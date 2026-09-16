NASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdi

·25·Texno
NASA sunʼiy intellektga ega avtonom robotlar guruhini sinovdan oʻtkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) guruhi Yerning bevosita buyruqlarisiz mustaqil ravishda ilmiy vazifalarni belgilovchi va oʻzaro muvofiqlashuvchi uchta robotdan iborat guruhning dala sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi.
  • Ushbu yondashuv kelgusida olis sayyoralarni oʻrganish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va samaraliroq qiladi.

NASA kosmik tadqiqotlarni tubdan oʻzgartirishi mumkin boʻlgan yangi texnologiyani sinovdan oʻtkazdi. NASA ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) guruhi iyul oyida Yerning bevosita buyruqlarisiz mustaqil ravishda ilmiy vazifalarni belgilovchi va oʻzaro muvofiqlashuvchi uchta robotdan iborat maxsus guruhning dala sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu yondashuv kelgusida olis sayyoralarni oʻrganish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va samaraliroq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mustaqil qaror qabul qiluvchi aqlli tizim

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sinov jarayonida dron odamlardan faqat boshlangʻich ilmiy maqsadlarni qabul qilib olgan, shundan soʻng hududni tanlab, xavf-xatarlar hamda kutilayotgan ilmiy natijani oʻzi taqqoslagan holda qaysi qurilma vazifaga mos kelishini mustaqil hal qilgan. Butun sikl davomida tizim muhitdagi xavflarni uzluksiz tekshirib borgan, yangi maʼlumotlar asosida strategiyani qayta baholagan va operatorlarga hisobot berib turgan.

Sinov poligonida harakatlangan robotlar guruhi bitta uchuvchisiz uchoq va turli jihozlarga ega ikkita roverdan iborat boʻlgan. Xususan, dron qidiruv va razvedka ishlarini olib borgan, birinchi rover liazli xarita tuzish hamda navigatsiyada yordamlashgan boʻlsa, ikkinchi rover robotlashtirilgan qoʻl yordamida namunalar yigʻish vazifasini bajargan.

Vazifalarni dinamik oʻzgartirish imkoniyati

Dala sinovidagi asosiy savol robotlar guruhining bajarilayotgan vazifa davomida yangi maqsadga avtonom tarzda oʻta olish qobiliyatiga qaratilgan edi. Tizim ikkala holatda ham yuqori natija koʻrsatdi: yetakchi dron qoʻshimcha qiziqarli obyektni aniqlaganda, joriy topshiriqni toʻxtatib qoʻymagan holda, ushbu topilmani oʻrganish uchun boshqa apparatni yordamga chaqirgan.

Qaror qabul qilish dasturlari bir vaqtning oʻzida ham obyektiv, ham subyektiv mezonlarga tayangan. Bular qatoriga apparatning mavjudligi, maqsadgacha boʻlgan masofa, harakatlanish tezligi, hududni xaritalashning ilmiy qiymati hamda olimlar uchun asl rejadan tashqari yangi maʼlumotlarni olishning muhimligi kabi omillar kiritilgan.

NASA Goddard nomidagi kosmik parvozlar markazining ASTRA loyihasi boʻyicha bosh tadqiqotchisi Betani Teylingning tushuntirishicha, mazkur texnologiya missiyalarga ilgari hech qachon bajarib boʻlmaydigan ishlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bunga sabab — bortda barcha mezonlarni bir vaqtning oʻzida baholay oladigan mustaqil qaror qabul qiluvchi tizimning mavjudligidir.

Ushbu ilgʻor texnologiya signal yetib borishi kechikishi sababli qoʻlda boshqarish imkonsiz boʻlgan ssenariylar uchun moʻljallangan. Masalan, tashqi sayyoralarga amalga oshiriladigan uchuvchisiz missiyalar yoki Oy va Marsning borish qiyin boʻlgan hududlarida astronavtlarning ishlashi oʻta xavfli deb topilgan vaziyatlarda mazkur robotlar guruhi muhim ahamiyat kasb etadi.

NASARobototexnikaSuniy intellektKosmosIlmiy tadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBayqonurdan “Progres MS-35” yuk kemasi MKS sari muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 20:27Onyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiOnyx Boox Android 16 boshqaruvida ishlaydigan uchta yangi elektron kitobni taqdim etdiBugun, 18:26Nancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinNancy Grace Roman kosmik teleskopi 22 yilgacha xizmat qilishi mumkinBugun, 17:51Sunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaSunʼiy intellekt agentlari ish topish uchun ommaviy ravishda xat yubormoqdaBugun, 16:51Interlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiInterlune Oyda geliy-3 qazib olish uchun yana 5 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27SpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaSpaceX Starship uchun qayta ishlangan issiqlik plitalarini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi