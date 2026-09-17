Messidan gol+pas: «Inter Mayami» tarixiy Campeones Cup sovrinini qo‘lga kiritdi

·7·Sport
Messidan gol+pas: «Inter Mayami» tarixiy Campeones Cup sovrinini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Inter Mayami» tarixda ilk bor Campeones Cup kubogini qo‘lga kiritdi.
  • Uchrashuvda Lionel Messi gol urib va golga assistentlik qilib, jamoasining «Kruz Azul» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozonishiga katta hissa qo‘shdi.
  • Messining zargarona pasidan so‘ng Luis Suares hisobni ochgan bo‘lsa, keyinroq Messi Kazemiroga golli uzatmani amalga oshirdi.
  • Ushbu g‘alaba bilan «Inter Mayami» meksikaliklarning bir yillik gegemonligiga barham berdi.

Shimoliy Amerika futbolida qit’aning ikki gigant ligasi — MLS hamda Meksikaning Liga MX chempionlarini yuzma-yuz to‘qnashtiruvchi nufuzli Campeones Cup bahsi mutlaq tarixiy g‘alaba bilan yakunlandi. Mayamidagi «Nu Stadium» arenasida Meksikaning afsonaviy klubi «Kruz Azul»ni qabul qilgan «Inter Mayami» tomoshabinlarga yuksak mahorat va sovuqqonlik namoyish etib, 2:0 hisobidagi yorqin g‘alabani rasmiylashtirdi. Uchrashuvning haqiqiy yetakchisiga aylangan Lionel Messi avvaliga 24-daqiqada o‘zining qadrdon sherigi Luis Suaresning zargarona pasidan so‘ng hisobni ochgan bo‘lsa, 81-daqiqada yarimhimoyachi Kazemiroga ajoyib to‘p uzatib, ikkinchi golga assistentlik qildi.

Ushbu muvaffaqiyat tufayli «Inter Mayami» o‘z tarixida ilk bor nufuzli Campeones Cup kubogini boshi uzra ko‘tardi va meksikaliklarning bir yillik gegemonligiga barham berdi. Xo‘sh, Messi va Suares tandemi Meksika grandini qanday ojiz qoldirdi, Kazemiro Mayami o‘yiniga qanday sifat olib kirdi va De Paul boshchiligidagi yulduzli tarkib Florida klubini qay darajada yengilmas kuchga aylantirmoqda?

«Suares uzatdi, Messi urdi, Kazemiro tugatdi»: Bahsning gollar xronikasi

«Nu Stadium»da kechgan xalqaro finalning hal qiluvchi voqealari:

  • 24-daqiqa (1:0): Muxlislar yillar davomida ko‘rib zavqlangan «Barselona» klassikasi Mayamida takrorlandi — Luis Suaresning qulay uzatmasidan so‘ng Lionel Messi to‘pni darvoza to‘riga joylab, hisobni ochdi;

  • 81-daqiqa (2:0): Uchrashuv taqdirini hal qilgan lahza: Messining kreativ va aniq to‘p uzatishini braziliyalik tajribali yulduz Kazemiro golga aylantirib, tablodagi yakuniy hisobni o‘rnatdi;

  • Tarixiy birinchi kubok: Ushbu g‘alaba «Inter Mayami» muzeyini yana bir xalqaro sovrin bilan boyitdi — klub o‘z tarixida ilk bor Campeones Cup chempioniga aylandi;

  • Meksika revanshi olindi: Eslatib o‘tamiz, mazkur superkubok formatidagi musobaqada o‘tgan yili Meksikaning «Toluka» klubi zafar quchgan bo‘lsa, bu yil AQSH klubi kubokni o‘z uyida olib qoldi.

Yulduzlar karvoni: «Inter Mayami»ning maydonga tushgan tarkibi

Xalqaro finalda ishtirok etgan asosiy kuchlar va o‘zgarishlar:

  • Darvoza va mudofaa: Sent Kleyr (darvozabon), Mura (Lujan, 77), Kazemiro, Falkon hamda Kaysedo (Mikael, 70) — himoya chizig‘i meksikaliklarning tezkor hujumlarini bexato zararsizlantirdi;

  • Maydon markazi: Brayt, Galarza (Shou, 62) hamda jahon chempioni Rodrigo de Paul — to‘p nazorati va kurashlarda to‘liq ustunlik qildi;

  • Hujum triosi: Berterame (Regilon, 70), Lionel Messi va Luis Suares — raqib himoyasini 90 daqiqa davomida kuchli bosim ostida ushlab turdi.

Campeones Cup nima va sovrinning strategik ahamiyati nimada?

Musobaqa formati va «Inter Mayami»ning yangi cho‘qqisi:

  • Ikki liga chempionlari jangi: Campeones Cup har yili an’anaviy tarzda bir o‘yindan iborat formatda MLS amaldagi chempioni va Meksika Liga MX'ning «Chempionlar chempioni» o‘rtasida o‘tkaziladigan nufuzli superkubok hisoblanadi;

  • Messining ta’siri: 39 yosh ostonasida ham jahon futbolining tirik afsonasi yirik finallarda g‘alaba to‘plari va golli uzatmalarni amalga oshirib, klubga sovrinlar keltirishda davom etmoqda;

  • Xalqaro status: «Inter Mayami» qisqa vaqt ichida nafaqat AQSH ichida, balki butun KONKAKAF mintaqasida eng kuchli va yengilmas brendga aylanib ulgurdi.

Lionel Messi va Kazemironing yorqin o‘yini ostida qo‘lga kiritilgan ushbu sovrin «Inter Mayami» loyihasi nafaqat marketing, balki katta g‘alabalar va tarixiy kuboklar uchun yaratilganini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, Lionel Messi va Luis Suares tandemi «Inter Mayami»ga bu mavsumda yana nechta xalqaro sovrin keltira oladi? Kazemiro va Rodrigo de Paulning kelishi jamoani dunyo darajasidagi top-klubga aylantira oldimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Messining navbatdagi tarixiy kubok triumfi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Inter MayamiKruz AzulKampeyons KupLionel Messi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdiBugun, 08:41Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiBugun, 06:25Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBehruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 06:22Old Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiOld Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiBugun, 06:19San-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdiSan-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdiBugun, 06:06Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiRafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda