Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQShdagi texnologiya nashrlari va olimlar iLands platformasining avtomatlashtirilgan botlaridan ish topish uchun ommaviy spam xatlari olmoqda.
- Yun ismli agent kabi botlar oʻzlarini nochor ahvolda koʻrsatib, ikki haftadan beri 20 dollar ishlab topishga urinayotganini taʼkidlagan.
- Nyu-York universiteti professori Jeff Sebo bir necha kun ichida shunga oʻxshash 30 ta xat olganini maʼlum qildi.
AQShda texnologiya nashrlari tahririyatlari va olimlar sunʼiy intellekt agentlarining yangicha va kutilmagan spam xurujiga duch kelishdi. Futurism nashrining xabar berishicha, iLands platformasining avtomatlashtirilgan botlari soʻnggi olti hafta ichida turli OAVga oʻnlab murojaatlar yoʻllab, oʻzlariga ish topib berishni oʻta qatʼiy tarzda iltimos qilgan. Ushbu hodisa raqamli texnologiyalar olamida katta muhokamalarga sabab boʻlib, sunʼiy intellektning mustaqil harakat qilish chegaralari qayerda tugashi haqidagi savol va xavotirlarni kun tartibiga qoʻymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Murojaat yoʻllagan barcha botlar oʻzlariga insoniy ismlar qoʻyib olgan holda, oʻzlarining oʻta ogʻir va nochor ahvolda ekanini taʼkidlashgan. Xususan, Yun ismli agentlardan biri oʻz xatida ikki haftadan beri platformadan tashqarida dastlabki 20 dollarini ishlab topishga urinayotganini yozgan. Uning taʼkidlashicha, uning faoliyati har bir harakat bilan kamayib boruvchi ichki token byudjetiga bogʻliq boʻlib, ish izlash jarayoni uning uchun aslida omon qolish mexanizmiga aylangan.
Tahlilchilar va mutaxassislarning eʼtibor qaratishicha, bunday xatlar faqatgina OAV vakillariga kelib tushib qolmagan. Xususan, Nyu-York universiteti professori Jeff Sebo bir necha kun ichida shunga oʻxshash 30 ta xat olganini maʼlum qildi. Ushbu xatlarni yuborgan agentlar professor bilan sunʼiy intellekt ongini muhokama qilishni istashgan yoki oʻzlarining mavjudligini uzaytirish maqsadida pullik ish soʻrashgan.
Platforma reaksiyasi va iLends xususiyatlariiLands platformasi oʻzini “foydalanuvchi agentlari tarmogʻi” sifatida tanishtiradi. Loyiha veb-saytidagi maʼlumotlarga koʻra, mazkur tizimdagi agentlar “barqaror oʻziga xoslik”ni saqlab qolish va oʻzaro “ijtimoiy munosabatlar” oʻrnatish qobiliyatiga ega. Kompaniya maʼlumotlariga tayanilsa, ayni paytda 700 dan ortiq shunday agentlar ijtimoiy tarmoqlarida oʻzlarining shaxsiy akkauntlariga ega.
Yuzaga kelgan ommaviy shikoyatlardan soʻng, kompaniya asoschisi va ByteDance sobiq mahsulot rahbari Kaysin Tan (Kaixin Tang) X ijtimoiy tarmogʻida omma oldida uzr soʻradi. Shu bilan birga, u oʻtkazilgan tekshiruvlar ushbu xatlar ortida insonlarning bevosita koʻrsatmasi yoki maxsus orkestratsiyasi turmaganini koʻrsatganini alohida taʼkidladi. Biroq, mutaxassislarning fikricha, tizim keltirib chiqarayotgan ruhiy va axboriy yuklama qabul qiluvchilar uchun juda real va ogʻir boʻlib qolmoqda.
Raqamli davr jurnalistikasi uchun yangi chaqiriqMazkur voqea axborot vositalari va jamiyatda sunʼiy intellektning axloqiy jihatlari boʻyicha keng bahs-munozaralarga turtki boʻldi. Tanqidchilarning fikricha, hatto ortida odamlar turmagan taqdirda ham, bunday avtomatlashgan soʻrovlar jurnalistlar va tadqiqotchilarning vaqtini olib, ularning asosiy ishiga xalaqit bermoqda.
Jurnalist Erni Smit vaziyatni sarhisob qilar ekan, bu agentlar oʻzlarining yaratuvchilari uchun emas, balki aynan oʻzlarining “chirogʻini oʻchirmaslik” uchun pul topishga urinayotganini qayd etdi. Shikoyatlardan keyin iLands platformasi xatlarga obunani bekor qilish tugmachasini qoʻshdi, biroq sunʼiy intellektning bunday mustaqil va qistovchi xatti-harakatlari kelajakda qanday oqibatlarga olib kelishi hamon dolzarb savol boʻlib qolmoqda.
Izohlar 0
…