OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdi

·31·Texno
OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch sigʻimli akkumulyator va 185 Hz gacha koʻtarilishi mumkin boʻlgan displey bilan sertifikatsiyadan oʻtdi.
  • Qurilma 100 vattlik simli tezkor quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi va ColorOS 17 operatsion tizimida ishlaydigan ilk smartfon boʻladi.
  • Shuningdek, u 200 megapikselli asosiy kamera, 50 megapikselli oʻta keng burchakli va 50 megapikselli periskopik telefoto obyektivga ega boʻlishi kutilmoqda.

Mobil texnologiyalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan OnePlus brendi oʻzining yangi avlod flagmani — OnePlus 16 modelini taqdim etishga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur smartfon Xitoyda 3C sertifikatsiyasidan muvaffaqiyatli oʻtib, uning texnik imkoniyatlari va tezkor quvvatlash xususiyatlari rasman tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

PYB110 raqami ostida roʻyxatdan oʻtgan qurilma ilgari SRRC va Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi ruxsatnomalarini ham olgan edi. Ushbu idoralar hujjatlarida smartfonning 4800–4960 MHz chastota diapazonidagi 5G N79 tarmogʻini qoʻllab-quvvatlashi koʻrsatilgan boʻlib, bu Xitoy bozori uchun barcha zarur litsenziya bosqichlari yakunlanganini anglatadi.

Rekord darajadagi akkumulyator va quvvat

Yangi avlod flagmanining eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning quvvat zaxirasidir. Taniqli insider Digital Chat Station tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, OnePlus 16 ulkan 9000 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi. Garchi bunday batareya hajmi OnePlus Turbo 6 hamda OnePlus Nord 6 modellarida qoʻllanilgan boʻlsa-da, asosiy raqamli flagmanlar seriyasi uchun bu mutlaq rekord hisoblanadi.

Shuningdek, qurilma 100 vatt quvvatga ega simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa ulkan batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini berib, foydalanuvchilar uchun kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi.

Displey va unumdorlik imkoniyatlari

OnePlus China prezidenti Li Szening maʼlum qilishicha, OnePlus 16 bozorda ColorOS 17 operatsion tizimida ishlaydigan ilk qurilmaga aylanadi. Sifatli dasturiy taʼminot Android 17 bazasida barqaror ishlashni taʼminlaydi. Smartfonning ekran imkoniyatlari ham texnologiya ixlosmandlarini befarq qoldirmaydi.

Kompaniya rahbari taʼkidlaganidek, yangi flagman barcha ilovalarda global miqyosdagi oʻta yuqori 165 Hz chastotali ekranni taqdim etuvchi birinchi qurilma boʻladi. Maxsus oʻyin stsenariylarida esa bu koʻrsatkich yanada oshib, 185 Hz gacha yetishi mumkin.

Kameralar tizimi va kutilmalar

Qurilmaning optik imkoniyatlari ham yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda. Tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, OnePlus 16 1/1,4 dyuymli sensorga ega 200 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlanadi. Unga qoʻshimcha ravishda 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul hamda 1/1,95 dyuymli sensorli 50 megapikselli periskopik telefoto obyektiv hamrohlik qiladi.

Hozirgi kunda ushbu flagmanning xalqaro bozorlarga chiqarilishi va boshqa texnik tafsilotlari boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlar tez orada eʼlon qilinishi kutilmoqda. Yangi avlod qurilmasi oʻzining noyob displeyi va batareya quvvati bilan bozorda jiddiy raqobat qilishga shaylanmoqda.

OnePlusSmartfonTexnologiyaAndroidYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiYer yaqinidagi asteroidlar soni 40 mingtadan oshdiBugun, 10:58OnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiOnePlus 16 flagmani: 9000 mA·ch akkumulyator va 185 Hz ekran taqdim etiladiBugun, 10:26Honor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiHonor sunʼiy intellekt uchun oʻta ixcham Tiangong AXB35 ish stansiyasini taqdim etdiBugun, 05:58Anthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiAnthropic kompaniyasi sunʼiy intellektga asoslangan biologik laboratoriya ochdiBugun, 04:22Mars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiMars Express Qizil sayyoraning janubiy qutbidagi binafsha qoyalarni suratga oldiBugun, 01:56Hindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaHindistonda yangi iPhone modellari pitsadan ham tezroq yetkazib berilmoqdaKecha, 22:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi