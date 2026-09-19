OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch akkumulyator va 185 Hz ekran bilan sertifikatsiyadan oʻtdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OnePlus 16 flagmani 9000 mA•ch sigʻimli akkumulyator va 185 Hz gacha koʻtarilishi mumkin boʻlgan displey bilan sertifikatsiyadan oʻtdi.
- Qurilma 100 vattlik simli tezkor quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi va ColorOS 17 operatsion tizimida ishlaydigan ilk smartfon boʻladi.
- Shuningdek, u 200 megapikselli asosiy kamera, 50 megapikselli oʻta keng burchakli va 50 megapikselli periskopik telefoto obyektivga ega boʻlishi kutilmoqda.
Mobil texnologiyalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan OnePlus brendi oʻzining yangi avlod flagmani — OnePlus 16 modelini taqdim etishga jiddiy tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur smartfon Xitoyda 3C sertifikatsiyasidan muvaffaqiyatli oʻtib, uning texnik imkoniyatlari va tezkor quvvatlash xususiyatlari rasman tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
PYB110 raqami ostida roʻyxatdan oʻtgan qurilma ilgari SRRC va Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi ruxsatnomalarini ham olgan edi. Ushbu idoralar hujjatlarida smartfonning 4800–4960 MHz chastota diapazonidagi 5G N79 tarmogʻini qoʻllab-quvvatlashi koʻrsatilgan boʻlib, bu Xitoy bozori uchun barcha zarur litsenziya bosqichlari yakunlanganini anglatadi.
Rekord darajadagi akkumulyator va quvvatYangi avlod flagmanining eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning quvvat zaxirasidir. Taniqli insider Digital Chat Station tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, OnePlus 16 ulkan 9000 mA•ch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi. Garchi bunday batareya hajmi OnePlus Turbo 6 hamda OnePlus Nord 6 modellarida qoʻllanilgan boʻlsa-da, asosiy raqamli flagmanlar seriyasi uchun bu mutlaq rekord hisoblanadi.
Shuningdek, qurilma 100 vatt quvvatga ega simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa ulkan batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini berib, foydalanuvchilar uchun kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi.
Displey va unumdorlik imkoniyatlariOnePlus China prezidenti Li Szening maʼlum qilishicha, OnePlus 16 bozorda ColorOS 17 operatsion tizimida ishlaydigan ilk qurilmaga aylanadi. Sifatli dasturiy taʼminot Android 17 bazasida barqaror ishlashni taʼminlaydi. Smartfonning ekran imkoniyatlari ham texnologiya ixlosmandlarini befarq qoldirmaydi.
Kompaniya rahbari taʼkidlaganidek, yangi flagman barcha ilovalarda global miqyosdagi oʻta yuqori 165 Hz chastotali ekranni taqdim etuvchi birinchi qurilma boʻladi. Maxsus oʻyin stsenariylarida esa bu koʻrsatkich yanada oshib, 185 Hz gacha yetishi mumkin.
Kameralar tizimi va kutilmalarQurilmaning optik imkoniyatlari ham yuqori darajada boʻlishi kutilmoqda. Tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarga tayanib aytganda, OnePlus 16 1/1,4 dyuymli sensorga ega 200 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlanadi. Unga qoʻshimcha ravishda 50 megapikselli oʻta keng burchakli modul hamda 1/1,95 dyuymli sensorli 50 megapikselli periskopik telefoto obyektiv hamrohlik qiladi.
Hozirgi kunda ushbu flagmanning xalqaro bozorlarga chiqarilishi va boshqa texnik tafsilotlari boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlar tez orada eʼlon qilinishi kutilmoqda. Yangi avlod qurilmasi oʻzining noyob displeyi va batareya quvvati bilan bozorda jiddiy raqobat qilishga shaylanmoqda.
Izohlar 0
…