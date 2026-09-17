Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldi

·1·Dunyo
Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldi

Britaniyalik tabiat himoyachisi va televideniyeda tanilgan fermer Jimmi Doerti Janubiy Koreyadagi ayiq o‘ti fermasidan beshta Osiyo qora ayig‘ini qutqarib, ularni 5 500 mil uzoqlikdagi Buyuk Britaniyaga olib keldi.

Bara, Rumi, Seybit, Yon-gi va Huimang 20 yildan ortiq vaqt davomida zanglagan temir qafaslarda saqlangan. Hozir ular Suffolk grafligining Ipsvich shahri yaqinidagi Jimmy's Farm and Wildlife Park'ka joylashtirilgan. Bu haqda Need To Know xabar berdi.

Jimmi 16 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda qutqaruv haqida ma’lumot berdi. Uning aytishicha, olti oy avval Janubiy Koreyaga borib, ayiqlarning og‘ir sharoitda yashaganini ko‘rgan va ularni Britaniyaga olib kelishga va’da bergan.

Bu Osiyo qora ayiqlarining Buyuk Britaniyaga birinchi marta ko‘chirilishi hisoblanadi. Fermadan olib chiqilgan hayvonlar maxsus veterinariya muassasasida tiklanib, safar uchun sog‘lom deb topilganidan so‘ng maxsus konteynerlarda tashilgan.

Ayiqlarni endi qanday hayot kutmoqda?

Ayiqlar “Moon Bear Islands” deb ataluvchi maxsus o‘rmon hududida yashaydi. Bu yerda daraxtlar, yashil maydonlar, oqar suv va havzalar mavjud bo‘lib, ular uzoq yillardan so‘ng ozuqa qidirish, daraxtlarga chiqish va suvda suzish imkoniga ega bo‘ladi.

Beshta ayiq ham bolaligida onalaridan ajratilgani aytilmoqda. Ular orasida eng kattasi Bara 1998 yilda fermaga keltirilgan va 27 yil davomida bir xil iflos temir qafasda saqlangan. Qutqarilgunga qadar u havzani deyarli ko‘rmagan, veterinariya markazida esa birinchi marta vannadagi suvni qiziqish bilan o‘rgangan.

Ko‘kragida oq belgisi bor yirik qora ayiq yerda yurib kelmoqda.

Opa-uka Yon-gi va Rumi qariyb 20 yil bitta qafasda yashagan. Seybit esa asirlikda o‘zidan kichik Huimangni himoya qilib kelgan.

Janubiy Koreyada ayiqlarni fermada saqlash 1980-yillar boshida boshlangan. Ularning o‘ti va o‘t pufagidan an’anaviy tibbiyotda foydalanilgan. Ayiq o‘ti tarkibida ayrim jigar kasalliklari va o‘t pufagidagi toshlarni davolashda qo‘llanadigan ursodezoksixol kislotasi bor, biroq uning sintetik muqobillari ham mavjud.

2014 yilda mamlakat fermalarida qariyb 1 000 ta ayiq saqlangan. 2022 yilda hukumat, fermerlar va hayvonlarni himoya qilish tashkilotlari savdoni tugatish bo‘yicha kelishuvga erishdi.

2026 yil 1 yanvardan ayiqlarni ko‘paytirish, fermerlik maqsadida saqlash va ulardan o‘t olish rasman taqiqlandi.

Biroq Janubiy Koreyada hali 200 ga yaqin ayiq yordamga muhtoj. Jimmi Doerti mahalliy hamkorlar bilan ularga ham yangi uy topish ustida ishlayotganini aytdi.

Space for the Wild va Jimmy's Farm tashkilotlari qutqaruv ishlarini qo‘llab-quvvatlash uchun “Bears Behind Bars” kampaniyasini boshlagan. U orqali 3 700 ga yaqin xayriyadan 90 ming funt sterlingdan ortiq mablag‘ yig‘ilgan.

Ayiqlar dastlab tashrif buyuruvchilardan uzoqda saqlanib, yangi muhitga moslashadi. Ular to‘liq ko‘nikib olgach, jamoatchilik ham ularni ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Jimmi DoertiOsiyo qora ayig‘iJimmy's Farm and Wildlife ParkJanubiy Koreya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiAyollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiBugun, 00:53Eron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiEron zarbalaridan so‘ng AQSH bazalari halokat yoqasida: Harbiylar Oq uy yashirgan sirni fosh qildiKecha, 22:54Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiKecha, 22:53Bayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiBayqo‘ng‘irdan muvaffaqiyatli parvoz: «Soyuz-2.1b» raketasi 2,4 tonnadan ziyod yuk bilan uchdiKecha, 22:47Saudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiSaudiyaning F-15 qiruvchisi urib tushirildi: Husiylar million dollarlik uchoqni yo‘q qildiKecha, 22:39«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdiKecha, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi