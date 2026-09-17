Ona o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldi

·0·Dunyo
Ona o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 63 yoshli Debora Anderson o‘g‘li uchun sotib olgan kvartira xizmat to‘lovlarining keskin oshishi sababli pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldi.
  • Yillik xizmat to‘lovlari 2018 yildagi 1 200 funtdan hozirda sug‘urta bilan birga qariyb 4 300 funtga yetgan.
  • Uning ta’kidlashicha, avtoturargoh xarajatlari ham sezilarli darajada oshgan, bu esa uning moliyaviy ahvoliga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
  • Yuqori xizmat to‘lovlari kvartirani sotishni ham qiyinlashtirgan.

Shimoliy Irlandiyada yashovchi 63 yoshli sobiq o‘qituvchi Debora Anderson o‘g‘li uchun sotib olgan bir xonali kvartira sabab pensiyadan keyin yana ishlashga majbur bo‘lganini aytdi. Uning ta’kidlashicha, uy uchun xizmat to‘lovlari yiliga qariyb 4 300 funt sterlingga yetgan.

Debora 2018 yilda Lisberndagi Lisburn Square majmuasidan 37 yoshli o‘g‘li Ross uchun xavfsiz uy xarid qilgan. O‘sha paytda yillik xizmat haqi taxminan 1 200 funt bo‘lgan.

Biroq 2020 yilda bu summa 2 800 funtgacha oshgan, unga yana 250 funt sug‘urta to‘lovi qo‘shilgan. Debora bu o‘zgarish haqida oldindan ogohlantirilmaganini aytdi. Hozir esa sug‘urta bilan birga yiliga qariyb 4 300 funt to‘layapti.

“Biz minglab funtni qayerga sarflayotganimizni ham bilmaymiz. Bu pul pensiya jamg‘armalarimizdan chiqyapti. Shuning uchun men yana yarim stavkaga ishlashga qaytdim”, — dedi u Need To Know'ga.

Debora 2024 yil noyabr oyida 1 000 funtdan ortiq qo‘shimcha to‘lov ham talab qilinganini, uni 28 kun ichida to‘lash kerak bo‘lganini bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, 2020 yildagi oshish turar joy va tijoriy hududlar xarajatlarini taqsimlash tartibi o‘zgargani bilan bog‘liq. Biroq aholi bu haqda oldindan maslahatlashuvga jalb qilinmagan.

Avtoturargoh uchun ham pul to‘layapti

Deborani eng ko‘p norozi qilayotgan masalalardan yana biri — avtoturargoh xarajatlari.

Uning aytishicha, 2023 yilda aholining avtoturargoh elektr xarajatlaridagi ulushi 19 foizdan 64,5 foizga oshirilgan. O‘g‘lining kvartirasida parkovka joyi bo‘lmasa-da, Debora hozir bu hudud uchun yiliga 1 000 funtdan ortiq to‘lamoqda.

Ochiq havoda tabassum qilib selfi tushayotgan erkak va ayol.

Shuningdek, u liftlar, ta’mirlash, tozalash, qo‘riqlash va ayrim jamoat hududlaridagi zararlarni bartaraf etish xarajatlari ham aholi hisobidan qoplanayotganini aytdi.

Deboraning ta’kidlashicha, zinapoya gilamida ham qoqilib ketish xavfini tug‘diruvchi teshiklar paydo bo‘lgan.

Kvartirani sotish ham qiyinlashgan

Debora xizmat haqlarining keskin o‘sishi majmuadagi kvartiralarni sotishni ham qiyinlashtirayotganini bildirdi.

“Men bu kvartirani sota olishimga ishonchim komil emas. Uni zarar bilan sotishim mumkin. Lekin muammoni boshqa odamga o‘tkazishni ham istamayman”, — dedi u.

Uning aytishicha, yuqori xizmat to‘lovlarini bilgan ayrim xaridorlar bitimdan voz kechgan, ba’zi mulk egalari esa narxni tushirishga yoki uyni auksion orqali sotishga majbur bo‘lgan.

Debora yaqinda Ambit CRE kompaniyasidan budjet va ta’mirlash ishlari bo‘yicha norozi bo‘lib, mulk sohasidagi nizolarni ko‘rib chiquvchi tashkilotga murojaat qilgan. Ambit CRE'dan bu da’volar yuzasidan izoh so‘ralgan.

Debora AndersonLisbern SkverAmbit CREPensiyadan keyin ishlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiMushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiBugun, 08:20Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiJurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiBugun, 01:21Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiAyollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiBugun, 00:53Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiKecha, 22:54Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiKecha, 22:53Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiKecha, 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi