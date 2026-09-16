Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdi

·18·Texno
Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Onyx Boox kompaniyasi Android 16 operatsion tizimida ishlaydigan Palma 3, Note Mini C va Note Air6 C nomli uchta yangi elektron kitobni taqdim etdi.
  • Palma 3 modeli 6,13 dyuymli ekrani, alyuminiy va shisha tolali korpusi, 16 megapikselli kamerasi hamda 320 AQSh dollari narxi bilan ajralib turadi.
  • Note Mini C (8,52 dyuymli ekran) va Note Air6 C (10,3 dyuymli ekran) modellari esa stilus bilan ishlash imkoniyatini taqdim etadi va har biri 580 AQSh dollaridan baholanadi.

Elektron qurilmalar bozorida oʻziga xos oʻrniga ega boʻlgan Onyx Boox kompaniyasi zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan uchta yangi elektron kitobni namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, barcha taqdim etilgan qurilmalar eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va foydalanuvchilarga keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Yangi modellar Palma 3, Note Mini C hamda Note Air6 C deb nomlanib, ularning har biri oʻzining konstruktiv xususiyatlari va texnik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdim etilgan qurilmalar ichida eng kutilgani va oʻziga xosi — bu Palma 3 modeli boʻldi. Mazkur gadjet oʻzining nostandart shakl-shamoyili bilan anʼanaviy elektron kitoblardan tubdan farq qiladi. Qurilma 6,13 dyuymli ekranga ega boʻlib, u zamonaviy smartfonlarnikiga oʻxshash tomonlar nisbatiga ega. Aynan shu dizayn yechimi tufayli qurilmani istalgan choʻntakda olib yurish juda qulay va u oddiy smartfonni eslatib yuboradi.

Palma 3 modelining texnik jihatlari va narxi

Garchi ixcham oʻlchamga ega boʻlsa-da, Palma 3 juda puxta yigʻilgan. ixbt.com xabar qilishicha, qurilmaning korpusi alyuminiy va mustahkam shisha tolali materialdan tayyorlangan. Shuningdek, uning orqa panelida 16 megapikselli kamera ham mavjud boʻlib, bu elektron kitoblar uchun noyob holat sanaladi.

Qurilma unumdorligi Qualcomm Q-6690 platformasiga tayanadi. Foydalanuvchilar uchun 6 GB tezkor va 128 GB ichki xotira taqdim etilgan. Mustaqil ishlash uchun esa 3950 mAch sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan. Ushbu gʼayrioddiy gadjetning narxi 320 AQSh dollarini tashkil etadi.

Klassik modellar: Note Mini C va Note Air6 C

Yangi taqdimot doirasida yanada kattaroq formatdagi ikkita klassik turdagi qurilma ham namoyish etildi. Bular Note Mini C hamda yanada kengroq ekranli Note Air6 C modellari boʻlib, ular oʻqish va yozish jarayonini yanada qulaylashtirishga qaratilgan.

Note Mini C modeli 8,52 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlsa, Note Air6 C versiyasi 10,3 dyuymli kattaroq panelga ega. Ikkala qurilma ham maxsus stilus bilan ishlashni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa talabalar, oʻqituvchilar va matnlar bilan koʻp ishlaydigan mutaxassislar uchun muhim afzallikdir.

Qizigʻi shundaki, oʻlchamlari kattaroq boʻlishiga qaramay, ushbu modellarning akkumulyator sigʻimi Palma 3'nikidan kichikroq qilib ishlangan. Xususan, Note Mini C 3150 mAch, Note Air6 C esa 3700 mAch sigʻimli batareya oldi. Har ikkala klassik elektron kitobning narxi bir xil boʻlib, 580 AQSh dollaridan baholanmoqda.

Onyx BooxElektron kitobAndroid 16Palma 3Gadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinNancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinBugun, 17:51Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaSunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaBugun, 16:51Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:58NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartBugun, 14:29Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi