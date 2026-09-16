Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdi

·74·Sport
Matbuot anjumanidagi jang!: Postekoglu Ronalduni yerga urgan jurnalistning og‘zini yopdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar ligasida «Al Ayn»dan 0:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan «An Nasr» jamoasi bosh murabbiyi Anje Postekoglu, Krishtianu Ronalduga nisbatan keskin tanqid bildirgan jurnalist bilan janjallashdi.
  • Postekoglu mag‘lubiyat uchun javobgarlikni o‘z bo‘yniga olib, Ronalduning mavsum boshidagi sermahsulligini va cheklangan mashg‘ulotlariga qaramay, maydonda yetakchilik ko‘rsatishga harakat qilganini ta’kidladi.
  • Murabbiy jurnalistga «Siz umuman boshqa o‘yinni ko‘ribsiz!

Osiyo Chempionlar ligasida chinakam sensatsiya va dramatik voqea yuz berdi. Saudiya Arabistonining yulduzli grandi «An Nasr» qit’aning bosh turniri guruh bosqichida BAAning «Al Ayn» klubiga qarshi kechgan bahsda 0:4 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatga uchradi. Biroq maydondagi bu dahshatli hisobdan ham qaynoqroq voqealar o‘yindan keyingi rasmiy matbuot anjumanida sodir bo‘ldi. Jamoa bosh murabbiyi Anje Postekoglu portugaliyalik superyulduz Krishtianu Ronalduning manziliga keskin ayblovlar yog‘dirgan va uni «jamoaga yordam bermaslikda» ayblagan mahalliy jurnalist bilan yuzma-yuz tortishib, haqiqiy og‘zaki jangga kirishdi.

Mag‘lubiyat uchun barcha ayb va mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan gretsiyalik-avstraliyalik mutaxassis, butun dunyoga o‘rnak bo‘layotgan futbol tirik afsonasining obro‘sini toptashga yo‘l qo‘ymasligini qat’iy ta’kidladi. Jurnalist Ronalduning bu bahsda «hech narsa» qilmaganini takrorlagan pallada esa Postekogluning sabri tugab: «Siz umuman boshqa o‘yinni ko‘ribsiz!» deya keskin raddiya berdi.

Xo‘sh, 0:4 hisobidagi mag‘lubiyatga aslida kim aybdor, Ronaldu nima sababdan to‘liq formada emas edi va Postekogluning bu mardonavor himoyasi «An Nasr»ni ichki inqirozdan qutqara oladimi?

«Ayb futbolchilarda emas, menda!»: Postekogluning jurnalist bilan to‘qnashuvi

Matbuot anjumanida yuz bergan dramatik muloqotning asosiy tafsilotlari:

  • Tayyorgarlik bo‘yicha bahs: Jurnalist jamoaning bahsga yomon tayyorlanganini iddao qilganda, bosh murabbiy: «Siz yomon tayyorlanganimizni aytyapsiz, ammo bu haqiqat emas. Rostgo‘y bo‘ling. Bu — mening mas’uliyatim. Balki o‘z ishimni kerakli darajada bajara olmagandirman, ammo tayyorgarlik haqida bunday gapirmang», deya javob qaytardi;

  • Mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olish: Postekoglu mag‘lubiyat yukini to‘liq o‘z zimmasiga olib, murabbiy sifatida barcha tanqidlarni qabul qilishga tayyorligini, biroq maydonda jonini bergan shogirdlarini qoralashga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi;

  • O‘yinchilarning yuqori darajasi: Murabbiy futbolchilarning kuchli xarakterga egaligini, ular g‘alaba uchun bor kuchini ishga solganini va muammo ularning mahoratida emasligini uqtirdi.

«U hamma uchun namuna!»: Ronalduning himoyasi va haqiqat

Murabbiyning Krishtianu Ronaldu sha’niga bildirgan ehtirosli fikrlari:

  • «U allaqachon 3 ta gol urdi»: Mutaxassis jurnalistga Ronalduning mavsum boshidagi sermahsulligini eslatib, hujumchining oldingi o‘yinlarda uchta to‘p kiritganini va bu bahsda ham qulay vaziyatlarga ega bo‘lganini ta’kidladi;

  • Cheklangan mashg‘ulotlar faktori: Ronalduning ushbu bahs oldidan to‘liq tayyorgarlik jarayonida ishtirok etish imkoniyati cheklangani, shunga qaramay u maydonda yetakchilikni ko‘rsatishga harakat qilgani oshkor bo‘ldi;

  • Buyuk karyeraga hurmat: «Hamma uchun namuna bo‘lib turgan inson haqida bunday gapirish kerak emas. Faoliyatini davom ettirish uchun har qanday qurbonlikka borgan insonlar haqida fikr bildirishda ehtiyotkor bo‘lish kerak», — deya murabbiy futbol tarixidagi buyuk shaxsga nisbatan hurmat saqlashni talab qildi;

  • «Siz boshqa o‘yinni ko‘ribsiz!»: Jurnalist yana bir bor portugaliyalik yulduzni maydonda yo‘q bo‘lib ketganlikda ayblaganda, mutaxassis ushbu kinoyali va keskin ibora bilan bahsga yakun yasadi.

0:4 zarbasi va «An Nasr»ning istiqbollari: Inqirozmi yoki saboq?

Mag‘lubiyat ortidagi tahliliy xulosalar:

  • «Al Ayn»ning mukammal taktikasi: BAA klubi saudiyaliklarning himoyadagi bo‘shliqlarini aniq jazolab, Osiyo chempionligi uchun asosiy da’vogar ekanini yana bir bor isbotladi;

  • Murabbiy va yulduzlar birdamligi: Postekogluning har qanday og‘ir vaziyatda o‘z yulduzi Ronalduni jurnalistlar hujumidan qalqondek himoya qilishi kiyinish xonasida murabbiyga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamlashi kutilmoqda;

  • Oldindagi imtihon: 0:4 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatdan so‘ng «An Nasr» zudlik bilan xulosa chiqarishi va keyingi turlarda yo‘qotilgan ochkolarni qaytarib, muxlislar oldida o‘zini oqlashi shart.

Anje Postekogluning mazkur jasoratli bayonoti zamonaviy futbolda murabbiy nafaqat taktika chizuvchi, balki jamoadoshlari va Krishtianu Ronaldudek afsonalarni nohaq bosimlardan asrovchi haqiqiy yetakchi bo‘lishi kerakligini ko‘rsatdi.

Sizningcha, «An Nasr»ning 0:4 hisobida tor-mor bo‘lishida kim ko‘proq aybdor — taktikani to‘g‘ri tanlay olmagan Anje Postekoglumi yoki maydonda o‘zini ko‘rsata olmagan yulduzlar, jumladan Ronaldumi? Murabbiyning jurnalistga bergan keskin javobi va Ronalduni himoya qilishini to‘g‘ri deb hisoblaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Osiyo futbolidagi ushbu shov-shuvli mojaro tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda Ronaldu ixlosmandlariga ulashing!

An NasrAl AynAnje PostekogluKrishtianu Ronaldu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiGianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:59Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiBugun, 18:32Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Jahon toji uchun Sindarov - Gukesh bahsi mukofot pullari ochiqlandi — G‘olib qancha oladi?Bugun, 16:00«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildiBugun, 15:52«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildi«Samarqandda aql jangi boshlandi!»: Butunjahon shaxmat Olimpiadasiga start berildiBugun, 15:43Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Yamal o‘zini Messi, Ronaldu va Maradona bilan taqqosladi — Laminning shov-shuvli iqrori!Bugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda