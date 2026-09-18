Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?

·59·Dunyo
Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni mintaqaviy tahdidlar va xavfsizlik muammolarini bartaraf etish maqsadida AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Misr, Pokiston, Isroil va Xitoy kabi 7 ta davlatdan yordam so‘radi.
  • Ushbu murojaat, ayniqsa, diplomatik aloqalari rasmiy bo‘lmagan Isroil va global raqobatchi Xitoyning ro‘yxatda borligi bilan diqqatni tortdi.

Yaqin Sharqning eng boy va ta’sir doirasi yuqori davlatlaridan biri sanalgan Saudiya Arabistoni Qirolligi atrofidagi xavfsizlik vaziyati keskin tus olmoqda. Tarqalgan tezkor va shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, Ar-Riyod rasmiylari mintaqaviy tahdidlar va xavfsizlik muammolarini bartaraf etish maqsadida birvarakayiga dunyoning 7 ta yetakchi davlatiga shoshilinch yordam so‘rab murojaat qildi. Ushbu ro‘yxatda an’anaviy strategik hamkorlar hisoblangan AQSH, Buyuk Britaniya va Fransiya bilan bir qatorda, mintaqaviy harbiy kuchlar — Misr va Pokiston ham o‘rin olgan.

Biroq ekspertlarni eng ko‘p hayratga solgan va xalqaro diplomatiyada chinakam zilzila uyg‘otgan jihat — so‘rov yo‘llangan davlatlar orasida Saudiya Arabistoni bilan rasmiy diplomatik aloqalarga ega bo‘lmagan Isroil hamda Vashingtonning bosh global raqibi Xitoyning ham mavjudligidir. Ma’lumotlarga ko‘ra, Ar-Riyodning ushbu diplomatik ro‘yxati hali yakuniy emas va unga yana yangi davlatlar qo‘shilishi mumkin.

Xo‘sh, Saudiya Arabistonini bir vaqtning o‘zida ham Vashington, ham Pekin va hatto Tel-Avivdan ko‘mak so‘rashga nima majbur qildi, Qirollik aynan qanday dahshatli tahdidga duch kelmoqda va bu chaqiriq mintaqa geosiyosatini qanday o‘zgartirib yuboradi?

«Vashingtondan Pekingacha, London va Tel-Aviv»: Saudiya ko‘mak so‘ragan davlatlar ro‘yxati

Qirollik rasmiy ravishda murojaat qilgan davlatlar va ularning geosiyosiy maqomi:

  • AQSH (Amerika Qo‘shma Shtatlari): Qirollikning an’anaviy bosh harbiy ittifoqchisi va havo mudofaasi bo‘yicha asosiy ta’minotchisi;

  • Buyuk Britaniya va Fransiya: Yevropaning ikki yadroviy derjavasi — harbiy razvedka, logistika va yuqori texnologiyali qurollar bo‘yicha muhim hamkorlar;

  • Misr: Arab dunyosidagi eng yirik armiyaga ega, Qizil dengiz xavfsizligini kafolatlovchi strategik birodar davlat;

  • Pokiston: Islom olamidagi yagona yadroviy kuch, Ar-Riyod bilan yaqin harbiy va xavfsizlik shartnomalariga ega asosiy qalqon;

  • Isroil: Munosabatlar to‘liq normallashmagan bo‘lsa-da, umumiy mintaqaviy tahdidlarga qarshi havo mudofaasi, radar tizimlari va razvedka ma’lumotlari bo‘yicha muhim vositachi;

  • Xitoy: Yaqin Sharqda iqtisodiy va siyosiy ta’siri kuchayib borayotgan, Saudiya neftining bosh xaridori va global muqobil markaz;

  • Ro‘yxatning kengayish ehtimoli: Vaziyatning rivojlanishiga qarab, Ar-Riyod ko‘mak so‘rovlari geografiyasini boshqa davlatlar hisobiga ham oshirishi mumkin.

Qarama-qarshi qutblar birlashmasi: Nima sababdan Isroil va Xitoy?

Ushbu murojaatning noodatiy va shov-shuvli jihatlari:

  • Diplomatik sensatsiya: Saudiyaning Isroildan yordam so‘rashi ko‘p yillardan buyon parda ortida kechayotgan xavfsizlik aloqalari endi ochiq bosqichga chiqayotganidan darak beradi;

  • Ko‘p vektorli geosiyosat: Bir vaqtning o‘zida ham AQSH, ham Xitoyga yuzlanish Ar-Riyodning faqatgina G‘arb kafolatlariga tayanib qolmaslik, balki Pekinning Tehron va mintaqadagi boshqa kuchlarga bo‘lgan ta’siridan foydalanish strategiyasidir;

  • Havo mudofaasidagi tig‘izlik: Dronlar, ballistik va qanotli raketalar xavfi fonida Qirollik dunyoning eng sara radar va mudofaa tizimlarini birlashtirishga majbur bo‘lmoqda.

Geosiyosiy tahlil: Ekspertlar nimadan xavotirda?

Xalqaro xavfsizlik va siyosatshunoslarning mazkur vaziyat bo‘yicha asosiy xulosalari:

  • Mintaqada katta urush xavfi: Mutaxassislarning fikricha, Saudiyaning birvarakayiga 7 ta davlatga murojaat qilishi Qirollik infratuzilmasi va neft obyektlariga nisbatan real va keng ko‘lamli harbiy tahdid mavjudligini ko‘rsatadi;

  • Yangi xavfsizlik arxitekturasi: AQSH, arab davlatlari va Isroil ishtirokidagi ehtimoliy havo hujumidan mudofaa koalitsiyasi amalda ishga tushishi mumkin;

  • Xalqaro bozorlar va neft: Yaqin Sharqdagi har qanday notinchlik global energiya bozorida neft narxlarining keskin sakrashiga va jahon iqtisodiyotida yangi inqiroz to‘lqiniga olib kelishi mumkin.

Saudiya Arabistonining AQSHdan tortib Xitoy va Isroilgacha bo‘lgan 7 davlatdan shoshilinch yordam so‘rashi Yaqin Sharq mintaqasi navbatdagi ulkan geosiyosiy bo‘ron ostonasida turganini ko‘rsatadigan hal qiluvchi signalga aylanmoqda.

Sizningcha, Saudiya Arabistonini bir vaqtning o‘zida ham AQSH, ham Xitoy va Isroildan yordam so‘rashga majbur qilgan asosiy xavf nimada? Ushbu 7 davlatning yordami mintaqadagi katta to‘qnashuvning oldini olishga qodirmi yoki aksincha, vaziyatni yanada chigallashtiradimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yaqin Sharqdagi ushbu keskin geosiyosiy vaziyat tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda xalqaro siyosat ixlosmandlariga ulashing!

Saudiya ArabistoniAr-RiyodAQSHIsroil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘iTabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘iBugun, 07:50Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiVatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiKecha, 21:55Hojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdiHojatxonada 13 soat: Belgiyada deputat eshik qulflanib qolib tuni bilan qamalib yotdiKecha, 21:46"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdi"Men yutqazdim va ketyapman": Shvetsiya Bosh vaziri saylovdagi mag‘lubiyatdan so‘ng iste’fo berdiKecha, 21:37«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radi«Tehronga maxfiy qo‘ng‘iroq!»: Xitoy Erondan yamanlik xusiylarni jilovlashni so‘radiKecha, 21:33Nikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydiNikol Pashinyan Gyumridagi 102-sonli Rossiya harbiy bazasi bo‘yicha keskin shart qo‘ydiKecha, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi