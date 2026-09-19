Ayol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadi

·30·Dunyo
Ayol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadi

AQSHning Nyu-York shahrida yashovchi Ella Lav o‘qituvchilikdan voz kechib, professional quchoqlash xizmatini yo‘lga qo‘ygan. U ushbu faoliyat orqali yaxshi yillarda 100 ming dollargacha daromad topishini aytgan. Bu haqda Aol xabar berdi.

51 yoshli Ella Lav Nyu-Yorkdagi davlat maktablarida 13 yil davomida san’at fanidan dars bergan. 2017 yilda professional quchoqlash haqida bilib, maxsus onlayn kursni tamomlagan va bu ishni dastlab qo‘shimcha faoliyat sifatida boshlagan. Oradan olti oy o‘tib esa o‘qituvchilikni tark etib, ushbu sohaga to‘liq kirib kelgan.

Hozirda u bir soatlik quchoqlash seansi uchun 150 dollar oladi. Uning aytishicha, odatda kuniga uch soatga yaqin ishlaydi. Yillik daromadi o‘rtacha 60 ming dollarni tashkil etsa, yaxshi yillarda bu ko‘rsatkich 100 ming dollargacha yetadi.

Bir-birini quchoqlab, ko‘zlarini yumib yotgan ayol va erkak.

Lav xizmatlari romantik yoki jinsiy munosabatga asoslanmasligini, mijozlar bilan oldindan suhbat o‘tkazib, aniq qoidalar va shaxsiy chegaralarni belgilashini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, ayrim mijozlar shunchaki jismoniy yaqinlik va suhbatga ehtiyoj sezgani uchun bunday xizmatdan foydalanadi.

Uning ta’kidlashicha, bunday seanslar ayrim insonlarga xavfsiz va o‘zaro rozilikka asoslangan jismoniy yaqinlikni his qilish imkonini beradi. Lav mijozlar bilan ishlashda professional chegaralarga qat’iy rioya qilishini bildirgan.

Ella LavNyu-Yorkprofessional quchoqlashquchoqlash xizmatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Bugun, 09:01«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildiBugun, 08:52Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?Bugun, 08:37Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiBugun, 08:27Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Bugun, 08:13Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?