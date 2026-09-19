Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!

·51·Dunyo
Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shanba kuni erta tongda Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda kuchli portlashlar ovozi eshitildi va havo hujumidan mudofaa sirenalari chalinib, aholiga xavf haqida ogohlantirishlar yuborildi.
  • Xitoyning «Sinxua» axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, portlashlar shaharni himoya qiluvchi raketaga qarshi mudofaa tizimlarining havoda nishonlarni urib tushirishi oqibatida yuz bergan deb taxmin qilinmoqda.

Yaqin Sharqda vaziyat bir zumda yanada xavfli va portlash yoqasiga kelib qoldi! Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida shanba kuni tong saharda ketma-ket kuchli portlashlar ovozi eshitildi. Shahar bo‘ylab havo hujumidan mudofaa sirenalari chalinib, fuqarolarning telefonlariga shoshilinch xavf ogohlantirishlari kela boshladi. Xitoyning nufuzli «Sinxua» axborot agentligi tarqatgan bu noxush xabar butun mintaqani oyoqqa turg‘izdi. Xo‘sh, Saudiya osmoniga nima hujum qildi va havo hujumidan mudofaa (HHM) tizimlari zarbani qaytara oldimi?

Tonggi vahima: Poytaxtda nimalar yuz berdi?

Xalqaro agentliklar va voqea joyidan olingan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra:

  • Kuchli portlashlar: Shanba kuni erta tongda shaharning turli burchaklarida kuchli portlash tovushlari qayd etilgan;

  • Mobil ilovalarda xavf signali: Mahalliy aholining smartfonlariga o‘rnatilgan maxsus ogohlantirish tizimlari va mobil ilovalar orqali havo hujumi xavfi haqida rasmiy signallar yuborilgan;

  • HHM tizimlarining faollashuvi: Portlash tovushlari shaharni himoya qiluvchi raketaga qarshi mudofaa tizimlarining havoda nishonlarni urib tushirishi oqibatida yuz bergani taxmin qilinmoqda.

«Sinxua» agentligining shoshilinch xabari

«Shanba kuni ertalab Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda portlashlar ovozi eshitildi. Mahalliy aholi mobil ilovalar orqali havo hujumidan mudofaa signallarini oldi», — deya xabar berdi «Sinxua».

Hodisa ortidan shahardagi strategik obyektlar va aeroportlar atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.

Voqea tafsilotlari va hozirgi vaziyat

Ko‘rsatkich / Omil

Aniqlangan faktlar

Hodisa joyi

Saudiya Arabistoni poytaxti — Ar-Riyod shahri

Vaqti

Shanba kuni ertalab

Asosiy manba

«Sinxua» xalqaro axborot agentligi

Xavfsizlik chorasi

Mobil tizimlar orqali havo hujumi signali berildi

Talofatlar

Talofat va vayronagarchiliklar bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar kutilmoqda

Mintaqadagi keskin geosiyosiy vaziyat fonida yuz bergan ushbu hujum kim tomonidan amalga oshirilgani va qanday qurollar qo‘llangani hozircha ochiqlanmadi.

Sizningcha, Ar-Riyodga qilingan bu kutilmagan hujum ortida qaysi kuchlar turibdi? Bu holat Yaqin Sharqda katta urushning yangi to‘lqinini boshlab beradimi?

O‘z taxmin va munosabatingizni izohlarda yozib qoldiring va mintaqadagi ushbu tahlikali tezkor xabarni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!

Saudiya ArabistoniAr-RiyodSinxuahavo hujumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiAyol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiBugun, 09:19«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildi«Biz sotib olamiz»: Daniya Grenlandiyani AQSHga topshirdi, Tramp esa 52-shtatni e’lon qildiBugun, 08:52Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?Pentagonda dahshatli xato: AQSHning maxfiy F-35 texnologiyasi Xitoy qo‘liga tushib qoldimi?Bugun, 08:37Yevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiYevropa Rossiya bilan bog‘liq yangi xavfdan ogohlantirildiBugun, 08:27Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Tramp Rossiya va Eronga qarshi dahshatli sanksiyalar qo‘lladi: Unda muhim bir «tuzoq» bor!Bugun, 08:13Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?