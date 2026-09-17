Messidan gol+pas: «Inter Mayami» tarixiy Campeones Cup sovrinini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Inter Mayami» tarixda ilk bor Campeones Cup kubogini qo‘lga kiritdi.
- Uchrashuvda Lionel Messi gol urib va golga assistentlik qilib, jamoasining «Kruz Azul» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozonishiga katta hissa qo‘shdi.
- Messining zargarona pasidan so‘ng Luis Suares hisobni ochgan bo‘lsa, keyinroq Messi Kazemiroga golli uzatmani amalga oshirdi.
- Ushbu g‘alaba bilan «Inter Mayami» meksikaliklarning bir yillik gegemonligiga barham berdi.
Shimoliy Amerika futbolida qit’aning ikki gigant ligasi — MLS hamda Meksikaning Liga MX chempionlarini yuzma-yuz to‘qnashtiruvchi nufuzli Campeones Cup bahsi mutlaq tarixiy g‘alaba bilan yakunlandi. Mayamidagi «Nu Stadium» arenasida Meksikaning afsonaviy klubi «Kruz Azul»ni qabul qilgan «Inter Mayami» tomoshabinlarga yuksak mahorat va sovuqqonlik namoyish etib, 2:0 hisobidagi yorqin g‘alabani rasmiylashtirdi. Uchrashuvning haqiqiy yetakchisiga aylangan Lionel Messi avvaliga 24-daqiqada o‘zining qadrdon sherigi Luis Suaresning zargarona pasidan so‘ng hisobni ochgan bo‘lsa, 81-daqiqada yarimhimoyachi Kazemiroga ajoyib to‘p uzatib, ikkinchi golga assistentlik qildi.
Ushbu muvaffaqiyat tufayli «Inter Mayami» o‘z tarixida ilk bor nufuzli Campeones Cup kubogini boshi uzra ko‘tardi va meksikaliklarning bir yillik gegemonligiga barham berdi. Xo‘sh, Messi va Suares tandemi Meksika grandini qanday ojiz qoldirdi, Kazemiro Mayami o‘yiniga qanday sifat olib kirdi va De Paul boshchiligidagi yulduzli tarkib Florida klubini qay darajada yengilmas kuchga aylantirmoqda?
«Suares uzatdi, Messi urdi, Kazemiro tugatdi»: Bahsning gollar xronikasi
«Nu Stadium»da kechgan xalqaro finalning hal qiluvchi voqealari:
24-daqiqa (1:0): Muxlislar yillar davomida ko‘rib zavqlangan «Barselona» klassikasi Mayamida takrorlandi — Luis Suaresning qulay uzatmasidan so‘ng Lionel Messi to‘pni darvoza to‘riga joylab, hisobni ochdi;
81-daqiqa (2:0): Uchrashuv taqdirini hal qilgan lahza: Messining kreativ va aniq to‘p uzatishini braziliyalik tajribali yulduz Kazemiro golga aylantirib, tablodagi yakuniy hisobni o‘rnatdi;
Tarixiy birinchi kubok: Ushbu g‘alaba «Inter Mayami» muzeyini yana bir xalqaro sovrin bilan boyitdi — klub o‘z tarixida ilk bor Campeones Cup chempioniga aylandi;
Meksika revanshi olindi: Eslatib o‘tamiz, mazkur superkubok formatidagi musobaqada o‘tgan yili Meksikaning «Toluka» klubi zafar quchgan bo‘lsa, bu yil AQSH klubi kubokni o‘z uyida olib qoldi.
Yulduzlar karvoni: «Inter Mayami»ning maydonga tushgan tarkibi
Xalqaro finalda ishtirok etgan asosiy kuchlar va o‘zgarishlar:
Darvoza va mudofaa: Sent Kleyr (darvozabon), Mura (Lujan, 77), Kazemiro, Falkon hamda Kaysedo (Mikael, 70) — himoya chizig‘i meksikaliklarning tezkor hujumlarini bexato zararsizlantirdi;
Maydon markazi: Brayt, Galarza (Shou, 62) hamda jahon chempioni Rodrigo de Paul — to‘p nazorati va kurashlarda to‘liq ustunlik qildi;
Hujum triosi: Berterame (Regilon, 70), Lionel Messi va Luis Suares — raqib himoyasini 90 daqiqa davomida kuchli bosim ostida ushlab turdi.
Campeones Cup nima va sovrinning strategik ahamiyati nimada?
Musobaqa formati va «Inter Mayami»ning yangi cho‘qqisi:
Ikki liga chempionlari jangi: Campeones Cup har yili an’anaviy tarzda bir o‘yindan iborat formatda MLS amaldagi chempioni va Meksika Liga MX'ning «Chempionlar chempioni» o‘rtasida o‘tkaziladigan nufuzli superkubok hisoblanadi;
Messining ta’siri: 39 yosh ostonasida ham jahon futbolining tirik afsonasi yirik finallarda g‘alaba to‘plari va golli uzatmalarni amalga oshirib, klubga sovrinlar keltirishda davom etmoqda;
Xalqaro status: «Inter Mayami» qisqa vaqt ichida nafaqat AQSH ichida, balki butun KONKAKAF mintaqasida eng kuchli va yengilmas brendga aylanib ulgurdi.
Lionel Messi va Kazemironing yorqin o‘yini ostida qo‘lga kiritilgan ushbu sovrin «Inter Mayami» loyihasi nafaqat marketing, balki katta g‘alabalar va tarixiy kuboklar uchun yaratilganini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, Lionel Messi va Luis Suares tandemi «Inter Mayami»ga bu mavsumda yana nechta xalqaro sovrin keltira oladi? Kazemiro va Rodrigo de Paulning kelishi jamoani dunyo darajasidagi top-klubga aylantira oldimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Messining navbatdagi tarixiy kubok triumfi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…