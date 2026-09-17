Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi

·1·Sport
Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi

Osiyo Chempionlar ligasi-2 turnirining ochilish bahsida Bahrayn chempioni «Al Xolidiya» maydoniga safar uyushtirgan Qarshining «Nasaf» klubi safardan 0:0 hisobidagi muhim durang bilan qaytdi. Biroq Superligadagi sermahsul va yorqin o‘yinlari bilan muxlislarni o‘rgatib qo‘ygan qarshiliklarning Bahraynda ko‘proq chuqur himoyaga yotib olgani, 90 daqiqa davomida atigi ikkitagina vaziyat yaratgani OAV xodimlari orasida keskin savollarni paydo qildi. Uchrashuvdan so‘ng o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida «Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev ochiq va haqqoniy iqrorlar bilan chiqdi.

Tajribali mutaxassis jamoaning asosiy vaqtini mahalliy og‘ir iqlim bilan kurashishga sarflaganini tan olish bilan birga, «buni bahona qilish niyati yo‘qligini» qat’iy bildirdi. Berdiyev hujumchilarning sust va keskinlikdan xoli harakatlarini ayovsiz tanqid qildi hamda Bahraynga tarkibdagi jiddiy yo‘qotishlar bilan yetib kelingani o‘yin sifatiga bevosita zarba berganini ochiqladi. Xo‘sh, «ajdarlar» nega raqibga to‘p nazoratini topshirib qo‘ydi, hujum chizig‘idagi inqiroz nima bilan bog‘liq va Berdiyev keyingi turda nimalarni o‘zgartiradi?

«Himoyani epladik, lekin hujumda oqsadik»: Berdiyevning dastlabki bahosi

Bahrayndagi qiyin bellashuv haqida bosh murabbiyning fikrlari:

  • Og‘ir safar bahsi: Mutaxassis bellashuv raqib maydonida va noqulay sharoitda kechganini, shunga qaramay safarda 1 ochkoni qo‘lga kiritish ijobiy ko‘rsatkich ekanini ta’kidladi;

  • Mudofaa mustahkamligi: Ro‘ziqul Berdiyev himoya chizig‘i o‘z zimmasiga yuklatilgan vazifani benuqson bajarganini va darvoza daxlsizligini saqlab qolganini e’tirof etdi;

  • Past temp sababi: Havoning o‘ta dim va issiqligi tufayli ikkala jamoa ham yuqori tezlik namoyish eta olmasligi o‘yin boshlanishidan oldinoq ma’lum bo‘lganini bildirdi;

  • Ma’qul durang: O‘yinning umumiy manzarasi va dinamikasi aslida durangga qarab ketayotgani va yakuniy 0:0 adolatli natija bo‘lgani qayd etildi.

«Nima uchun himoyaga yotib olindi?»: Iqlim va tarkibdagi katta yo‘qotishlar

Jurnalistlarning hujumkor o‘yin yo‘qolib qolgani haqidagi tanqidiy savoliga javoblar:

  • Raqibning iqlimga moslashgani: Mezbonlar bunday sharoitda o‘ynashga ancha ko‘nikkani sababli to‘p nazoratini qo‘lga olgani, «Nasaf» esa tavakkal qilmasdan ehtiyotkor himoyalanishni tanlagani aytildi;

  • Qarshi hujumlarning ish bermagani: Murabbiy qarshi hujumga tezkor o‘tish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilganiga qaramay, yakuniy paslar va hujumni rivojlantirish fazasida xatolar ko‘p bo‘lganini yashirmadi;

  • «To‘liq tarkib bilan kelmadik»: Murabbiy jamoaning asosiy o‘yinchilari safdan chiqqani va yo‘qotishlar tufayli Bahraynga optimal bo‘lmagan tarkib bilan tashrif buyurilgani o‘yin sur’atiga kuchli ta’sir qilganini ochiqladi.

«Ob-havoni bahona qilmaymiz!»: Hujumchilar manziliga keskin tanqid

Chempionatdagi 6:2 hisobi va OCHLdagi atigi 2 ta imkoniyat o‘rtasidagi tafovut bo‘yicha murabbiy munosabati:

  • Bahonalarsiz haqiqat: «Albatta, sabab faqat ob-havo emas. Biz buni bahona qilayotganimiz yo‘q. Asosiy muammo — hujumdagi vazifalar to‘liq bajarilmadi», — deya Berdiyev shogirdlariga tanbeh berdi;

  • Faollik va keskinlik yetishmadi: Oldingi chiziq vakillari raqib jarima maydoni ichida keskinlik va tajovuzkorlik ko‘rsata olmagani sababli xavfli vaziyatlar soni keskin kamayib ketdi;

  • Charchoq va tor rotatsiya: «Nasaf» oxirgi o‘yinlarda bir xil tarkib bilan maydonga tushayotgani bois yetakchilarda jismoniy toliqish alomatlari ko‘rina boshlagan.

Ro‘ziqul Berdiyevning ushbu xolis va talabchan tahlili jamoa murabbiylar shtabi vaziyatni to‘g‘ri baholayotganini ko‘rsatdi va endilikda bor e’tibor 14 oktyabr kuni Qarshida BAAning «Al Vahda» klubiga qarshi kechadigan 2-tur jangiga qaratiladi.

Sizningcha, Ro‘ziqul Berdiyevning Bahrayndagi taktikasi — hujumni qurbon qilib, 1 ochkoni naqd qilish to‘g‘ri qarormidi yoki «Nasaf» tarkibdagi yo‘qotishlarga qaramay g‘alaba uchun tavakkal qilishi kerakmidi? 14 oktyabrda Qarshida o‘tadigan «Al Vahda» bilan to‘qnashuvda «ajdarlar» hujum chizig‘i o‘z so‘zini ayta oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining OCHL-2 sahnasidagi parda orti haqiqatlarini barcha «Nasaf» muxlislari hamda do‘stlaringizga ulashing!

NasafRo‘ziqul BerdiyevOsiyo Chempionlar ligasi-2Al Xolidiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBehruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 06:22Old Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiOld Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiBugun, 06:19San-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdiSan-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdiBugun, 06:06Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiRafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiBugun, 06:03Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiKecha, 23:2546-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondiKecha, 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda