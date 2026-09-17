«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi

·76·Dunyo
«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan urush yakuniga yaqinlashayotganini va Tehron rasmiylari Vashington bilan bitim tuzishga intilayotganini ma’lum qildi.
  • Trampning ta’kidlashicha, Eron hukumati iqtisodiy va harbiy bosimlar ostida murosaga kelishga tayyor.
  • Prezident bu ma’lumotlar uchinchi shaxslarning taxmini emas, balki Tehron rasmiylari tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri bildirilganini tasdiqladi.

Yaqin Sharqdagi keskin qurolli qarama-qarshilik va global xavotirlar fonida Vashingtondan butun dunyoni larzaga solgan bayonot yangradi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Oq uyda jurnalistlar bilan muloqot chog‘ida Eron bilan kechayotgan nizo yakuniga yaqinlashayotganini va Tehron rasmiylari Vashington bilan katta bitim tuzishga qattiq intilayotganini ochiqladi. Tramp o‘z chiqishida: «Umid qilamanki, biz urushning yakuniga qarab harakatlanmoqdamiz. Ular kelishuvga erishishni istashmoqda, ko‘ramiz, bundan nima chiqadi. Eron bitim tuzishni juda ham xohlayapti», deya qat’iy ta’kidladi.

Eng katta sensatsiya esa matbuot vakillarining aniqlashtiruvchi savoliga berilgan javob bo‘ldi: jurnalistlar ushbu signallar haqiqatan to‘g‘ridan to‘g‘ri Tehrondan olingan-olinmaganini so‘raganida, Tramp ikkilanmasdan ijobiy javob qaytardi. Parda ortidagi ushbu yashirin diplomatik aloqalar mintaqada yangi katta geosiyosiy davr boshlanayotganidan darak bermoqda. Xo‘sh, Vashington va Tehron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri yashirin muloqotni kim ta’minladi, Tramp taklif qilayotgan yangi kelishuv shartlari qanday va ushbu bitim Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanatini qanday o‘zgartiradi?

«Urush yakuniga yaqinlashmoqda»: Trampning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari

Oq uy rahbarining xalqaro matbuotga bergan izohlari:

  • «Eron kelishuvni juda xohlamoqda»: Donald Tramp Eron hukumati iqtisodiy va harbiy bosimlar ostida murosaga kelishga majbur bo‘layotganini va bitimga tayyorligini bildirdi;

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri signallar: Prezident ushbu pozitsiya uchinchi shaxslar taxmini emas, balki Tehron rasmiylari tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri bildirilganini tasdiqladi;

  • «Urush tugayapti» optimizmi: Oq uy ma’muriyati Yaqin Sharqdagi keng ko‘lamli harbiy to‘qnashuvlarni to‘xtatish va diplomatik yechim topish bosqichiga o‘tilganiga ishora qilmoqda;

  • Natijani kutish: Tramp holatni to‘liq oldindan kafolatlamagan bo‘lsa-da, «ko‘ramiz, bundan nima chiqadi» deya jarayon faol diplomatik rivojlanish bosqichida ekanini ko‘rsatdi.

Parda orti diplomatiyasi: Vashington va Tehron qanday bog‘landi?

Xalqaro ekspertlarning ushbu kutilmagan yaqinlashuv bo‘yicha tahlili:

  • Yashirin kanallarning ochilishi: Trampning bayonoti AQSH va Eron o‘rtasida Shveysariya yoki Ummon kabi an’anaviy vositachilar orqali faol yopiq maslahatlashuvlar olib borilayotganini tasdiqlaydi;

  • Harbiy bosim ortidagi muzokaralar: So‘nggi haftalarda har ikki tomon bir-birining harbiy obyektlariga bergan zarbalari ortidan tomonlar to‘liq miqyosli halokatli urushdan qochish uchun muzokaralar stoliga qaytishga qaror qilgan ko‘rinadi;

  • Energetika va neft bozoriga ta’sir: Ushbu xabarning tarqalishi jahon neft bozorlaridagi vahimani jilovlash va narxlarning keskin ko‘tarilib ketishining oldini olishga xizmat qiladi.

Yangi bitim shartlari: Tomonlar nimalarni talab qilmoqda?

Bo‘lajak kelishuv atrofidagi ehtimoliy ssenariylar:

  • Yadro va raketa dasturlari: Vashington Erondan uranni boyitish sur’atini cheklash hamda mintaqadagi proksi kuchlarni moliyalashtirishni to‘xtatishni talab qilishi muqarrar;

  • Sanksiyalarni yumshatish: Tehronning bosh maqsadi esa milliy iqtisodiyotni bo‘g‘ib qo‘ygan xalqaro bank va neft embargolarini bekor qilishga erishishdir;

  • Mintaqaviy xavfsizlik: Ko‘rfaz davlatlari va xalqaro kema qatnovi xavfsizligi bo‘yicha mustahkam kafolatlar olinishi rejalashtirilmoqda.

Donald Trampning ushbu bayonoti Yaqin Sharqda uzoq kutilgan tinchlik va barqarorlik o‘rnatilishi uchun so‘nggi yillardagi eng katta diplomatik umid eshigini ochdi.

Sizningcha, Eron va AQSH o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri bitim tuzilishi haqiqatga qanchalik yaqin va Tehron haqiqatan urushni to‘xtatishga tayyormi? Donald Tramp Yaqin Sharqdagi ushbu katta nizoni yakunlab, o‘z tarixiy muvaffaqiyatiga erisha oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va katta geosiyosat sahnasidagi ushbu shov-shuvli burilish tahlilini barcha siyosat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Donald TrampEronYaderli dasturSanksiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdiBugun, 09:38«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdiBugun, 09:34Ona o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiOna o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiBugun, 08:33Mushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiMushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiBugun, 08:20Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiJurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiBugun, 01:21Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiAyollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi