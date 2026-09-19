Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi

·3·Sport
Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi

Portugaliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Jorge Jesus Millatlar ligasining yaqinlashib kelayotgan oʻyinlari uchun 25 nafar futbolchidan iborat tarkibni eʼlon qildi. Ushbu roʻyxat eʼlon qilinishi bilan birga, 72 yoshli mutaxassis jamoa sardori Krishtianu Ronalduga nisbatan oʻzining qatʼiy pozitsiyasini ochiq maʼlum qildi. Jorj Xesusning taʼkidlashicha, oʻtmishdagi ulkan yutuqlar va shaxsiy sovrinlar maydondagi asosiy tarkibdan joy olishni kafolatlamaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, tajribali murabbiy matbuot anjumanida terma jamoadagi har bir futbolchi oʻz oʻrnini faqatgina joriy mashgʻulotlar va oʻyinlardagi koʻrsatkichlari orqali oqlashi shartligini qatʼiy taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol urish kabi ulkan shaxsiy marralarga asosan klub darajasida eʼtibor qaratishi maqsadga muvofiq boʻladi, terma jamoada esa faqat joriy holat muhim.

Tarkibni tanlashdagi qatʼiy tamoyillar

Jurnalistlar Ronaldu atrofidagi bosim va uning maqomi haqida soʻrashganda, Jorge Jesus hech qanday imtiyozlar boʻlmasligini ochiq aytdi. Ilgari ham birga ishlagan bu ikki mutaxassis va oʻyinchi oʻrtasida tarkib eʼlon qilinishidan oldin alohida shaxsiy suhbat boʻlib oʻtmagan. Murabbiyning fikricha, oʻtmishdagi tarix va yutuqlar pasayish kuzatilgan taqdirda futbolchini zaxirada qoldirmaslik uchun immunitet taqdim etmaydi.

“Kris boshqa futbolchilar kabi oddiy oʻyinchi. Agar u yaxshi harakat qilsa, maydonga tushadi; agar yaxshi oʻynay olmasa, oʻynamaydi”, dedi Jorge Jesus. Murabbiy futbolchining oʻziga xos maqomi borligini, u beshta Oltin toʻp sohibi ekanini inkor etmagan holda, bu qarorlar qabul qilish jarayonida mutlaqo ahamiyatga ega emasligini qoʻshimcha qildi.

Yangi taktik yondashuv

Krishtianu Ronaldu masalasiga oydinlik kiritish barobarida, Jorge Jesus sobiq murabbiy Roberto Martinez davridagidan keskin farq qiluvchi oʻziga xos taktik oʻyin uslubini ham maʼlum qildi. Unga koʻra, yangi bosh murabbiy uchta yarim himoyachi oʻrniga ikkita markaziy hujumchidan iborat tizimni afzal koʻradi. Bu esa terma jamoadagi asosiy hujum chizigʻi vazifalarini tubdan qayta koʻrib chiqishni talab etadi.

Millatlar ligasining ilk uchrashuvlariga tayyorgarlik koʻrayotgan Portugaliya terma jamoasida raqobat har qachongidan ham kuchayishi kutilmoqda. Jorj Xesusning shafqatsiz va adolatli tanlov siyosati nafaqat sardor, balki butun jamoa aʼzolari oʻz ustida yanada qattiqroq ishlashini talab qiladi. Mavsumning muhim bosqichida murabbiyning bu kabi qatʼiy qadamlari jamoa natijalariga qanday taʼsir qilishini yaqin oʻyinlar koʻrsatadi.

Jorge JesusKrishtianu RonalduPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyor"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyorBugun, 07:15Prezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdiPrezident Nukusdagi yangilangan «Turon» stadioniga tashrif buyurdiBugun, 07:11«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBugun, 07:08Leonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiLeonardo Bonuchchi Pep Gvardiola taklifini nima sababdan rad etganini aytdiBugun, 01:36Aleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladiAleks Baena Lamin Yamalni Lionel Messiga qiyosladiBugun, 00:59Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng