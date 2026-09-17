Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlariga bo'lgan dastlabki talab rekord darajada yuqori bo'ldi, chunki bir daqiqadan kamroq vaqt ichida barcha zaxiralar tugab qoldi.
- Ushbu qurilmalar uchun kelib tushgan umumiy buyurtmalar soni 7 milliondan oshib, o'tgan avlodning savdo ko'rsatkichlarini deyarli ikki baravar oshirdi.
Xitoy bozorida Apple kompaniyasining yangi flagman qurilmalari — iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellariga boʻlgan dastlabki qiziqish mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi. ixbt.com nashrining taniqli insayder Ice Universe maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, mamlakatda oldindan buyurtma berish jarayoni boshlanganidan keyin atigi bir daqiqadan kamroq vaqt ichida yirik savdo maydonchalari, jumladan JD.com platformasidagi barcha zaxiralar tugab qolgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, ushbu flagman qurilmalar uchun kelib tushgan dastlabki buyurtmalarning umumiy soni 7 million nusxadan oshib ketgan. Bu esa Apple mahsulotlariga Osiyo mintaqasida, xususan Xitoyda hanuzgacha ulkan talab saqlanib qolayotganini va mahalliy xaridorlar yangi avlod texnologiyalarini katta ishtiyoq bilan kutganini yaqqol koʻrsatib turibdi.
Savdo koʻrsatkichlari avvalgi avloddan deyarli ikki baravar yuqoriTahliliy maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, yangi smartfonlar seriyasi nafaqat tez sotilib ketgan, balki moliyaviy koʻrsatkichlar boʻyicha ham oʻtmishdagi rekordlarni yangilagan. Xususan, Tmall savdo maydonchasida qayd etilgan natijalar bozordagi keskin oʻsishni yaqqol namoyish etdi.
Ushbu platformada 15 sentyabr holatiga koʻra hisoblangan umumiy tushum miqdori oldingi avlod smartfonlarining xuddi shu davrdagi koʻrsatkichidan salkam ikki baravar yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa xaridorlar qimmatroq va ilgʻor Pro versiyalariga koʻproq moyillik bildirayotganini anglatadi.
Taobao platformasidagi ilk soatlik natijalarShuningdek, Taobao maydonchasida ham misli koʻrilmagan faollik kuzatilgan. Tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, dastlabki buyurtmalar boshlanganidan keyingi ilk bir soat ichida iPhone 18 Pro turkumidagi qurilmalar oʻtgan yili taqdim etilgan iPhone 17 Pro koʻrsatkichlarini ikki martadan ziyod ortda qoldirishga muvaffaq boʻlgan.
Bunday yuqori koʻrsatkichlar Apple kompaniyasining Xitoydagi mavqeyi kuchli raqobat sharoitida ham barqaror ekanini va yangi flagmanlar isteʼmolchilar kutgan texnologik oʻzgarishlarni taqdim eta olganini koʻrsatadi. Mutaxassislar ushbu surʼat global miqyosdagi taʼminot zanjirlari va umumiy savdo hajmiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishini taxmin qilmoqda.
Izohlar 0
…