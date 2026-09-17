Ona o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 63 yoshli Debora Anderson o‘g‘li uchun sotib olgan kvartira xizmat to‘lovlarining keskin oshishi sababli pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldi.
- Yillik xizmat to‘lovlari 2018 yildagi 1 200 funtdan hozirda sug‘urta bilan birga qariyb 4 300 funtga yetgan.
- Uning ta’kidlashicha, avtoturargoh xarajatlari ham sezilarli darajada oshgan, bu esa uning moliyaviy ahvoliga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
- Yuqori xizmat to‘lovlari kvartirani sotishni ham qiyinlashtirgan.
Shimoliy Irlandiyada yashovchi 63 yoshli sobiq o‘qituvchi Debora Anderson o‘g‘li uchun sotib olgan bir xonali kvartira sabab pensiyadan keyin yana ishlashga majbur bo‘lganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, uy uchun xizmat to‘lovlari yiliga qariyb 4 300 funt sterlingga yetgan.
Debora 2018 yilda Lisberndagi Lisburn Square majmuasidan 37 yoshli o‘g‘li Ross uchun xavfsiz uy xarid qilgan. O‘sha paytda yillik xizmat haqi taxminan 1 200 funt bo‘lgan.
Biroq 2020 yilda bu summa 2 800 funtgacha oshgan, unga yana 250 funt sug‘urta to‘lovi qo‘shilgan. Debora bu o‘zgarish haqida oldindan ogohlantirilmaganini aytdi. Hozir esa sug‘urta bilan birga yiliga qariyb 4 300 funt to‘layapti.
“Biz minglab funtni qayerga sarflayotganimizni ham bilmaymiz. Bu pul pensiya jamg‘armalarimizdan chiqyapti. Shuning uchun men yana yarim stavkaga ishlashga qaytdim”, — dedi u Need To Know'ga.
Debora 2024 yil noyabr oyida 1 000 funtdan ortiq qo‘shimcha to‘lov ham talab qilinganini, uni 28 kun ichida to‘lash kerak bo‘lganini bildirdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, 2020 yildagi oshish turar joy va tijoriy hududlar xarajatlarini taqsimlash tartibi o‘zgargani bilan bog‘liq. Biroq aholi bu haqda oldindan maslahatlashuvga jalb qilinmagan.
Avtoturargoh uchun ham pul to‘layapti
Deborani eng ko‘p norozi qilayotgan masalalardan yana biri — avtoturargoh xarajatlari.
Uning aytishicha, 2023 yilda aholining avtoturargoh elektr xarajatlaridagi ulushi 19 foizdan 64,5 foizga oshirilgan. O‘g‘lining kvartirasida parkovka joyi bo‘lmasa-da, Debora hozir bu hudud uchun yiliga 1 000 funtdan ortiq to‘lamoqda.
Shuningdek, u liftlar, ta’mirlash, tozalash, qo‘riqlash va ayrim jamoat hududlaridagi zararlarni bartaraf etish xarajatlari ham aholi hisobidan qoplanayotganini aytdi.
Deboraning ta’kidlashicha, zinapoya gilamida ham qoqilib ketish xavfini tug‘diruvchi teshiklar paydo bo‘lgan.
Kvartirani sotish ham qiyinlashgan
Debora xizmat haqlarining keskin o‘sishi majmuadagi kvartiralarni sotishni ham qiyinlashtirayotganini bildirdi.
“Men bu kvartirani sota olishimga ishonchim komil emas. Uni zarar bilan sotishim mumkin. Lekin muammoni boshqa odamga o‘tkazishni ham istamayman”, — dedi u.
Uning aytishicha, yuqori xizmat to‘lovlarini bilgan ayrim xaridorlar bitimdan voz kechgan, ba’zi mulk egalari esa narxni tushirishga yoki uyni auksion orqali sotishga majbur bo‘lgan.
Debora yaqinda Ambit CRE kompaniyasidan budjet va ta’mirlash ishlari bo‘yicha norozi bo‘lib, mulk sohasidagi nizolarni ko‘rib chiquvchi tashkilotga murojaat qilgan. Ambit CRE'dan bu da’volar yuzasidan izoh so‘ralgan.
Izohlar 0
…