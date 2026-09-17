«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi
Jahon futboli tarixida hali hech bir inson farzandi zabt eta olmagan mutlaq rekord yanada yuqoriga ko‘tarildi. «Inter Mayami» klubi sardori va tirik afsona Lionel Messi Meksikaning «Kruz Azul» klubiga qarshi kechgan (2:0) Campeones Cup finalidagi g‘alabadan so‘ng o‘z faoliyatidagi naq 49-rasmiy jamoaviy sovrinini boshi uzra ko‘tardi. Bu ko‘rsatkich orqali argentinalik daho futbol tarixidagi eng sovrindor futbolchi sifatida o‘z rekordini yangilab, yaqin ta’qibchilari uchun yetib bo‘lmas maqomga erishdi. Ikkinchi o‘rinda borayotgan uning «Barselona»dagi sobiq jamoadoshi, faoliyatini yakunlagan braziliyalik Dani Alves hisobida 45 ta sovrin mavjud bo‘lib, Messi oradagi tafovutni naq 4 ta kubokka yetkazib oldi.
Bundan tashqari, 2023 yildan buyon Florida jamoasi sharafini himoya qilib kelayotgan 8 karra «Oltin to‘p» sohibi «Inter Mayami» libosida o‘zining 115-uchrashuvini o‘tkazib, klub safidagi 100-yubiley golini urdi va assistlari sonini 58 taga yetkazdi. Amaldagi shartnomasi 2028 yilgacha imzolangan Messi uchun bu hali yakun emas. Xo‘sh, 39 yosh ostonasidagi futbol qiroli 50-yubiley kubokni qachon qo‘lga kiritadi, uning bu natijasini yaqin yarim asr ichida kimdir takrorlay oladimi va Mayami erasi qanday qilib tarixiy rekordorga aylandi?
«Yetib bo‘lmas 49-cho‘qqi»: Tarixdagi eng sovrindor futbolchilar ro‘yxati
Jahon futbolida eng ko‘p rasmiy kubok yutgan o‘yinchilar taqqosi:
Lionel Messi (Argentina) — 49 ta sovrin: Jahon chempionati, Amerika kuboklari, 4 ta Chempionlar Ligasi, milliy chempionatlar va endilikda «Inter Mayami» bilan qo‘lga kiritilgan Campeones Cup kubogi mutlaq jahon rekordini tashkil etmoqda;
Dani Alves (Braziliya) — 45 ta sovrin: Faoliyatini yakunlagan sobiq himoyachi ko‘p yillar davomida reytingni boshqarib kelgan bo‘lsa-da, Messining shiddati oldida ikkinchi pog‘onaga tushdi;
Mutlaq ustunlik: Messi faoliyati davomida har qanday klub va terma jamoa libosida kamida bitta xalqaro yoki milliy sovrin yutish seriyasini benuqson davom ettirmoqda;
Oldinda 50-yubiley: Klublar va terma jamoa turnirlaridagi navbatdagi sovrin Leo uchun futbol tarixidagi ilk 50-jamoaviy titulni taqdim etishi mumkin.
«Inter Mayami»dagi fenomenal statistika: 115 o‘yinda 158 samarali ochko!
Argentinalik yulduzning AQSHdagi fantastik ko‘rsatkichlari tafsiloti:
Yubiley 100-gol: 2023 yilning yozidan beri Mayami libosini kiygan Messi barcha musobaqalarda 115 ta uchrashuvga maydonga tushib, raqiblar darvozasiga roppa-rosa 100 ta gol yo‘llashga erishdi;
58 ta golli uzatma: 100 ta goldan tashqari, u sheriklariga 58 ta golli pas yetkazib berdi — bu har bir uchrashuvga o‘rtacha 1,37 ta samarali harakat to‘g‘ri kelishini anglatadi;
Tarixiy Campeones Cup: Meksikaning «Kruz Azul» jamoasini 2:0 hisobida taslim etgan «Inter Mayami» o‘z tarixida ilk bor ushbu qit’a superkubogi egasiga aylandi;
2028 yilgacha shartnoma: Messining klub bilan kelishuvi 2028 yilgacha mo‘ljallangani uning bu raqamlarni yanada dahshatli darajaga olib chiqishiga to‘liq imkon yaratadi.
To‘xtamas mashina: Messining muvaffaqiyat siri nimada?
Ekspertlarning Leo fenomeni bo‘yicha tahliliy xulosalari:
Yoshga bo‘ysunmas daholik: Tezlik va jismoniy kuch kamaygan bo‘lsa-da, maydonni ko‘rish, zargarona to‘p uzatish va jarima zarbalarini golga aylantirish mahorati uni hali ham har qanday himoya uchun dahshatli qurolga aylantirmoqda;
G‘oliblik mentaliteti: Messi hatto final darajasidagi musobaqalarda ham maksimal ehtiros bilan maydonga tushib, jamoadoshlariga chempionlik kayfiyatini yuqtirmoqda;
Suares, Kazemiro va De Paul yordami: Tajribali yulduzlarning Mayamiga jalb etilishi Leo zimmasidagi og‘ir yukni yengillashtirib, unga o‘z iqtidorini to‘liq namoyish etishga zamin yaratdi.
Lionel Messining 49-sovrini va «Inter Mayami»dagi 100-goli nafaqat AQSH sporti, balki butun jahon futboli tarixida oltin harflar bilan muhrlanib, uning barcha davrlarning eng buyuk sportchisi ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Lionel Messi 2028 yilgacha mo‘ljallangan shartnomasi yakuniga qadar sovrinlari sonini 55 tadan oshirib keta oladimi va uning bu 49 talik rekordini kelajak avloddan kimdir yangilay oladimi? Mayami safida 115 ta bahsda 100 ta gol urgan 39 yoshli Leo hali ham dunyoning eng ta’sirli futbolchisimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol tarixining mutlaq rekord yangilanishi tahlilini barcha Messi ixlosmandlari hamda futbol muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…