Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Onyx Boox kompaniyasi Android 16 operatsion tizimida ishlaydigan Palma 3, Note Mini C va Note Air6 C nomli uchta yangi elektron kitobni taqdim etdi.
- Palma 3 modeli 6,13 dyuymli ekrani, alyuminiy va shisha tolali korpusi, 16 megapikselli kamerasi hamda 320 AQSh dollari narxi bilan ajralib turadi.
- Note Mini C (8,52 dyuymli ekran) va Note Air6 C (10,3 dyuymli ekran) modellari esa stilus bilan ishlash imkoniyatini taqdim etadi va har biri 580 AQSh dollaridan baholanadi.
Elektron qurilmalar bozorida oʻziga xos oʻrniga ega boʻlgan Onyx Boox kompaniyasi zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan uchta yangi elektron kitobni namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha taqdim etilgan qurilmalar eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va foydalanuvchilarga keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Yangi modellar Palma 3, Note Mini C hamda Note Air6 C deb nomlanib, ularning har biri oʻzining konstruktiv xususiyatlari va texnik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdim etilgan qurilmalar ichida eng kutilgani va oʻziga xosi — bu Palma 3 modeli boʻldi. Mazkur gadjet oʻzining nostandart shakl-shamoyili bilan anʼanaviy elektron kitoblardan tubdan farq qiladi. Qurilma 6,13 dyuymli ekranga ega boʻlib, u zamonaviy smartfonlarnikiga oʻxshash tomonlar nisbatiga ega. Aynan shu dizayn yechimi tufayli qurilmani istalgan choʻntakda olib yurish juda qulay va u oddiy smartfonni eslatib yuboradi.
Palma 3 modelining texnik jihatlari va narxiGarchi ixcham oʻlchamga ega boʻlsa-da, Palma 3 juda puxta yigʻilgan. ixbt.com xabar qilishicha, qurilmaning korpusi alyuminiy va mustahkam shisha tolali materialdan tayyorlangan. Shuningdek, uning orqa panelida 16 megapikselli kamera ham mavjud boʻlib, bu elektron kitoblar uchun noyob holat sanaladi.
Qurilma unumdorligi Qualcomm Q-6690 platformasiga tayanadi. Foydalanuvchilar uchun 6 GB tezkor va 128 GB ichki xotira taqdim etilgan. Mustaqil ishlash uchun esa 3950 mAch sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan. Ushbu gʼayrioddiy gadjetning narxi 320 AQSh dollarini tashkil etadi.
Klassik modellar: Note Mini C va Note Air6 CYangi taqdimot doirasida yanada kattaroq formatdagi ikkita klassik turdagi qurilma ham namoyish etildi. Bular Note Mini C hamda yanada kengroq ekranli Note Air6 C modellari boʻlib, ular oʻqish va yozish jarayonini yanada qulaylashtirishga qaratilgan.
Note Mini C modeli 8,52 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlsa, Note Air6 C versiyasi 10,3 dyuymli kattaroq panelga ega. Ikkala qurilma ham maxsus stilus bilan ishlashni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa talabalar, oʻqituvchilar va matnlar bilan koʻp ishlaydigan mutaxassislar uchun muhim afzallikdir.
Qizigʻi shundaki, oʻlchamlari kattaroq boʻlishiga qaramay, ushbu modellarning akkumulyator sigʻimi Palma 3'nikidan kichikroq qilib ishlangan. Xususan, Note Mini C 3150 mAch, Note Air6 C esa 3700 mAch sigʻimli batareya oldi. Har ikkala klassik elektron kitobning narxi bir xil boʻlib, 580 AQSh dollaridan baholanmoqda.
Izohlar 0
…