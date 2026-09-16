Oddiy husnbuzar deb o‘ylangan o‘smaga 19 yildan so‘ng sirli tashxis qo‘yildi
AQSHlik 32 yoshli Houp Shifer 13 yoshida yuzida paydo bo‘lgan shishni oddiy husnbuzar deb o‘ylagan. Biroq keyinchalik unga gemangioma — yuzdagi qon tomirlari bilan bog‘liq kamyob o‘sma tashxisi qo‘yilgan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.
Houp o‘smani “Betti” deb ataydi. Uning aytishicha, o‘sma orqali qon oqimi va tomir urishini sezish mumkin, ba’zi paytlarda pulsatsiya tashqi tomondan ham ko‘rinadi. Yillar davomida “Betti” yuzidan bo‘yin va iyak osti tomon siljigan.
O‘sma muhim qon tomiriga tutashgani sababli uni olib tashlash operatsiyasi jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin. Shuning uchun bir nafar farzandning onasi bo‘lgan Houp hozircha jarrohlikdan voz kechgan.
“Ko‘p yillar davomida o‘smani o‘zimdagi kamchilik deb qabul qildim. Keyin unga kuchni ifodalaydigan nom berishga qaror qildim va 'Betti' deb atadim”, — dedi u.
Uning so‘zlariga ko‘ra, bu nom tibbiy muolajalar, jismoniy noqulaylik, bulling va o‘z qadrini anglash bilan bog‘liq qiyin davrlarni ifodalaydi. Houp endi “Betti”ni boshidan kechirgan sinovlariga qaramay, hali ham hayotda ekanining belgisi sifatida qabul qiladi.
O‘sma Houp 13 yoshida, balog‘at davrida paydo bo‘lgan. U dastlab buni kista yoki katta husnbuzar deb o‘ylab, siqib ko‘rgan. Biroq hech qanday o‘zgarish bo‘lmaganidan so‘ng shifokorga murojaat qilgan.
U qon tomir jarrohiga yo‘llangan va tekshiruvlar natijasida gemangioma tashxisi qo‘yilgan. Houp o‘sha paytda bu holat kelajagiga qanday ta’sir qilishini to‘liq tushunmaganini aytdi.
Yillar davomida u MRT, KT va maxsus ultratovush tekshiruvlaridan o‘tgan. Shuningdek, o‘smaning qon bilan ta’minlanishini kamaytirish maqsadida qon tomirlari orqali dori vositalarini yo‘naltirishga qaratilgan muolajalar ham o‘tkazilgan.
Biroq “Betti” o‘sish va shishishda davom etgan. Keyinchalik shifokorlar uning muhim qon tomiriga tutashgani sababli yana operatsiya qilish jiddiy xavf tug‘dirishini bildirgan.
“Tashqi ko‘rinishim bilan bog‘liq qiyinchiliklarim bor. Ammo men onaman va o‘g‘limga mening sog‘-omon yonida bo‘lishim tashqi ko‘rinishim ideal bo‘lishidan ko‘ra muhimroq”, — dedi Houp.
Uning aytishicha, “Betti”ning holati kunma-kun o‘zgaradi. Ayrim kunlari u doimiy pulsatsiyani his qiladi, yuzidagi hudud esa og‘ir va sezuvchan bo‘ladi. Qon oqimi ba’zi paytlarda ko‘zga ham tashlanadi.
Farzandi tug‘ilganidan keyin “Betti” bo‘yin tomon yanada siljigan va yaqqolroq ko‘rina boshlagan.
Houp o‘smirlik yillaridan beri tashqi ko‘rinishi sababli kamsitish va haqoratlarga duch kelgan. Odamlar unga tikilib qaragan, pichirlashgan va turli izohlar bildirgan. Bu holat hatto uni maktabga borishdan qochishgacha olib kelgan.
Voyaga yetganidan keyin ham haqoratlar to‘xtamagan. Ijtimoiy tarmoqlarda notanishlar uning tashqi ko‘rinishi haqida yomon izohlar qoldirgan, haqoratli memlar tarqatgan va hatto unga nisbatan og‘ir tahdidlar bildirgan.
“Men quvnoq va erkin qizdan o‘zini yashirishni istaydigan insonga aylandim. Ammo bugun men hali ham shu yerdaman, o‘z hikoyamni so‘zlayapman va o‘g‘limni tarbiyalayapman. Demak, meni kamsitgan odamlar maqsadiga erishmadi”, — dedi u.
Houp tashqi ko‘rinishi kelajakda yana o‘zgarishi mumkinligidan xavotirda. Biroq bu qo‘rquv uni to‘liq hayot kechirishdan to‘xtatishini istamaydi.
“Men o‘g‘lim uchun shu yerda bo‘lishni va u bilan to‘liq hayot kechirishni xohlayman. 'Betti' bilan yarashishga ko‘p yillar ketdi va bu jarayon hali ham davom etmoqda”, — dedi u.
Houpning ta’kidlashicha, o‘zini qabul qilish tashqi ko‘rinishining har bir jihatini yaxshi ko‘rish yoki yomon gaplardan butunlay ta’sirlanmaslik degani emas. Bu insonning tashqi ko‘rinishi uning sevgi, hurmat, baxt va to‘liq hayotga bo‘lgan huquqini belgilamasligini anglashdir.
U o‘z tajribasi orqali o‘g‘li va boshqalarga bir fikrni yetkazishni istaydi: boshqalardan farqli ko‘rinish yoki hayotni boshqacha kechirish insonning qadrini pasaytirmaydi.
Izohlar 0
…