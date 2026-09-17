Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildi

·34·Texno
Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shtutgart universiteti tadqiqotchisi Franchesko Romano Yerning siyrak atmosferasidan ishchi tana sifatida foydalanishga qodir boʻlgan eksperimental plasmli dvigatelni ishlab chiqdi.
  • Bu texnologiya kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarga ksenon zaxirasisiz oʻta past orbitalarda yillar davomida ishlash imkonini berishi mumkin.

Shtutgart universiteti tadqiqotchisi Franchesko Romano Yerning siyrak atmosferasidan ishchi tana sifatida foydalanishga qodir boʻlgan eksperimental plasmli dvigatelni ishlab chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu texnologiya kelajakda sunʼiy yoʻldoshlarga ksenon zaxirasisiz oʻta past orbitalarda yillar davomida ishlash imkonini berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ishlanma Atmosphere-Breathing Electric Propulsion (ABEP) sinfiga mansub boʻlib, uning ishlash prinsipi sunʼiy yoʻldosh parvoz vaqtida yuqori qatlamlardagi molekula hamda atomlarni yigʻib, ularni ionlashtirishga asoslanadi. Hosil qilingan plasma elektromagnit maydon yordamida tezlashtirilib, reaktiv tortish kuchini hosil qiladi.

Yangi texnologiyaning afzalliklari

Bunday dvigatel tizimlari ayniqsa balandligi 100–450 kilometr boʻlgan juda past yer atrofi orbitalari uchun katta qiziqish uygʻotmoqda. Sunʼiy yoʻldosh Yerga qanchalik yaqin boʻlsa, u shunchalik batafsil suratlarni olishi mumkin, radiolokatsiya hamda aloqa tizimlari esa kamroq quvvat talab qiladi. Shuningdek, missiya tugagandan soʻng apparat orbitadan tezroq chiqib ketib, kosmik chiqindilar miqdorini kamaytiradi.

Biroq VLEO orbitalarining asosiy muammosi qoldiq atmosferaning qarshiligidir. Hatto bunday balandliklarda ham sunʼiy yoʻldoshlar asta-sekin tormozlanadi va ishchi moddani sarflab, tezlik yoʻqotilishini doimiy ravishda qoplashga majbur boʻladi. Yangi qurilma esa aynan shu aerodinamik qarshilikni keltirib chiqaruvchi siyrak gazdan ishchi tana sifatida foydalanishni taklif qilmoqda.

Texnik qiyinchiliklar va yechimlar

Eng qiyin toʻsiq yuqori atmosferaning oʻta faol komponenti boʻlgan atomar kislorod boʻlib chiqdi, chunki u anʼanaviy plasmli dvigatellarning elektrodlari, katodlari va boshqa elementlarini yemirish xususiyatiga ega. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida Romano tashqi neytralizatorga ega boʻlmagan kontaktsiz radiochastota gelikonli dvigatelini yaratdi. Magnit maydoni kvazineytral plasma oqimini shakllantiradi, bu esa eng zaif elementlardan biridan voz kechish imkonini beradi.

Loyiha doirasida havo olish tizimini yaratishga ham alohida eʼtibor qaratildi. Sinovdan oʻtgan uchta variant ichida qaytaruvchi parabolik sirtga ega конструкция eng samarali deb topildi. Tajribalar davomida u kelib tushayotgan atomar kislorod, azot va argon zarralarining taxminan 94,3 foizini yigʻdi.

Plasma hosil qilish uchun tibbiy MRT antenna dizaynidan ilhomlangan holda tayyorlangan birdcage-antennadan foydalaniladi. Sinovlar davomida uzatiladigan yuqori chastotali quvvatning 99 foizigacha boʻlgan qismi dvigatelning plasma hosil qiluvchi sohasiga uzatilganligi aniqlandi.

Vakuum kamerasida qurilma atigi 50–60 W quvvatda barqaror ravishda plasma generatsiya qilgan. Olimlar Yerning yuqori atmosferasiga xos boʻlgan gazlarning tarkibi va konsentratsiyasini modellashtirdilar. Hisob-kitoblar shuni koʻrsatadiki, bunday dvigatel bilan jihozlangan toʻlaqonli sunʼiy yoʻldosh quyosh panellari taʼminlay oladigan 1,6 kW dan kam elektr energiyasidan foydalangan holda 190–250 km balandlikdagi orbitani ushlab turishga qodir boʻladi.

Plazmali dvigatelKosmik texnologiyalarSuniy yoldoshIlmiy yangilikVLEO orbita
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaRossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:29Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaAnthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaBugun, 02:25GeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiGeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiBugun, 01:24Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiBugun, 00:54Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiDunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiKecha, 23:50Elon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaElon Muskning Oy shahri rejasiga fizika qonunlari g‘ov bo‘lmoqdaKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi