Oddiy husnbuzar deb o‘ylangan o‘smaga 19 yildan so‘ng sirli tashxis qo‘yildi

·2·Dunyo
Oddiy husnbuzar deb o‘ylangan o‘smaga 19 yildan so‘ng sirli tashxis qo‘yildi

AQSHlik 32 yoshli Houp Shifer 13 yoshida yuzida paydo bo‘lgan shishni oddiy husnbuzar deb o‘ylagan. Biroq keyinchalik unga gemangioma — yuzdagi qon tomirlari bilan bog‘liq kamyob o‘sma tashxisi qo‘yilgan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Houp o‘smani “Betti” deb ataydi. Uning aytishicha, o‘sma orqali qon oqimi va tomir urishini sezish mumkin, ba’zi paytlarda pulsatsiya tashqi tomondan ham ko‘rinadi. Yillar davomida “Betti” yuzidan bo‘yin va iyak osti tomon siljigan.

O‘sma muhim qon tomiriga tutashgani sababli uni olib tashlash operatsiyasi jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Shuning uchun bir nafar farzandning onasi bo‘lgan Houp hozircha jarrohlikdan voz kechgan.

“Ko‘p yillar davomida o‘smani o‘zimdagi kamchilik deb qabul qildim. Keyin unga kuchni ifodalaydigan nom berishga qaror qildim va 'Betti' deb atadim”, — dedi u.

Uning so‘zlariga ko‘ra, bu nom tibbiy muolajalar, jismoniy noqulaylik, bulling va o‘z qadrini anglash bilan bog‘liq qiyin davrlarni ifodalaydi. Houp endi “Betti”ni boshidan kechirgan sinovlariga qaramay, hali ham hayotda ekanining belgisi sifatida qabul qiladi.

O‘sma Houp 13 yoshida, balog‘at davrida paydo bo‘lgan. U dastlab buni kista yoki katta husnbuzar deb o‘ylab, siqib ko‘rgan. Biroq hech qanday o‘zgarish bo‘lmaganidan so‘ng shifokorga murojaat qilgan.

U qon tomir jarrohiga yo‘llangan va tekshiruvlar natijasida gemangioma tashxisi qo‘yilgan. Houp o‘sha paytda bu holat kelajagiga qanday ta’sir qilishini to‘liq tushunmaganini aytdi.

Yillar davomida u MRT, KT va maxsus ultratovush tekshiruvlaridan o‘tgan. Shuningdek, o‘smaning qon bilan ta’minlanishini kamaytirish maqsadida qon tomirlari orqali dori vositalarini yo‘naltirishga qaratilgan muolajalar ham o‘tkazilgan.

Biroq “Betti” o‘sish va shishishda davom etgan. Keyinchalik shifokorlar uning muhim qon tomiriga tutashgani sababli yana operatsiya qilish jiddiy xavf tug‘dirishini bildirgan.

“Tashqi ko‘rinishim bilan bog‘liq qiyinchiliklarim bor. Ammo men onaman va o‘g‘limga mening sog‘-omon yonida bo‘lishim tashqi ko‘rinishim ideal bo‘lishidan ko‘ra muhimroq”, — dedi Houp.

Uning aytishicha, “Betti”ning holati kunma-kun o‘zgaradi. Ayrim kunlari u doimiy pulsatsiyani his qiladi, yuzidagi hudud esa og‘ir va sezuvchan bo‘ladi. Qon oqimi ba’zi paytlarda ko‘zga ham tashlanadi.

Farzandi tug‘ilganidan keyin “Betti” bo‘yin tomon yanada siljigan va yaqqolroq ko‘rina boshlagan.

Houp o‘smirlik yillaridan beri tashqi ko‘rinishi sababli kamsitish va haqoratlarga duch kelgan. Odamlar unga tikilib qaragan, pichirlashgan va turli izohlar bildirgan. Bu holat hatto uni maktabga borishdan qochishgacha olib kelgan.

Voyaga yetganidan keyin ham haqoratlar to‘xtamagan. Ijtimoiy tarmoqlarda notanishlar uning tashqi ko‘rinishi haqida yomon izohlar qoldirgan, haqoratli memlar tarqatgan va hatto unga nisbatan og‘ir tahdidlar bildirgan.

“Men quvnoq va erkin qizdan o‘zini yashirishni istaydigan insonga aylandim. Ammo bugun men hali ham shu yerdaman, o‘z hikoyamni so‘zlayapman va o‘g‘limni tarbiyalayapman. Demak, meni kamsitgan odamlar maqsadiga erishmadi”, — dedi u.

Houp tashqi ko‘rinishi kelajakda yana o‘zgarishi mumkinligidan xavotirda. Biroq bu qo‘rquv uni to‘liq hayot kechirishdan to‘xtatishini istamaydi.

“Men o‘g‘lim uchun shu yerda bo‘lishni va u bilan to‘liq hayot kechirishni xohlayman. 'Betti' bilan yarashishga ko‘p yillar ketdi va bu jarayon hali ham davom etmoqda”, — dedi u.

Houpning ta’kidlashicha, o‘zini qabul qilish tashqi ko‘rinishining har bir jihatini yaxshi ko‘rish yoki yomon gaplardan butunlay ta’sirlanmaslik degani emas. Bu insonning tashqi ko‘rinishi uning sevgi, hurmat, baxt va to‘liq hayotga bo‘lgan huquqini belgilamasligini anglashdir.

U o‘z tajribasi orqali o‘g‘li va boshqalarga bir fikrni yetkazishni istaydi: boshqalardan farqli ko‘rinish yoki hayotni boshqacha kechirish insonning qadrini pasaytirmaydi.

Houp ShifergemangiomaBettibulling
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdiTo‘lov o‘tmadi: xaridor 9 ming dollarlik vinolarni sindirdiBugun, 18:51Bolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdiBolalari mushtlashgani uchun maktabga chaqirilgan otalarning o‘zi ham mushtlashib ketdiBugun, 18:28BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)BRICS sammiti vaqtida snayper maxfiy joyini efirga uzatgani uchun ishdan haydaldi (video)Bugun, 18:04Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Bugun, 17:35Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritayotgan NBC vertolyoti qulab, uch kishi halok bo‘ldi (video)Bugun, 16:11Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Ozarbayjonda juda kam uchraydigan holat: homila jigar sohasida aniqlandi (video)Bugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi