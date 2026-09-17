Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldi

·32·Texno
Xitoyda iPhone 18 Pro smartfonlariga talab rekord darajada yuqori boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlariga bo'lgan dastlabki talab rekord darajada yuqori bo'ldi, chunki bir daqiqadan kamroq vaqt ichida barcha zaxiralar tugab qoldi.
  • Ushbu qurilmalar uchun kelib tushgan umumiy buyurtmalar soni 7 milliondan oshib, o'tgan avlodning savdo ko'rsatkichlarini deyarli ikki baravar oshirdi.

Xitoy bozorida Apple kompaniyasining yangi flagman qurilmalari — iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellariga boʻlgan dastlabki qiziqish mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi. ixbt.com nashrining taniqli insayder Ice Universe maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, mamlakatda oldindan buyurtma berish jarayoni boshlanganidan keyin atigi bir daqiqadan kamroq vaqt ichida yirik savdo maydonchalari, jumladan JD.com platformasidagi barcha zaxiralar tugab qolgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, ushbu flagman qurilmalar uchun kelib tushgan dastlabki buyurtmalarning umumiy soni 7 million nusxadan oshib ketgan. Bu esa Apple mahsulotlariga Osiyo mintaqasida, xususan Xitoyda hanuzgacha ulkan talab saqlanib qolayotganini va mahalliy xaridorlar yangi avlod texnologiyalarini katta ishtiyoq bilan kutganini yaqqol koʻrsatib turibdi.

Savdo koʻrsatkichlari avvalgi avloddan deyarli ikki baravar yuqori

Tahliliy maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, yangi smartfonlar seriyasi nafaqat tez sotilib ketgan, balki moliyaviy koʻrsatkichlar boʻyicha ham oʻtmishdagi rekordlarni yangilagan. Xususan, Tmall savdo maydonchasida qayd etilgan natijalar bozordagi keskin oʻsishni yaqqol namoyish etdi.

Ushbu platformada 15 sentyabr holatiga koʻra hisoblangan umumiy tushum miqdori oldingi avlod smartfonlarining xuddi shu davrdagi koʻrsatkichidan salkam ikki baravar yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa xaridorlar qimmatroq va ilgʻor Pro versiyalariga koʻproq moyillik bildirayotganini anglatadi.

Taobao platformasidagi ilk soatlik natijalar

Shuningdek, Taobao maydonchasida ham misli koʻrilmagan faollik kuzatilgan. Tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, dastlabki buyurtmalar boshlanganidan keyingi ilk bir soat ichida iPhone 18 Pro turkumidagi qurilmalar oʻtgan yili taqdim etilgan iPhone 17 Pro koʻrsatkichlarini ikki martadan ziyod ortda qoldirishga muvaffaq boʻlgan.

Bunday yuqori koʻrsatkichlar Apple kompaniyasining Xitoydagi mavqeyi kuchli raqobat sharoitida ham barqaror ekanini va yangi flagmanlar isteʼmolchilar kutgan texnologik oʻzgarishlarni taqdim eta olganini koʻrsatadi. Mutaxassislar ushbu surʼat global miqyosdagi taʼminot zanjirlari va umumiy savdo hajmiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishini taxmin qilmoqda.

AppleiPhone 18 ProXitoySmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Samsung Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:26Atmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiAtmosfera gazi bilan ishlaydigan yangi plasmli dvigatel yaratildiBugun, 07:54Rossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaRossiya kosmosga Teledroid robotini joʻnatishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 02:29Anthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaAnthropic va OpenAI sunʼiy intellekt xavfsizligini taʼminlash uchun mustaqil baholovchilarni joriy etishni taklif qilmoqdaBugun, 02:25GeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiGeForce RTX 50 Laptop videokartalari unumdorligini oshirish yoʻli topildiBugun, 01:24Oy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiOy yuzasida ulkan krater paydo boʻldiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi