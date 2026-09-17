Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 2-turida O‘zbekistonning ayollar terma jamoalari Ekvador, Ispaniya va Iordaniya jamoalariga qarshi bahs olib boradi.
- Ayollarimizning asosiy jamoasi Ekvador bilan, ikkinchi jamoasi Iordaniya bilan, uchinchi jamoasi esa Ispaniya bilan to‘qnash keladi.
- Barcha uchta ayollar jamoamiz 1-turni yirik g‘alaba bilan boshlab, o‘zbek ayollar shaxmatida yangi avlod shakllanganini ko‘rsatdi.
Qadimiy va hamisha navqiron Samarqand shahri mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurashlar daqiqa sayin keskinlashib bormoqda. Musobaqaning ochilish kunida O‘zbekistonning barcha erkaklar va ayollar termalari — jami 6 ta tarkibimiz raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, yuz foizlik g‘alabali natija bilan turnirni boshlagan edi. Ayniqsa, xotin-qiz grossmeysterlarimiz namoyish etgan ishonchli va shiddatli o‘yinlar butun dunyo shaxmat ekspertlarining e’tiborini tortdi. Bugun esa Samarqanddagi musobaqa zalida yanada keskin va mas’uliyatli 2-tur bellashuvlari bo‘lib o‘tadi.
Shveysarcha tizim bo‘yicha tuzilgan navbatdagi juftliklarga ko‘ra, ayollar asosiy terma jamoamiz Janubiy Amerikaning noqulay raqibi Ekvador termasiga qarshi bahs olib borsa, yosh iste’dodlardan iborat uchinchi jamoamiz jahon shaxmatida ulkan maktabga ega bo‘lgan Yevropa grandi — Ispaniya termasiga qarshi doskaga o‘tiradi. Ikkinchi jamoamiz esa arab dunyosining kuchli vakili Iordaniya qizlari bilan to‘qnash keladi.
Xo‘sh, Gulruhbegim Tohirjonova va Umida Omonova boshchiligidagi asosiy tarkib Ekvadorni qanday taktika bilan dog‘da qoldiradi, uchinchi jamoamiz Ispaniyaga qarshi bahsda sensatsiya ko‘rsata oladimi va qizlarimizning ushbu yurishi Samarqand Olimpiadasida sovrinli pog‘onalarni kafolatlay oladimi?
«2-tur to‘qnashuvlari»: Ayollar jamoalarimizning raqiblari va juftliklar
Bugungi turda qizlarimizni kutayotgan jiddiy qarama-qarshiliklar:
Ekvador — O‘zbekiston-1: Asosiy tarkibimiz Janubiy Amerika vakillariga qarshi bahs olib boradi; jamoamizning asosiy vazifasi — barcha taxtalarda to‘liq tashabbusni qo‘lga olib, maksimal ochkolar bilan peshqadamlikni mustahkamlash;
O‘zbekiston-3 — Ispaniya: Turning eng murakkab va qiziqarli to‘qnashuvi: yosh umidli qizlarimizdan iborat 3-jamoamiz Yevropaning grossmeysterlarga to‘la nomdor termasi bo‘lmish Ispaniyaga qarshi kurashga kirishadi;
Iordaniya — O‘zbekiston-2: Ikkinchi tarkibimiz Osiyo va Yaqin Sharqning tajribali vakillari sanalgan Iordaniya qizlariga qarshi safar maqomidagi murakkab o‘yinda g‘alaba uchun jang qiladi;
Shveysarcha bosim: Ilk turdagi oson raqiblardan farqli o‘laroq, 2-turda reyting ochkolari teng jamoalar to‘qnashayotgani sababli har bir yurish va xato butun jamoa taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.
1-turdagi mutlaq zafar: Qizlarimizdan 100 foizlik mahorat darsi
Olimpiadaning ilk kunida ayollar jamoalarimiz qayd etgan shov-shuvli natijalar:
O‘zbekiston (1-jamoa) 4:0 Trinidad va Tobago: Bosh jamoamiz o‘z saviyasini to‘liq ko‘rsatdi — Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva va Guldona Karimova raqibalariga nafaqat ochko, hatto durang ham bermay, mutlaq ustunlik qayd etdi;
O‘zbekiston (2-jamoa) 3:1 Togo: Ikkinchi tarkibda Madinabonu Xalilova, Asal Salimova va Mumtozbegim Mansurova ishonchli g‘alabalarga erishib, jamoaga muhim uch ochkoni keltirdi;
O‘zbekiston (3-jamoa) 4:0 Tanzaniya: Yosh iste’dodlarimiz Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova va Barchinoy Shokirjonova hech qanday qarshiliksiz afrikaliklarni tor-mor etdi;
Tarixiy balans: Mezbon sifatida barcha uchta ayollar jamoamizning 1-turni birdek yirik g‘alaba bilan boshlashi o‘zbek ayollar shaxmatida yangi avlod shakllanganini isbotladi.
Ekvador, Ispaniya va Iordaniya: Raqiblar qanday xavf tug‘dira oladi?
2-tur partiyalari oldidan mutaxassislarning tahliliy xulosalari:
Ekvadorning siri: Lotin Amerikasi vakillari odatda himoyaviy va yopiq pozitsiyalarda kuchli bo‘lib, asosiy tarkibimizdan debyutdanoq tashabbusni olish va hujumkor bosim o‘tkazish talab etiladi;
Ispaniya bareri — ulkan imtihon: Yoshlarimiz uchun Ispaniya bilan bahs haqiqiy sinov bo‘ladi; bu partiyada olinadigan har bir yarim ochko ham xalqaro miqyosda katta rezonans keltirib chiqarishi mumkin;
Ruhiy ustunlik: O‘z yurtida, minglab muxlislar ko‘z o‘ngida harakat qilayotgan shaxmatchi qizlarimiz uchun mezbonlik faktori yana bir bor qo‘shimcha kuch va motivatsiya bag‘ishlaydi.
Samarqand osmoni ostida kechayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 2-turida barcha yurtdoshlarimiz nomidan shaxmatchi qizlarimizga omad va porloq g‘alabalar tilab qolamiz!
Sizningcha, O‘zbekistonning yosh ayollar 3-jamoasi Yevropaning nomdor grandi Ispaniyaga qarshi kurashda munosib natija ko‘rsatib, musobaqaning bosh sensatsiyachisiga aylana oladimi? Asosiy termamiz Ekvador ustidan yana 4:0 hisobidagi «quruq» g‘alabani takrorlay oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Samarqanddagi tarixiy shaxmat Olimpiadasining ushbu qaynoq xabarini barcha sport ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…