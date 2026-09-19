Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdi

·6·Avto
Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toyota 2028-yilda bozorda paydo bo'ladigan vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi, bu model an'anaviy elektromobillardan texnik ko'rsatkichlari bo'yicha ustun turadi.
  • Vodorodli Hilux bir marta to'ldirishda 400 km masofani bosib o'tadi, 2,5 tonnagacha yukni tortadi va 5 daqiqada to'liq zaryadlanadi, bu elektr versiyasidan sezilarli darajada yaxshiroqdir.

Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota kompaniyasi vodorod yoqilgʻi xujayralarida ishlaydigan Toyota Hilux pikapini 2028-yilga kelib boz chiqarishini tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu model Yevropa bozorida tijoriy jihatdan ommalashadigan ilk oʻrta oʻlchamli vodorod pikapiga aylanishi kutilmoqda. Yangi avtomobil barcha asosiy texnik koʻrsatkichlari boʻyicha anʼanaviy akkumulyatorli elektromobillarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan maqsadli koʻrsatkichlarga koʻra, vodorodli Toyota Hilux bir martalik toʻldirishda 400 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, u 2,5 tonnagacha yukni buksirovka qilish imkoniyatiga ega boʻlib, vodorod baklarini toʻldirish uchun atigi 5 daqiqa kifoya qiladi. Taqqoslash uchun, toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan Hilux atigi 257 kilometr masofa bosadi, 2 tonna yuk tortadi va akkumulyatorini 10 foizdan 80 foizgacha quvvatlantirish uchun yarim soat vaqt sarflaydi. Ishchi pikap uchun muhim boʻlgan barcha raqamlarda vodorod texnologiyasi yaqqol ustunlikni koʻrsatmoqda.

Texnik xususiyatlar va sinovlar

Mazkur rusumdagi mashinaning kuch qurilmasi Toyota Mirai yengil modeli tizimiga yaqin turadi. Old oʻq ustida joylashgan 330 ta yoqilgʻi xujayrasi bloki orqa gʻildiraklardagi quvvati 134 kilovatt boʻlgan elektr motorni energiya bilan taʼminlaydi. Britaniya hukumati moliyalashtirishi evaziga 2024-yilda Toyota zavodida yigʻilgan 10 ta prototip ramka ichidagi uchta bakda 7,8 kg vodorod olib yurgan va kutilganidek 600 kilometrgacha masofani koʻrsatgan edi. Biroq seriyali ishlab chiqarish uchun maqsadlar biroz moʻtadilroq belgilandi va narxi keyinroq eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Shunga qaramay, mazkur istiqbolli loyihaning eng asosiy muammosi infratuzilma bilan bogʻliq. Ayni paytda Yevropa va Buyuk Britaniya hududida 1,16 millionta ommaviy elektr quvvatlash stansiyalari mavjud boʻlgani holda, vodorod quyish shoxobchalari soni atigi 179 tani tashkil etadi. Qolaversa, yengil mashinalar uchun moʻljallangan tarmoq tezkorlik bilan qisqarib bormoqda. Faqat 700 barli dispenserga ega stansiyalar soni 2023-yildan 2025-yilning mayigacha boʻlgan davrda 108 tadan 32 tagacha kamayib ketdi.

Infratuzilmaning oʻzgarishi

Ayni paytda yuk mashinalari va avtobuslarga moʻljallangan shoxobchalar koʻpayib, 50 tadan 129 taga yetgan. Misol uchun, Germaniyaning oʻzida 2025-yilda 36 ta birinchi avlod stansiyalari yopildi, ularning 22 tasi yengil avtomobillarga xizmat koʻrsatar edi. Tarmoq yoʻqolib ketmayapti, aksincha, boshqa turdagi transport vositalari ehtiyojlariga moslashib, qayta qurilmoqda.

Yevropa Ittifoqi qoidalariga muvofiq, 2030-yil oxiriga kelib asosiy yoʻl tarmogʻida har 200 kilometrda bittadan vodorod stansiyasi boʻlishi shart. Ularning har biri sutkasiga bir tonna quvvatga va kamida bitta 700 barli dingizga ega boʻlishi lozim. Bu talablar Toyota Hilux bozorgacha chiqish muddatidan ikki yil keyinga toʻgʻri keladi. Yaponiya kompaniyasi Yevropani 2030-yilga borib yoqilgʻi xujayralari uchun eng yirik bozorlardan biriga aylantirishni maqsad qilgan. Shu maqsadda Belgiyada modullar yigʻilmoqda va kelgusi yilda qiymatini uchdan bir qismiga arzonlashtirgan holda masofani 20 foizga oshiradigan uchinchi avlod steklari taqdim etilishi vaʼda qilinmoqda.

ToyotaHiluxVodorodAvtomobilTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Kecha, 17:01Toyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiToyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiKecha, 16:56BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiBYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildi17.09, 17:26Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi17.09, 01:54Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiGeely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi16.09, 20:56BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradiBYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi14.09, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi