin evaziga rozi bo‘lishini aytgan;

  • «Bu otlar 20 ta chiqmaydiku!»: Yigit adirlikdagi otlarni ko‘rsatganda, mashinadagi ayollar va qiz otlar soni kamligini aytib kulishgan, yigit esa suluvni qo‘lidan ushlab, mardonavor tarzda to‘da tomon yetaklab ketgan;

  • «Sari-chelekte toy»: Voqeani kuzatib turgan sayohatchilar hamda qirg‘iz yigitlari qarsaklar chalib, ikki yoshning bu quvnoq haziliga sherik bo‘lishgan va holat videoga muhrlangan.

«Asal to‘la sariq ko‘za»: Sari-Chelak qanday maskan?

Voqea yuz bergan tabiat mo‘jizasi haqida muhim ma’lumotlar:

  • Nomning kelib chiqishi: «Sari-Chelak» so‘zi «Sariq ko‘za» ma’nosini beradi — kuz faslida atrofdagi barglar sarg‘ayib, suvda aks etganda ko‘l haqiqatan asal to‘la sariq ko‘zaga o‘xshab qoladi;

  • Balandlik va chuqurlik rekordi: Dengiz sathidan 1878 metr balandlikda joylashgan ko‘lning chuqurligi ayrim joylarda 234 metrgacha yetadi va u Markaziy Osiyodagi eng chuqur tog‘ ko‘llaridan biri hisoblanadi;

  • Biosfera qo‘riqxonasi: Muhofaza etiladigan noyob ekotizimi, yong‘oqzorlari va tog‘ manzaralari sababli u mintaqaning eng ohanrabo turizm markazlaridan biri sanaladi.

Ikki qardosh xalqning birdamligi va internetdagi olqishlar

Tarmoq foydalanuvchilarining samimiy munosabati:

  • «Chegaralar ochildi, do‘stlik mustahkamlandi»: Ijtimoiy tarmoq sharhlovchilari O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi do‘stlik aloqalari yangi bosqichga chiqqani, xalqlarning bir-birinikiga bemalol borib-kelayotgani bunday samimiy lahzalarga sabab bo‘layotganini ta’kidlamoqda;

  • Ezgu tilaklar: Videoni tomosha qilgan minglab muxlislar: «Ikki yosh haqiqatan juda yarashibdi, agar rost bo‘lsa, baxtli bo‘lishsin!», «Mana shunday samimiy kulgu va do‘stlik hech qachon uzilmasin», deya iliq tilaklar yog‘dirmoqda;

  • Milliy kolorit va madaniyat: Qadimiy ko‘chmanchilik an’analaridagi ot ulashish, saranjom o‘zbek kelinlari va bag‘rikeng tog‘lik yigitlarning ushbu hazilomuz dialogi asriy urf-odatlarning go‘zal ko‘rinishi sifatida qabul qilindi.

Sari-Chelak bag‘rida yangragan ushbu quvnoq kulgu va samimiy dialog Markaziy Osiyo xalqlari o‘rtasidagi do‘stlik, mehr-oqibat va mushtarak madaniyat naqadar mustahkam ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Sari-Chelak bag‘ridagi ushbu samimiy hazil chindan ham chiroyli bir to‘yga ulanib ketsa, qanday bo‘lardi? Ikki qardosh xalq — o‘zbek va qirg‘iz yoshlari o‘rtasidagi bunday iliq va samimiy munosabatlarga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qalblarga ko‘tarinkilik ulashuvchi ushbu quvnoq video tafsilotini barcha do‘stlaringiz hamda yaqinlaringizga ulashing!

Sari-Chelak biosfera qo‘riqxonasiJalolobod viloyatiO‘zbekiston-Qirg‘iziston do‘stligiQirg‘iziston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandi216 mln. so‘mlik kredit qarzini undirish uchun qidiruvdagi avtomashina ushlandiBugun, 16:084-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi4-qavatdan yiqilgan o‘quvchi bilan bog‘liq yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldiBugun, 15:53Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)Prezident: “Ertalabdan beri hatto suv ham berishmadi” (video)Bugun, 13:42Gulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindiGulistonda 18 yoshli yigit bankomatni bolta bilan buzishga urindiBugun, 13:27Toshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdiToshkentda 4-qavatdan tushib ketgan o‘quvchi vafot etdiBugun, 13:07Toshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildiToshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildiBugun, 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)