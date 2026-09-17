Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi
Osiyo Chempionlar ligasi-2 turnirining ochilish bahsida Bahrayn chempioni «Al Xolidiya» maydoniga safar uyushtirgan Qarshining «Nasaf» klubi safardan 0:0 hisobidagi muhim durang bilan qaytdi. Biroq Superligadagi sermahsul va yorqin o‘yinlari bilan muxlislarni o‘rgatib qo‘ygan qarshiliklarning Bahraynda ko‘proq chuqur himoyaga yotib olgani, 90 daqiqa davomida atigi ikkitagina vaziyat yaratgani OAV xodimlari orasida keskin savollarni paydo qildi. Uchrashuvdan so‘ng o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida «Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev ochiq va haqqoniy iqrorlar bilan chiqdi.
Tajribali mutaxassis jamoaning asosiy vaqtini mahalliy og‘ir iqlim bilan kurashishga sarflaganini tan olish bilan birga, «buni bahona qilish niyati yo‘qligini» qat’iy bildirdi. Berdiyev hujumchilarning sust va keskinlikdan xoli harakatlarini ayovsiz tanqid qildi hamda Bahraynga tarkibdagi jiddiy yo‘qotishlar bilan yetib kelingani o‘yin sifatiga bevosita zarba berganini ochiqladi. Xo‘sh, «ajdarlar» nega raqibga to‘p nazoratini topshirib qo‘ydi, hujum chizig‘idagi inqiroz nima bilan bog‘liq va Berdiyev keyingi turda nimalarni o‘zgartiradi?
«Himoyani epladik, lekin hujumda oqsadik»: Berdiyevning dastlabki bahosi
Bahrayndagi qiyin bellashuv haqida bosh murabbiyning fikrlari:
Og‘ir safar bahsi: Mutaxassis bellashuv raqib maydonida va noqulay sharoitda kechganini, shunga qaramay safarda 1 ochkoni qo‘lga kiritish ijobiy ko‘rsatkich ekanini ta’kidladi;
Mudofaa mustahkamligi: Ro‘ziqul Berdiyev himoya chizig‘i o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifani benuqson bajarganini va darvoza daxlsizligini saqlab qolganini e’tirof etdi;
Past temp sababi: Havoning o‘ta dim va issiqligi tufayli ikkala jamoa ham yuqori tezlik namoyish eta olmasligi o‘yin boshlanishidan oldinoq ma’lum bo‘lganini bildirdi;
Ma’qul durang: O‘yinning umumiy manzarasi va dinamikasi aslida durangga qarab ketayotgani va yakuniy 0:0 adolatli natija bo‘lgani qayd etildi.
«Nima uchun himoyaga yotib olindi?»: Iqlim va tarkibdagi katta yo‘qotishlar
Jurnalistlarning hujumkor o‘yin yo‘qolib qolgani haqidagi tanqidiy savoliga javoblar:
Raqibning iqlimga moslashgani: Mezbonlar bunday sharoitda o‘ynashga ancha ko‘nikkani sababli to‘p nazoratini qo‘lga olgani, «Nasaf» esa tavakkal qilmasdan ehtiyotkor himoyalanishni tanlagani aytildi;
Qarshi hujumlarning ish bermagani: Murabbiy qarshi hujumga tezkor o‘tish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilganiga qaramay, yakuniy paslar va hujumni rivojlantirish fazasida xatolar ko‘p bo‘lganini yashirmadi;
«To‘liq tarkib bilan kelmadik»: Murabbiy jamoaning asosiy o‘yinchilari safdan chiqqani va yo‘qotishlar tufayli Bahraynga optimal bo‘lmagan tarkib bilan tashrif buyurilgani o‘yin sur’atiga kuchli ta’sir qilganini ochiqladi.
«Ob-havoni bahona qilmaymiz!»: Hujumchilar manziliga keskin tanqid
Chempionatdagi 6:2 hisobi va OCHLdagi atigi 2 ta imkoniyat o‘rtasidagi tafovut bo‘yicha murabbiy munosabati:
Bahonalarsiz haqiqat: «Albatta, sabab faqat ob-havo emas. Biz buni bahona qilayotganimiz yo‘q. Asosiy muammo — hujumdagi vazifalar to‘liq bajarilmadi», — deya Berdiyev shogirdlariga tanbeh berdi;
Faollik va keskinlik yetishmadi: Oldingi chiziq vakillari raqib jarima maydoni ichida keskinlik va tajovuzkorlik ko‘rsata olmagani sababli xavfli vaziyatlar soni keskin kamayib ketdi;
Charchoq va tor rotatsiya: «Nasaf» oxirgi o‘yinlarda bir xil tarkib bilan maydonga tushayotgani bois yetakchilarda jismoniy toliqish alomatlari ko‘rina boshlagan.
Ro‘ziqul Berdiyevning ushbu xolis va talabchan tahlili jamoa murabbiylar shtabi vaziyatni to‘g‘ri baholayotganini ko‘rsatdi va endilikda bor e’tibor 14 oktyabr kuni Qarshida BAAning «Al Vahda» klubiga qarshi kechadigan 2-tur jangiga qaratiladi.
Sizningcha, Ro‘ziqul Berdiyevning Bahrayndagi taktikasi — hujumni qurbon qilib, 1 ochkoni naqd qilish to‘g‘ri qarormidi yoki «Nasaf» tarkibdagi yo‘qotishlarga qaramay g‘alaba uchun tavakkal qilishi kerakmidi? 14 oktyabrda Qarshida o‘tadigan «Al Vahda» bilan to‘qnashuvda «ajdarlar» hujum chizig‘i o‘z so‘zini ayta oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining OCHL-2 sahnasidagi parda orti haqiqatlarini barcha «Nasaf» muxlislari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…