Mushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldi

·15·Dunyo
Mushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldi

Yo‘lovchi samolyoti uchuvchilari aeroportga qo‘nish arafasida havoda portlayotgan mushaklarni ko‘rib qolgach, keskin manyovr bajarib, qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldi.

Hodisa 14 sentyabr, dushanba kuni kechqurun Gvatemalaning Flores shahridagi Mundo Maya xalqaro aeroportida sodir bo‘lgan. Samolyot aeroportga qo‘nish uchun yaqinlashayotgan paytda mamlakat Mustaqillik kuni munosabati bilan o‘tkazilayotgan bayram tadbirlari doirasida mushaklar otilayotgan edi.

Biroq mushaklar samolyotning yakuniy qo‘nish yo‘nalishiga yaqin joyda portlayotganini payqagan Avianca aviakompaniyasi ekipaji xavfsizlik nuqtayi nazaridan qo‘nishni davom ettirmaslikka qaror qildi.

Uchuvchilar go-around, ya’ni qo‘nishni bekor qilib, samolyotni yana balandlikka ko‘tarish manyovrini amalga oshirdi. Shundan so‘ng havo kemasi aeroportning aylanma harakat yo‘nalishiga qaytib, ikkinchi marta qo‘nish uchun yondashuvni boshladi. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Samolyot ikkinchi urinishda aeroportga muvaffaqiyatli qo‘ndi. Hodisa oqibatida yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari orasida jarohat olganlar qayd etilmagan, samolyotga ham zarar yetmagan.

Ushbu voqea samolyotlar qo‘nish yo‘nalishiga yaqin joylarda mushak otish havo harakati uchun qanday xavf tug‘dirishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Mirdo Maya aeroportiAviankaGvatemalaMushaklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiJurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiBugun, 01:21Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiAyollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiBugun, 00:53Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiKecha, 22:54Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiKecha, 22:53Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiKecha, 22:47Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi