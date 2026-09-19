Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shanba kuni erta tongda Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda kuchli portlashlar ovozi eshitildi va havo hujumidan mudofaa sirenalari chalinib, aholiga xavf haqida ogohlantirishlar yuborildi.
- Xitoyning «Sinxua» axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, portlashlar shaharni himoya qiluvchi raketaga qarshi mudofaa tizimlarining havoda nishonlarni urib tushirishi oqibatida yuz bergan deb taxmin qilinmoqda.
Yaqin Sharqda vaziyat bir zumda yanada xavfli va portlash yoqasiga kelib qoldi! Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida shanba kuni tong saharda ketma-ket kuchli portlashlar ovozi eshitildi. Shahar bo‘ylab havo hujumidan mudofaa sirenalari chalinib, fuqarolarning telefonlariga shoshilinch xavf ogohlantirishlari kela boshladi. Xitoyning nufuzli «Sinxua» axborot agentligi tarqatgan bu noxush xabar butun mintaqani oyoqqa turg‘izdi. Xo‘sh, Saudiya osmoniga nima hujum qildi va havo hujumidan mudofaa (HHM) tizimlari zarbani qaytara oldimi?
Tonggi vahima: Poytaxtda nimalar yuz berdi?
Xalqaro agentliklar va voqea joyidan olingan dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra:
Kuchli portlashlar: Shanba kuni erta tongda shaharning turli burchaklarida kuchli portlash tovushlari qayd etilgan;
Mobil ilovalarda xavf signali: Mahalliy aholining smartfonlariga o‘rnatilgan maxsus ogohlantirish tizimlari va mobil ilovalar orqali havo hujumi xavfi haqida rasmiy signallar yuborilgan;
HHM tizimlarining faollashuvi: Portlash tovushlari shaharni himoya qiluvchi raketaga qarshi mudofaa tizimlarining havoda nishonlarni urib tushirishi oqibatida yuz bergani taxmin qilinmoqda.
«Sinxua» agentligining shoshilinch xabari
«Shanba kuni ertalab Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda portlashlar ovozi eshitildi. Mahalliy aholi mobil ilovalar orqali havo hujumidan mudofaa signallarini oldi», — deya xabar berdi «Sinxua».
Hodisa ortidan shahardagi strategik obyektlar va aeroportlar atrofida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Voqea tafsilotlari va hozirgi vaziyat
Ko‘rsatkich / Omil
Aniqlangan faktlar
Hodisa joyi
Saudiya Arabistoni poytaxti — Ar-Riyod shahri
Vaqti
Shanba kuni ertalab
Asosiy manba
«Sinxua» xalqaro axborot agentligi
Xavfsizlik chorasi
Mobil tizimlar orqali havo hujumi signali berildi
Talofatlar
Talofat va vayronagarchiliklar bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar kutilmoqda
Mintaqadagi keskin geosiyosiy vaziyat fonida yuz bergan ushbu hujum kim tomonidan amalga oshirilgani va qanday qurollar qo‘llangani hozircha ochiqlanmadi.
Sizningcha, Ar-Riyodga qilingan bu kutilmagan hujum ortida qaysi kuchlar turibdi? Bu holat Yaqin Sharqda katta urushning yangi to‘lqinini boshlab beradimi?
O‘z taxmin va munosabatingizni izohlarda yozib qoldiring va mintaqadagi ushbu tahlikali tezkor xabarni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…