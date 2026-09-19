Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi
Portugaliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Jorge Jesus Millatlar ligasining yaqinlashib kelayotgan oʻyinlari uchun 25 nafar futbolchidan iborat tarkibni eʼlon qildi. Ushbu roʻyxat eʼlon qilinishi bilan birga, 72 yoshli mutaxassis jamoa sardori Krishtianu Ronalduga nisbatan oʻzining qatʼiy pozitsiyasini ochiq maʼlum qildi. Jorj Xesusning taʼkidlashicha, oʻtmishdagi ulkan yutuqlar va shaxsiy sovrinlar maydondagi asosiy tarkibdan joy olishni kafolatlamaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, tajribali murabbiy matbuot anjumanida terma jamoadagi har bir futbolchi oʻz oʻrnini faqatgina joriy mashgʻulotlar va oʻyinlardagi koʻrsatkichlari orqali oqlashi shartligini qatʼiy taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol urish kabi ulkan shaxsiy marralarga asosan klub darajasida eʼtibor qaratishi maqsadga muvofiq boʻladi, terma jamoada esa faqat joriy holat muhim.
Tarkibni tanlashdagi qatʼiy tamoyillarJurnalistlar Ronaldu atrofidagi bosim va uning maqomi haqida soʻrashganda, Jorge Jesus hech qanday imtiyozlar boʻlmasligini ochiq aytdi. Ilgari ham birga ishlagan bu ikki mutaxassis va oʻyinchi oʻrtasida tarkib eʼlon qilinishidan oldin alohida shaxsiy suhbat boʻlib oʻtmagan. Murabbiyning fikricha, oʻtmishdagi tarix va yutuqlar pasayish kuzatilgan taqdirda futbolchini zaxirada qoldirmaslik uchun immunitet taqdim etmaydi.
“Kris boshqa futbolchilar kabi oddiy oʻyinchi. Agar u yaxshi harakat qilsa, maydonga tushadi; agar yaxshi oʻynay olmasa, oʻynamaydi”, dedi Jorge Jesus. Murabbiy futbolchining oʻziga xos maqomi borligini, u beshta Oltin toʻp sohibi ekanini inkor etmagan holda, bu qarorlar qabul qilish jarayonida mutlaqo ahamiyatga ega emasligini qoʻshimcha qildi.
Yangi taktik yondashuvKrishtianu Ronaldu masalasiga oydinlik kiritish barobarida, Jorge Jesus sobiq murabbiy Roberto Martinez davridagidan keskin farq qiluvchi oʻziga xos taktik oʻyin uslubini ham maʼlum qildi. Unga koʻra, yangi bosh murabbiy uchta yarim himoyachi oʻrniga ikkita markaziy hujumchidan iborat tizimni afzal koʻradi. Bu esa terma jamoadagi asosiy hujum chizigʻi vazifalarini tubdan qayta koʻrib chiqishni talab etadi.
Millatlar ligasining ilk uchrashuvlariga tayyorgarlik koʻrayotgan Portugaliya terma jamoasida raqobat har qachongidan ham kuchayishi kutilmoqda. Jorj Xesusning shafqatsiz va adolatli tanlov siyosati nafaqat sardor, balki butun jamoa aʼzolari oʻz ustida yanada qattiqroq ishlashini talab qiladi. Mavsumning muhim bosqichida murabbiyning bu kabi qatʼiy qadamlari jamoa natijalariga qanday taʼsir qilishini yaqin oʻyinlar koʻrsatadi.
Izohlar 0
…