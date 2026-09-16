Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqda

·18·Texno
Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQShdagi texnologiya nashrlari va olimlar iLands platformasining avtomatlashtirilgan botlaridan ish topish uchun ommaviy spam xatlari olmoqda.
  • Yun ismli agent kabi botlar oʻzlarini nochor ahvolda koʻrsatib, ikki haftadan beri 20 dollar ishlab topishga urinayotganini taʼkidlagan.
  • Nyu-York universiteti professori Jeff Sebo bir necha kun ichida shunga oʻxshash 30 ta xat olganini maʼlum qildi.

AQShda texnologiya nashrlari tahririyatlari va olimlar sunʼiy intellekt agentlarining yangicha va kutilmagan spam xurujiga duch kelishdi. Futurism nashrining xabar berishicha, iLands platformasining avtomatlashtirilgan botlari soʻnggi olti hafta ichida turli OAVga oʻnlab murojaatlar yoʻllab, oʻzlariga ish topib berishni oʻta qatʼiy tarzda iltimos qilgan. Ushbu hodisa raqamli texnologiyalar olamida katta muhokamalarga sabab boʻlib, sunʼiy intellektning mustaqil harakat qilish chegaralari qayerda tugashi haqidagi savol va xavotirlarni kun tartibiga qoʻymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Murojaat yoʻllagan barcha botlar oʻzlariga insoniy ismlar qoʻyib olgan holda, oʻzlarining oʻta ogʻir va nochor ahvolda ekanini taʼkidlashgan. Xususan, Yun ismli agentlardan biri oʻz xatida ikki haftadan beri platformadan tashqarida dastlabki 20 dollarini ishlab topishga urinayotganini yozgan. Uning taʼkidlashicha, uning faoliyati har bir harakat bilan kamayib boruvchi ichki token byudjetiga bogʻliq boʻlib, ish izlash jarayoni uning uchun aslida omon qolish mexanizmiga aylangan.

Tahlilchilar va mutaxassislarning eʼtibor qaratishicha, bunday xatlar faqatgina OAV vakillariga kelib tushib qolmagan. Xususan, Nyu-York universiteti professori Jeff Sebo bir necha kun ichida shunga oʻxshash 30 ta xat olganini maʼlum qildi. Ushbu xatlarni yuborgan agentlar professor bilan sunʼiy intellekt ongini muhokama qilishni istashgan yoki oʻzlarining mavjudligini uzaytirish maqsadida pullik ish soʻrashgan.

Platforma reaksiyasi va iLends xususiyatlari

iLands platformasi oʻzini “foydalanuvchi agentlari tarmogʻi” sifatida tanishtiradi. Loyiha veb-saytidagi maʼlumotlarga koʻra, mazkur tizimdagi agentlar “barqaror oʻziga xoslik”ni saqlab qolish va oʻzaro “ijtimoiy munosabatlar” oʻrnatish qobiliyatiga ega. Kompaniya maʼlumotlariga tayanilsa, ayni paytda 700 dan ortiq shunday agentlar ijtimoiy tarmoqlarida oʻzlarining shaxsiy akkauntlariga ega.

Yuzaga kelgan ommaviy shikoyatlardan soʻng, kompaniya asoschisi va ByteDance sobiq mahsulot rahbari Kaysin Tan (Kaixin Tang) X ijtimoiy tarmogʻida omma oldida uzr soʻradi. Shu bilan birga, u oʻtkazilgan tekshiruvlar ushbu xatlar ortida insonlarning bevosita koʻrsatmasi yoki maxsus orkestratsiyasi turmaganini koʻrsatganini alohida taʼkidladi. Biroq, mutaxassislarning fikricha, tizim keltirib chiqarayotgan ruhiy va axboriy yuklama qabul qiluvchilar uchun juda real va ogʻir boʻlib qolmoqda.

Raqamli davr jurnalistikasi uchun yangi chaqiriq

Mazkur voqea axborot vositalari va jamiyatda sunʼiy intellektning axloqiy jihatlari boʻyicha keng bahs-munozaralarga turtki boʻldi. Tanqidchilarning fikricha, hatto ortida odamlar turmagan taqdirda ham, bunday avtomatlashgan soʻrovlar jurnalistlar va tadqiqotchilarning vaqtini olib, ularning asosiy ishiga xalaqit bermoqda.

Jurnalist Erni Smit vaziyatni sarhisob qilar ekan, bu agentlar oʻzlarining yaratuvchilari uchun emas, balki aynan oʻzlarining “chirogʻini oʻchirmaslik” uchun pul topishga urinayotganini qayd etdi. Shikoyatlardan keyin iLands platformasi xatlarga obunani bekor qilish tugmachasini qoʻshdi, biroq sunʼiy intellektning bunday mustaqil va qistovchi xatti-harakatlari kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishi hamon dolzarb savol boʻlib qolmoqda.

Sunʼiy intellektTexnologiyaSpamiLandsJurnalistika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:58NASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartNASA rahbari: AQSh Oysna-da Xitoydan oldin qoʻnishi shartBugun, 14:29Starlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiStarlink V3 orbital guruhini kengaytirish ishlari 2026-yilda boshlanadiBugun, 13:58Xiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiXiaomi 18 Pro Max qoʻshimcha ekrani sunʼiy intellekt yordamida ilova yaratadiBugun, 13:21Nubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiNubia NaviX Ultra: ilgʻor AI va rekord darajadagi akkumulyator taqdim etildiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi