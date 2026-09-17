Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdi

·35·Dunyo
Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • To‘rt nafar ayol Gonkongdan Xitoyga 225 ta ozdiruvchi ukolni paypoqlari va cho‘ntaklariga yashirib olib o‘tishga uringan vaqtida Luoxu chegara nazorat punktida qo‘lga olindi.
  • Har bir paketda 25 tadan in’eksiya ruchkasi bo‘lgan, umumiy hisobda 225 ta ukol musodara qilingan.
  • Ayollar o‘zlarini xavotirli tutgani sababli alohida tekshiruvga olingan va ularning kiyimlaridan in’eksiyalar topilgan.

To‘rt nafar ayol Xitoy chegara nazorati punkti orqali 225 ta “ozdiruvchi ukol”ni yashirincha olib o‘tishga uringan vaqtida qo‘lga olindi. Ular tibbiy in’eksiyalarni paypoqlari va kiyim cho‘ntaklariga yashirgan.

Bojxona xodimlari ayollarni keng shimlarda boshlarini egib, nazoratchilarning ko‘ziga qaramasdan o‘tayotganida to‘xtatgan. Yo‘lovchilarning hech biri yashirib olib o‘tayotgan ozdiruvchi in’eksiyalarini deklaratsiyada ko‘rsatmagan.

Hodisa 12 sentyabr kuni e’lon qilingan bojxona bildirishnomasiga ko‘ra, ayollar Gonkongdan Xitoy materigiga kirishga uringan paytda Luoxu chegara nazorat punktida sodir bo‘lgan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Bojxona xodimlarining ma’lum qilishicha, ayollar tekshiruv hududiga birin-ketin kirgan. Ular o‘zlarini xavotirli tutgani sababli xodimlar tomonidan alohida tekshiruvga olingan.

Ayollardan birining har ikki paypog‘i va cho‘ntagida paketlar borligi aniqlangan. Ikkinchi gumonlanuvchining o‘ng paypog‘ida bitta, cho‘ntagida esa yana bir paket yashirilgan.

Qolgan ikki ayolning har biri esa bittadan paketni paypog‘iga joylagan.

Bojxona ma’lumotiga ko‘ra, har bir paket ichida 25 tadan in’eksiya ruchkasi bo‘lgan. Shu tariqa, umumiy musodara qilingan ukollar soni 225 taga yetgan.

Nazoratchilar ayollarning kiyimlaridan o‘ramlarga joylangan in’eksiyalarni chiqarib olganidan so‘ng, ularning fotosuratlarini ham tarqatgan.

Rasmiy bildirishnomada yo‘lovchilarning ismlari, in’eksiyalarning qaysi brendga tegishli ekani yoki musodara qilingan mahsulotlarning bozordagi taxminiy qiymati keltirilmagan.

In’eksiyalar chegaraning ikki tomonidagi narxlar o‘rtasidagi katta farq tufayli noqonuniy savdo bozorida keng tarqalgan mashhur ozdiruvchi ruchkalarga o‘xshagan.

Yaqin atrofdagi chegara nazorat punktlarida ham shunga o‘xshash holatlar qayd etilgan. Bunday ishlar kontrabandaga qarshi bo‘linmalarga yuborilgan.

Shuningdek, tegishli import ruxsati bo‘lmagan holatlarda deklaratsiya qilinmagan tibbiy in’eksiyalar kontrabanda sifatida baholanishi mumkin.

Hozircha bojxona organlari to‘rt ayolga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atilgani yoki ularga jarima qo‘llanilishi haqida ma’lumot bermagan.

Luoxu chegara nazorati punktiXitoy materigiozdiruvchi ukolkontrabanda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiJurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiBugun, 01:21Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiKecha, 22:54Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiKecha, 22:53Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiKecha, 22:47Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiKecha, 22:39«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdiKecha, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi