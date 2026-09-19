«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi

·71·Dunyo
«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirishga rozi bo'ldi, chunki orolni mustaqil himoya qilish uchun moliyaviy va harbiy imkoniyatlari yetarli emasligini tan oldi.
  • Donald Tramp Grenlandiyani AQSHning 52-shtati sifatida ko'rishini ma'lum qildi va AQSH orolda cheklanmagan muddatga harbiy bazalarini joylashtirish huquqini qo'lga kiritdi.

Dunyo xaritasi va geosiyosiy kuchlar muvozanati ko‘z o‘ngimizda tubdan o‘zgarmoqda! Yillar davomida bahslarga sabab bo‘lgan ulkan strategik orol — Grenlandiya masalasida tarixiy va kutilmagan bitim tuzildi. Daniya Qo‘shma Shtatlar bilan rasmiy kelishuvga erishganini va orol xavfsizligini mustaqil ta’minlashga qurbi yetmasligini tan oldi. Buning ortidan Donald Tramp Grenlandiya ustidan AQSHning doimiy harbiy nazorati o‘rnatilishini va Amerika yangi shtatlarga ega bo‘lish rejasini ochiqladi. Xo‘sh, Vashington ushbu ulkan hududni qanday shartlar evaziga qo‘lga kiritdi va Rossiya hamda Xitoy tahdidi bu yerda qanday rol o‘ynadi?

Kopengagenning ojizligi va Rubioning shov-shuvli bayonoti

AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Fox News telekanaliga bergan intervyusida Daniyaning mazkur qarorga kelishi sabablarini ochiq-oydin tushuntirdi:

  • Moliyaviy ojizlik: Daniya va Grenlandiya hukumati harbiy tahdid tug‘ilganda orolni himoya qilish uchun zarur moliyaviy va harbiy imkoniyatlarga ega emasligini rasman tan olgan;

  • Doimiy harbiy huquq: Endilikda AQSH Grenlandiyada cheklanmagan muddatga o‘z harbiy bazalari va kontingentini joylashtirish huquqini to‘liq qo‘lga kiritdi;

  • Xarajatlarsiz himoya: Rubio va Trampning ta’kidlashicha, ushbu yirik harbiy loyiha Amerika soliq to‘lovchilari cho‘ntagiga qo‘shimcha yuk bo‘lmaydi.

«51-shtat Kanada, Grenlandiya esa 52-shtat bo‘ladi!»

«Oxir-oqibat, ular bu ularning milliy xavfsizligiga ham tahdid solishini tushunishadi. Daniya va Grenlandiya hujum yuzaga kelgan taqdirda himoya qilolmasligini biladi. Qo‘shma Shtatlar bunga qodir», — dedi Marko Rubio.

Donald Tramp esa o‘zining Truth Social tarmog‘ida rejalar bundan ham ulkanroq ekanini yashirmadi:

«Biz Grenlandiyaga bostirib kirmaymiz. Biz uni sotib olamiz. Men hech qachon Grenlandiyani 51-shtatga aylantirish niyatida bo‘lmaganman. Kanadani 51-shtatga aylantirmoqchiman. Grenlandiya 52-shtat bo‘ladi. Venesuela esa 53-shtatga aylanishi mumkin».

Trampning so‘zlariga ko‘ra, orol hozirdanoq Rossiya va Xitoyning suv osti va harbiy kemalari qurshovida qolgan, shu bois AQSHning zudlik bilan kirib kelishi Arktika nazoratini dushmanlarga boy bermaslik uchun «hayot-mamot masalasi»dir.

Grenlandiya bo‘yicha tarixiy bitim tafsilotlari

Yo‘nalish

Kelishuv shartlari va asosiy rejalar

Harbiy maqom

AQSH armiyasi Grenlandiya hududida doimiy va to‘liq xavfsizlik nazoratini o‘rnatadi

Daniya pozitsiyasi

Mustaqil himoya qilish imkoniyati yo‘qligini tan olib, nazoratni Vashingtonga berdi

Asosiy geosiyosiy sabab

Arktikada Rossiya va Xitoy harbiy kemalari ta’sirining keskin kuchayib borishi

Keyingi qadamlar

Darhol orolning bir nechta hududlarida yangi harbiy infratuzilma qurilishi boshlanadi

Trampning kengayish rejasi

AQSH tarkibini Kanada (51-shtat), Grenlandiya (52-shtat) va Venesuela (53-shtat) bilan kengaytirish g‘oyasi

Ushbu kelishuv tufayli dunyoning hech bir davlati endilikda Grenlandiyada baza qurish yoki kontingent saqlash imkoniga ega bo‘lmaydi.

Sizningcha, Daniyaning bu qarori Yevropa xavfsizligini mustahkamlaydimi yoki aksincha, Arktikada Rossiya va Xitoy bilan katta harbiy to‘qnashuv xavfini yaqinlashtiradimi? Trampning «yangi shtatlar» haqidagi bayonotlariga qanday qaraysiz?

O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va jahon xaritasini qayta chizmoqchi bo‘lgan ushbu shov-shuvli xabarni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

GrenlandiyaDaniyaDonald TrampArktika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiAyol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiBugun, 09:19Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Bugun, 09:01Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?Bugun, 08:37Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiBugun, 08:27Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Bugun, 08:13Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?