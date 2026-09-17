Samarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda davom etayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 2-turida O‘zbekistonning asosiy terma jamoasi Peru bilan, uchinchi jamoasi Germaniya bilan, ikkinchi jamoasi esa Jazoir bilan kuch sinashadi.
- Birinchi turda barcha oltita O‘zbekiston jamoasi ham 100 foizlik g‘alaba bilan turnirni boshlagan edi.
- Bugungi bahslar shaxmatchilarimiz uchun murakkab sinov bo‘lib, har bir ochko muhim ahamiyat kasb etadi.
Qadimiy va navqiron Samarqand shahrida start olgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurashlar qizg‘in pallaga kirdi. Musobaqaning ilk turida mezbon sifatida doskaga o‘tirgan O‘zbekistonning barcha erkaklar va ayollar jamoalari — jami 6 ta terma jamoamiz raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, 100 foizlik g‘alabali natija bilan turnirni boshlagan edi. 1-turning ushbu triumfidan so‘ng, bugun — 2-turda grossmeysterlarimizni ancha jiddiy va murakkab sinovlar kutib turibdi.
Shveysarcha tizim bo‘yicha shakllangan yangi juftliklarga ko‘ra, chempionlikni himoya qilayotgan O‘zbekiston asosiy terma jamoasi Janubiy Amerikaning kuchli vakili Peru termasi bilan hisob-kitob qilsa, yosh iste’dodlardan iborat uchinchi jamoamiz dunyoning eng nufuzli shaxmat maktablaridan biri bo‘lgan Germaniya termasiga qarshi haqiqiy sensatsiya yaratishga harakat qiladi. Ikkinchi tarkibimiz esa Afrikaning tajribali vakili Jazoir terma jamoasini sinovdan o‘tkazadi.
Xo‘sh, Nodirbek Abdusattorov boshchiligidagi asosiy tarkib Peru qarshiligini osonlikcha sindira oladimi, yosh grossmeysterlarimiz Germaniya elitasi bilan jangda qanday syurpriz tayyorlamoqda va Samarqand Olimpiadasining 2-turi turnir jadvalida qanday kuchlar muvozanatini o‘rnatadi?
«2-tur jangi»: Erkaklar terma jamoalarimizning raqiblari va juftliklari
Bugun Samarqand doskalarida kechadigan shiddatli qarama-qarshiliklar:
O‘zbekiston-1 — Peru: Asosiy tarkibimiz Janubiy Amerika qit’asining tajribali termasiga qarshi bahs olib boradi; maqsad — navbatdagi maksimal ochkolarni qo‘lga kiritib, yakka peshqadamlikni saqlab qolish;
Germaniya — O‘zbekiston-3: Turning eng qiziqarli va xavfli bahsi: yosh shaxmatchilarimizdan iborat 3-jamoamiz Yevropaning grossmeysterlarga to‘la superjamoasi — Germaniyaga qarshi doska uzra jiddiy jang olib boradi;
Jazoir — O‘zbekiston-2: Ikkinchi tarkibimiz shimoliy afrikaliklarga qarshi oq va qora donalarda mutlaq g‘alaba uchun kurashga kirishadi;
Bosim va mas’uliyat: Ilk turdagi yengil raqiblardan farqli o‘laroq, 2-turda taktik xatolar kechirilmaydi va har bir taxtadagi ochko oltinga teng bo‘ladi.
1-turdagi 100 foizlik ko‘rsatkich: O‘zbek shaxmatining betakror qudrati
Olimpiadaning ochilish kunida qayd etilgan mutlaq rekord tafsilotlari:
6 ta jamoa, 6 ta yirik g‘alaba: Erkaklar va ayollar o‘rtasida musobaqaga qo‘yilgan barcha 1, 2 va 3-terma jamoalarimiz 1-turni mahorat darsi bilan yakunladi;
Erkaklarning qahramonligi: Asosiy jamoamiz Yamaykani 4:0 hisobida taslim etgan bo‘lsa, 2-jamoamiz Afg‘onistonni (3:1), 3-tarkibimiz esa Malini (3,5:0,5) dog‘da qoldirdi;
Qizlarimizning shiddati: Ayollar asosiy termasi Trinidad va Tobagoni 4:0, uchinchi jamoamiz Tanzaniyani 4:0, ikkinchi jamoamiz esa Togoni 3:1 hisobida tor-mor etib, musobaqaning eng yorqin jamoasi maqomini tasdiqladi.
Peru, Germaniya va Jazoir: Raqiblar kuchiga tahliliy nazar
Bugungi partiyalar taqdirini hal qilishi mumkin bo‘lgan muhim jihatlar:
Peruning noqulay uslubi: Lotin Amerikasi vakillari kutilmagan debyutlar va agressiv taktik pozitsiyalar yaratish bo‘yicha xavfli hisoblanadi;
Germaniya bareri: O‘zbekistonning 3-jamoasi uchun Germaniya bilan to‘qnashuv xalqaro miqyosda o‘z darajasini isbotlash va katta shov-shuv ko‘tarish uchun ajoyib imkoniyatdir;
Jamoaviy birdamlik: Shaxmatchilarimiz har bir partiyada faqat shaxsiy manfaat uchun emas, balki jamoaviy g‘alaba uchun harakat qilishi kutilmoqda.
Samarqand shahrida davom etayotgan Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 2-turi milliy shaxmatimiz vakillari uchun haqiqiy mahorat va iroda imtihoniga aylanishi tayin.
Sizningcha, O‘zbekistonning yoshlardan iborat 3-jamoasi dunyoning eng kuchli grandlaridan biri bo‘lgan Germaniyaga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatib, sensatsiya yarata oladimi? Peru va Jazoir bilan bahslarda termalarimizdan yana qanday hisobdagi yirik g‘alabalarni kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Samarqandda kechayotgan ushbu tarixiy aql jangi sharhini barcha shaxmat ixlosmandlari hamda yurtdoshlarimizga ulashing!
Izohlar 0
…