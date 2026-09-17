«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi

·62·Dunyo
«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • KXDRning yadroviy davlat maqomi endilikda «qaytarib bo‘lmas, qat’iy va mutlaq» ekanini Kim Yo Chjon rasman bildirdi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, Pxenyanning yadroviy qudrati «xalqaro bezorilarning vahshiyligini jilovlash» hamda haqiqiy tinchlik va barqarorlikni kafolatlashga xizmat qilmoqda.

Koreya yarim oroli va Osiyo-Tinch okeani mintaqasida yadroviy qarama-qarshilik yanada tarang va murosasiz bosqichga ko‘tarildi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning singlisi hamda mamlakat Mehnat partiyasi Markaziy qo‘mitasi bo‘lim mudiri Kim Yo Chjon Atom energiyasi bo‘yicha xalqaro agentlikning (MAGATE) Pxenyan yadroviy dasturi bo‘yicha Venadagi konferensiyada taqdim etgan ma’ruzasiga keskin va shafqatsiz zarba berdi. Koreya Markaziy telegraf agentligi (STAK) tarqatgan rasmiy bayonotda Kim Yo Chjon KXDRning yadroviy davlat maqomi endilikda «qaytarib bo‘lmas, qat’iy va mutlaq» ekanini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Pxenyanning bu ulkan qudrati dunyodagi «xalqaro bezorilarning vahshiyligini jilovlash» hamda haqiqiy tinchlik va barqarorlikni kafolatlashga xizmat qilmoqda.

MAGATEning denuklearizatsiya (yadrosizlanish) haqidagi chaqiriqlarini «eski va tanish bema’nilik» deb atagan Shimoliy Koreya bosh siyosatchisi, hech qanday tashkilot yoki G‘arb bosimi Pxenyanning davlat manfaatlarini himoya qilish yo‘lidagi qat’iyatiga ta’sir o‘tkaza olmasligini ta’kidladi. Bu bayonot MAGATE Pxenyanning Yonbyondagi yadro majmuasida uranni boyitadigan yangi yirik obyekt qurib bitkazilgani va dastur yanada kengayganini fosh qilganidan keyin yangradi. Xo‘sh, Kim Yo Chjonning ushbu tajovuzkor munosabati ortida nima turibdi, Shimoliy Koreya qanchalik yangi yadro kallaklarini tayyorlamoqda va Vashington bilan MAGATE bunga qanday chora topa oladi?

«Xalqaro bezorilar va abadiy maqom»: Kim Yo Chjonning dahshatli bayonoti

KXDR rahbariyati tomonidan bildirilgan asosiy va ochiq ogohlantirishlar:

  • «Qaytarib bo‘lmas haqiqat»: Kim Yo Chjon dunyodagi qaysi kuchlar inkor etmasin, KXDRning yadroviy davlat maqomi allaqachon «jismonan va qonunan manguga muhrlanganini» rasman bildirdi;

  • «Xalqaro bezorilarni jilovlash»: Pxenyan o‘z arsenalidagi ommaviy qirg‘in qurollarini tajovuzkor emas, balki AQSH va G‘arbning tahdidlaridan himoyalanuvchi yagona samarali qalqon deb atadi;

  • MAGATE ma’ruzasiga baho: Venadagi yillik Bosh konferensiyada e’lon qilingan hisobotlarni Kim Yo Chjon «bir xil ssenariy bo‘yicha tinmay takrorlanadigan tanish bema’nilik» deb ta’rifladi;

  • Oliy manfaatlar ustunligi: G‘arb davlatlarining har qanday rezolyutsiyalari va sanksiyalari Shimoliy Koreyaning mudofaa qudratini oshirishga qaratilgan milliy irodasini sindira olmasligi uqtirildi.

MAGATE xavotiri: Yonbyonda uran boyitadigan yangi maxfiy obyekt

Xalqaro agentlikning Vena konferensiyasida ma’lum qilgan maxfiy tafsilotlari:

  • Yonbyondagi qurilish: MAGATE sun’iy yo‘ldosh va razvedka ma’lumotlariga tayanib, Shimoliy Koreyaning bosh yadroviy markazi Yonbyonda uranni yuqori darajada boyitishga ixtisoslashgan navbatdagi yangi yirik obyekt foydalanishga topshirilganini tasdiqladi;

  • Dasturning shiddatli kengayishi: So‘nggi bir yil davomida KXDR barcha cheklovlarni chetlab o‘tib, qurol darajasidagi yadroviy xomashyo va yangi tashuvchi vositalarni yaratish ishlarini misli ko‘rilmagan tarzda tezlashtirgan;

  • Cheklangan nazorat: Pxenyan uzoq vaqt oldin MAGATE inspektorlari bilan hamkorlikni to‘liq to‘xtatgani sababli xalqaro tashkilot yadroviy inshootlar ichkarisida nimalar yuz berayotganini to‘liq nazorat qila olmayotganini tan oldi;

  • Global xavf sifatida: MAGATE rasmiylari Shimoliy Koreyaning cheklovsiz harakatlari xalqaro xavfsizlik arxitekturasi uchun eng katta tahdidlardan biri bo‘lib qolayotganini bayon qildi.

«Yadroviy Pxenyan» davri: Geosiyosiy tahlil va oqibatlar

Mutaxassislarning KXDR atrofidagi vaziyat bo‘yicha tahliliy xulosalari:

  • Denuklearizatsiya orzusi yo‘qqa chiqdi: Kim Yo Chjonning keskin nutqi Shimoliy Koreya yadro qurolidan voz kechish bo‘yicha hech qanday muzokaralarga kirishmasligini va endilikda faqat rasmiy tan olinishni talab qilayotganini ko‘rsatmoqda;

  • Mintaqaviy poyga: Janubiy Koreya va Yaponiyaning ushbu xabarlarga nisbatan xavotiri ortishi ularning o‘z havo va raketa mudofaa tizimlarini yanada modernizatsiya qilishiga turtki beradi;

  • Yangi sinovlar ehtimoli: Pxenyanning bunday agressiv ritorikasi ortidan yaqin orada navbatdagi strategik qit’alararo ballistik raketalar yoki yettinchi yer osti yadro sinovi o‘tkazilishi xavfi kuchaymoqda.

Kim Yo Chjonning mazkur chiqishi Shimoliy Koreya yadroviy salohiyatini mutlaq darajaga yetkazganini va G‘arb endi Pxenyan bilan murosasiz kuch pozitsiyasidan gaplasha olmasligini ko‘rsatgan ochiq bayonotga aylandi.

Sizningcha, Kim Yo Chjon aytganidek, Shimoliy Koreyaning yadro quroli haqiqatan tinchlikni ushlab turgan kafolatmi yoki mintaqani urush yoqasiga olib kelayotgan global tahdidmi? AQSH va BMT Pxenyanning uran boyitish ko‘lamini cheklash uchun qanday ta’sirchan chora topa oladi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosat sahnasidagi ushbu keskin bayonot sharhini barcha xalqaro siyosat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Kim Yo ChjonMAGATEPxenyan yadroviy dasturiYonbyon yadroviy obyekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdiBugun, 09:34«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildiBugun, 09:29Ona o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiOna o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiBugun, 08:33Mushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiMushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiBugun, 08:20Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiJurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiBugun, 01:21Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiAyollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi