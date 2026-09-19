Istanbulda o‘zbekistonlik ayol uy sharoitidagi muolajadan so‘ng reanimatsiyaga tushgani aytilmoqda
Ijtimoiy tarmoqlarda Istanbulda yashab ishlagan 28 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Mohirano Meliyeva uy sharoitida tibbiy muolaja olganidan so‘ng og‘ir ahvolga tushgani haqida xabar tarqalmoqda.
Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, ayol qattiq shamollagani sabab shifoxonaga olib borilmagan, uning uyiga tibbiyot xodimi chaqirilgan. Muolajadan keyin unda allergik reaksiya kuzatilgani, keyinchalik tanasida kuyishga o‘xshash jarohatlar paydo bo‘lgani aytilmoqda.
Shuningdek, ayol Istanbuldagi Kartal hududidagi shifoxonalardan birining intensiv terapiya bo‘limida davolanayotgani haqida ma’lumotlar tarqalgan. Turkiya OAV yaqinlariga tayanib, shifokorlar uning ahvolini o‘ta og‘ir baholayotganini yozmoqda.
Ayolning yaqinlari ish beruvchi oila ustidan shikoyat qilishga tayyorlanmoqda.
Izohlar 0
…