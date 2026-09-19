Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toyota 2028-yilda bozorda paydo bo'ladigan vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi, bu model an'anaviy elektromobillardan texnik ko'rsatkichlari bo'yicha ustun turadi.
- Vodorodli Hilux bir marta to'ldirishda 400 km masofani bosib o'tadi, 2,5 tonnagacha yukni tortadi va 5 daqiqada to'liq zaryadlanadi, bu elektr versiyasidan sezilarli darajada yaxshiroqdir.
Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota kompaniyasi vodorod yoqilgʻi xujayralarida ishlaydigan Toyota Hilux pikapini 2028-yilga kelib boz chiqarishini tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu model Yevropa bozorida tijoriy jihatdan ommalashadigan ilk oʻrta oʻlchamli vodorod pikapiga aylanishi kutilmoqda. Yangi avtomobil barcha asosiy texnik koʻrsatkichlari boʻyicha anʼanaviy akkumulyatorli elektromobillarni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan maqsadli koʻrsatkichlarga koʻra, vodorodli Toyota Hilux bir martalik toʻldirishda 400 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, u 2,5 tonnagacha yukni buksirovka qilish imkoniyatiga ega boʻlib, vodorod baklarini toʻldirish uchun atigi 5 daqiqa kifoya qiladi. Taqqoslash uchun, toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan Hilux atigi 257 kilometr masofa bosadi, 2 tonna yuk tortadi va akkumulyatorini 10 foizdan 80 foizgacha quvvatlantirish uchun yarim soat vaqt sarflaydi. Ishchi pikap uchun muhim boʻlgan barcha raqamlarda vodorod texnologiyasi yaqqol ustunlikni koʻrsatmoqda.
Texnik xususiyatlar va sinovlarMazkur rusumdagi mashinaning kuch qurilmasi Toyota Mirai yengil modeli tizimiga yaqin turadi. Old oʻq ustida joylashgan 330 ta yoqilgʻi xujayrasi bloki orqa gʻildiraklardagi quvvati 134 kilovatt boʻlgan elektr motorni energiya bilan taʼminlaydi. Britaniya hukumati moliyalashtirishi evaziga 2024-yilda Toyota zavodida yigʻilgan 10 ta prototip ramka ichidagi uchta bakda 7,8 kg vodorod olib yurgan va kutilganidek 600 kilometrgacha masofani koʻrsatgan edi. Biroq seriyali ishlab chiqarish uchun maqsadlar biroz moʻtadilroq belgilandi va narxi keyinroq eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Shunga qaramay, mazkur istiqbolli loyihaning eng asosiy muammosi infratuzilma bilan bogʻliq. Ayni paytda Yevropa va Buyuk Britaniya hududida 1,16 millionta ommaviy elektr quvvatlash stansiyalari mavjud boʻlgani holda, vodorod quyish shoxobchalari soni atigi 179 tani tashkil etadi. Qolaversa, yengil mashinalar uchun moʻljallangan tarmoq tezkorlik bilan qisqarib bormoqda. Faqat 700 barli dispenserga ega stansiyalar soni 2023-yildan 2025-yilning mayigacha boʻlgan davrda 108 tadan 32 tagacha kamayib ketdi.
Infratuzilmaning oʻzgarishiAyni paytda yuk mashinalari va avtobuslarga moʻljallangan shoxobchalar koʻpayib, 50 tadan 129 taga yetgan. Misol uchun, Germaniyaning oʻzida 2025-yilda 36 ta birinchi avlod stansiyalari yopildi, ularning 22 tasi yengil avtomobillarga xizmat koʻrsatar edi. Tarmoq yoʻqolib ketmayapti, aksincha, boshqa turdagi transport vositalari ehtiyojlariga moslashib, qayta qurilmoqda.
Yevropa Ittifoqi qoidalariga muvofiq, 2030-yil oxiriga kelib asosiy yoʻl tarmogʻida har 200 kilometrda bittadan vodorod stansiyasi boʻlishi shart. Ularning har biri sutkasiga bir tonna quvvatga va kamida bitta 700 barli dingizga ega boʻlishi lozim. Bu talablar Toyota Hilux bozorgacha chiqish muddatidan ikki yil keyinga toʻgʻri keladi. Yaponiya kompaniyasi Yevropani 2030-yilga borib yoqilgʻi xujayralari uchun eng yirik bozorlardan biriga aylantirishni maqsad qilgan. Shu maqsadda Belgiyada modullar yigʻilmoqda va kelgusi yilda qiymatini uchdan bir qismiga arzonlashtirgan holda masofani 20 foizga oshiradigan uchinchi avlod steklari taqdim etilishi vaʼda qilinmoqda.
Izohlar 0
…