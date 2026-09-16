Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasida «Al Ayn»dan 0:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan «An Nasr» jamoasi bosh murabbiyi Anje Postekoglu, Krishtianu Ronalduga nisbatan keskin tanqid bildirgan jurnalist bilan janjallashdi.
- Postekoglu mag‘lubiyat uchun javobgarlikni o‘z bo‘yniga olib, Ronalduning mavsum boshidagi sermahsulligini va cheklangan mashg‘ulotlariga qaramay, maydonda yetakchilik ko‘rsatishga harakat qilganini ta’kidladi.
- Murabbiy jurnalistga «Siz umuman boshqa o‘yinni ko‘ribsiz!
Osiyo Chempionlar ligasida chinakam sensatsiya va dramatik voqea yuz berdi. Saudiya Arabistonining yulduzli grandi «An Nasr» qit’aning bosh turniri guruh bosqichida BAAning «Al Ayn» klubiga qarshi kechgan bahsda 0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatga uchradi. Biroq maydondagi bu dahshatli hisobdan ham qaynoqroq voqealar o‘yindan keyingi rasmiy matbuot anjumanida sodir bo‘ldi. Jamoa bosh murabbiyi Anje Postekoglu portugaliyalik superyulduz Krishtianu Ronalduning manziliga keskin ayblovlar yog‘dirgan va uni «jamoaga yordam bermaslikda» ayblagan mahalliy jurnalist bilan yuzma-yuz tortishib, haqiqiy og‘zaki jangga kirishdi.
Mag‘lubiyat uchun barcha ayb va mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan gretsiyalik-avstraliyalik mutaxassis, butun dunyoga o‘rnak bo‘layotgan futbol tirik afsonasining obro‘sini toptashga yo‘l qo‘ymasligini qat’iy ta’kidladi. Jurnalist Ronalduning bu bahsda «hech narsa» qilmaganini takrorlagan pallada esa Postekogluning sabri tugab: «Siz umuman boshqa o‘yinni ko‘ribsiz!» deya keskin raddiya berdi.
Xo‘sh, 0:4 hisobidagi mag‘lubiyatga aslida kim aybdor, Ronaldu nima sababdan to‘liq formada emas edi va Postekogluning bu mardonavor himoyasi «An Nasr»ni ichki inqirozdan qutqara oladimi?
«Ayb futbolchilarda emas, menda!»: Postekogluning jurnalist bilan to‘qnashuvi
Matbuot anjumanida yuz bergan dramatik muloqotning asosiy tafsilotlari:
Tayyorgarlik bo‘yicha bahs: Jurnalist jamoaning bahsga yomon tayyorlanganini iddao qilganda, bosh murabbiy: «Siz yomon tayyorlanganimizni aytyapsiz, ammo bu haqiqat emas. Rostgo‘y bo‘ling. Bu — mening mas’uliyatim. Balki o‘z ishimni kerakli darajada bajara olmagandirman, ammo tayyorgarlik haqida bunday gapirmang», deya javob qaytardi;
Mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olish: Postekoglu mag‘lubiyat yukini to‘liq o‘z zimmasiga olib, murabbiy sifatida barcha tanqidlarni qabul qilishga tayyorligini, biroq maydonda jonini bergan shogirdlarini qoralashga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi;
O‘yinchilarning yuqori darajasi: Murabbiy futbolchilarning kuchli xarakterga egaligini, ular g‘alaba uchun bor kuchini ishga solganini va muammo ularning mahoratida emasligini uqtirdi.
«U hamma uchun namuna!»: Ronalduning himoyasi va haqiqat
Murabbiyning Krishtianu Ronaldu sha’niga bildirgan ehtirosli fikrlari:
«U allaqachon 3 ta gol urdi»: Mutaxassis jurnalistga Ronalduning mavsum boshidagi sermahsulligini eslatib, hujumchining oldingi o‘yinlarda uchta to‘p kiritganini va bu bahsda ham qulay vaziyatlarga ega bo‘lganini ta’kidladi;
Cheklangan mashg‘ulotlar faktori: Ronalduning ushbu bahs oldidan to‘liq tayyorgarlik jarayonida ishtirok etish imkoniyati cheklangani, shunga qaramay u maydonda yetakchilikni ko‘rsatishga harakat qilgani oshkor bo‘ldi;
Buyuk karyeraga hurmat: «Hamma uchun namuna bo‘lib turgan inson haqida bunday gapirish kerak emas. Faoliyatini davom ettirish uchun har qanday qurbonlikka borgan insonlar haqida fikr bildirishda ehtiyotkor bo‘lish kerak», — deya murabbiy futbol tarixidagi buyuk shaxsga nisbatan hurmat saqlashni talab qildi;
«Siz boshqa o‘yinni ko‘ribsiz!»: Jurnalist yana bir bor portugaliyalik yulduzni maydonda yo‘q bo‘lib ketganlikda ayblaganda, mutaxassis ushbu kinoyali va keskin ibora bilan bahsga yakun yasadi.
0:4 zarbasi va «An Nasr»ning istiqbollari: Inqirozmi yoki saboq?
Mag‘lubiyat ortidagi tahliliy xulosalar:
«Al Ayn»ning mukammal taktikasi: BAA klubi saudiyaliklarning himoyadagi bo‘shliqlarini aniq jazolab, Osiyo chempionligi uchun asosiy da’vogar ekanini yana bir bor isbotladi;
Murabbiy va yulduzlar birdamligi: Postekogluning har qanday og‘ir vaziyatda o‘z yulduzi Ronalduni jurnalistlar hujumidan qalqondek himoya qilishi kiyinish xonasida murabbiyga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamlashi kutilmoqda;
Oldindagi imtihon: 0:4 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatdan so‘ng «An Nasr» zudlik bilan xulosa chiqarishi va keyingi turlarda yo‘qotilgan ochkolarni qaytarib, muxlislar oldida o‘zini oqlashi shart.
Anje Postekogluning mazkur jasoratli bayonoti zamonaviy futbolda murabbiy nafaqat taktika chizuvchi, balki jamoadoshlari va Krishtianu Ronaldudek afsonalarni nohaq bosimlardan asrovchi haqiqiy yetakchi bo‘lishi kerakligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, «An Nasr»ning 0:4 hisobida tor-mor bo‘lishida kim ko‘proq aybdor — taktikani to‘g‘ri tanlay olmagan Anje Postekoglumi yoki maydonda o‘zini ko‘rsata olmagan yulduzlar, jumladan Ronaldumi? Murabbiyning jurnalistga bergan keskin javobi va Ronalduni himoya qilishini to‘g‘ri deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Osiyo futbolidagi ushbu shov-shuvli mojaro tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda Ronaldu ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…