«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirishga rozi bo'ldi, chunki orolni mustaqil himoya qilish uchun moliyaviy va harbiy imkoniyatlari yetarli emasligini tan oldi.
- Donald Tramp Grenlandiyani AQSHning 52-shtati sifatida ko'rishini ma'lum qildi va AQSH orolda cheklanmagan muddatga harbiy bazalarini joylashtirish huquqini qo'lga kiritdi.
Dunyo xaritasi va geosiyosiy kuchlar muvozanati ko‘z o‘ngimizda tubdan o‘zgarmoqda! Yillar davomida bahslarga sabab bo‘lgan ulkan strategik orol — Grenlandiya masalasida tarixiy va kutilmagan bitim tuzildi. Daniya Qo‘shma Shtatlar bilan rasmiy kelishuvga erishganini va orol xavfsizligini mustaqil ta’minlashga qurbi yetmasligini tan oldi. Buning ortidan Donald Tramp Grenlandiya ustidan AQSHning doimiy harbiy nazorati o‘rnatilishini va Amerika yangi shtatlarga ega bo‘lish rejasini ochiqladi. Xo‘sh, Vashington ushbu ulkan hududni qanday shartlar evaziga qo‘lga kiritdi va Rossiya hamda Xitoy tahdidi bu yerda qanday rol o‘ynadi?
Kopengagenning ojizligi va Rubioning shov-shuvli bayonoti
AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Fox News telekanaliga bergan intervyusida Daniyaning mazkur qarorga kelishi sabablarini ochiq-oydin tushuntirdi:
Moliyaviy ojizlik: Daniya va Grenlandiya hukumati harbiy tahdid tug‘ilganda orolni himoya qilish uchun zarur moliyaviy va harbiy imkoniyatlarga ega emasligini rasman tan olgan;
Doimiy harbiy huquq: Endilikda AQSH Grenlandiyada cheklanmagan muddatga o‘z harbiy bazalari va kontingentini joylashtirish huquqini to‘liq qo‘lga kiritdi;
Xarajatlarsiz himoya: Rubio va Trampning ta’kidlashicha, ushbu yirik harbiy loyiha Amerika soliq to‘lovchilari cho‘ntagiga qo‘shimcha yuk bo‘lmaydi.
«51-shtat Kanada, Grenlandiya esa 52-shtat bo‘ladi!»
«Oxir-oqibat, ular bu ularning milliy xavfsizligiga ham tahdid solishini tushunishadi. Daniya va Grenlandiya hujum yuzaga kelgan taqdirda himoya qilolmasligini biladi. Qo‘shma Shtatlar bunga qodir», — dedi Marko Rubio.
Donald Tramp esa o‘zining Truth Social tarmog‘ida rejalar bundan ham ulkanroq ekanini yashirmadi:
«Biz Grenlandiyaga bostirib kirmaymiz. Biz uni sotib olamiz. Men hech qachon Grenlandiyani 51-shtatga aylantirish niyatida bo‘lmaganman. Kanadani 51-shtatga aylantirmoqchiman. Grenlandiya 52-shtat bo‘ladi. Venesuela esa 53-shtatga aylanishi mumkin».
Trampning so‘zlariga ko‘ra, orol hozirdanoq Rossiya va Xitoyning suv osti va harbiy kemalari qurshovida qolgan, shu bois AQSHning zudlik bilan kirib kelishi Arktika nazoratini dushmanlarga boy bermaslik uchun «hayot-mamot masalasi»dir.
Grenlandiya bo‘yicha tarixiy bitim tafsilotlari
Yo‘nalish
Kelishuv shartlari va asosiy rejalar
Harbiy maqom
AQSH armiyasi Grenlandiya hududida doimiy va to‘liq xavfsizlik nazoratini o‘rnatadi
Daniya pozitsiyasi
Mustaqil himoya qilish imkoniyati yo‘qligini tan olib, nazoratni Vashingtonga berdi
Asosiy geosiyosiy sabab
Arktikada Rossiya va Xitoy harbiy kemalari ta’sirining keskin kuchayib borishi
Keyingi qadamlar
Darhol orolning bir nechta hududlarida yangi harbiy infratuzilma qurilishi boshlanadi
Trampning kengayish rejasi
AQSH tarkibini Kanada (51-shtat), Grenlandiya (52-shtat) va Venesuela (53-shtat) bilan kengaytirish g‘oyasi
Ushbu kelishuv tufayli dunyoning hech bir davlati endilikda Grenlandiyada baza qurish yoki kontingent saqlash imkoniga ega bo‘lmaydi.
Sizningcha, Daniyaning bu qarori Yevropa xavfsizligini mustahkamlaydimi yoki aksincha, Arktikada Rossiya va Xitoy bilan katta harbiy to‘qnashuv xavfini yaqinlashtiradimi? Trampning «yangi shtatlar» haqidagi bayonotlariga qanday qaraysiz?
O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va jahon xaritasini qayta chizmoqchi bo‘lgan ushbu shov-shuvli xabarni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…