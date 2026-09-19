Istanbulda o‘zbekistonlik ayol uy sharoitidagi muolajadan so‘ng reanimatsiyaga tushgani aytilmoqda

·5·Jamiyat
Istanbulda o‘zbekistonlik ayol uy sharoitidagi muolajadan so‘ng reanimatsiyaga tushgani aytilmoqda

Ijtimoiy tarmoqlarda Istanbulda yashab ishlagan 28 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Mohirano Meliyeva uy sharoitida tibbiy muolaja olganidan so‘ng og‘ir ahvolga tushgani haqida xabar tarqalmoqda.

Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayol qattiq shamollagani sabab shifoxonaga olib borilmagan, uning uyiga tibbiyot xodimi chaqirilgan. Muolajadan keyin unda allergik reaksiya kuzatilgani, keyinchalik tanasida kuyishga o‘xshash jarohatlar paydo bo‘lgani aytilmoqda.

Shuningdek, ayol Istanbuldagi Kartal hududidagi shifoxonalardan birining intensiv terapiya bo‘limida davolanayotgani haqida ma’lumotlar tarqalgan. Turkiya OAV yaqinlariga tayanib, shifokorlar uning ahvolini o‘ta og‘ir baholayotganini yozmoqda.

Ayolning yaqinlari ish beruvchi oila ustidan shikoyat qilishga tayyorlanmoqda.

Mohirano MeliyevaIstanbulKartalTurkiya OAV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiNamanganda erini o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol va uning jazmani panjara ortiga ravona bo‘ldiKecha, 23:122026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadiKecha, 23:07Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdiFarg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida fast-fuddan ommaviy zaharlanish yuz berdiKecha, 21:29Qidiruv harakatlari davom etmoqdaQidiruv harakatlari davom etmoqdaKecha, 20:26Qarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiQarzdorlik evaziga disko-klub binosi xatlovga olindiKecha, 20:22Qarzdorlikning chorasi: BYD Han avtomashinasi xatlovga olindiQarzdorlikning chorasi: BYD Han avtomashinasi xatlovga olindiKecha, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)