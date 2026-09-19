«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Progress MS-35» kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga 2,4 tonnadan ortiq yuk, jumladan, yoqilg‘i, ichimlik suvi, kislorod va texnik jihozlar olib keldi.
- Ushbu missiyaning asosiy yangiligi — kelajakda ochiq koinotda ishlaydigan «Teledroid» robotini boshqarish uchun mo‘ljallangan maxsus ekzoskeletning yetkazilishi.
Insoniyatning koinotdagi bosh ilmiy laboratoriyasi sanalgan Xalqaro kosmik stansiya (XKS) tomon yo‘l olgan transport yuk kemasi navbatdagi muhim missiyasini yakunlash arafasida turibdi. 16 sentyabr, chorshanba kuni Boyqo‘ng‘ir kosmodromidan «Soyuz-2.1b» raketa-tashuvchisi yordamida fazoga olib chiqilgan «Progress MS-35» kosmik kemasi shanba kuni stansiyaning «Poisk» moduliga kelib ulanishi kutilmoqda. Ulanish jarayoni Moskva vaqti bilan soat 16:46 ga belgilangan bo‘lib, ushbu missiya stansiya hayoti va davom etayotgan yirik ilmiy tajribalar uchun hayotiy zarur ta’minotni yetkazib beradi.
Kosmik yuk kemasi bortida jami 2,4 tonnadan ortiq turli yuklar mavjud bo‘lib, stansiyani yoqilg‘i bilan to‘ldirish, ichimlik suvi, sun’iy atmosfera uchun kislorod hamda laboratoriya uskunalari yetkazilmoqda. Biroq ushbu parvozning eng katta texnologik yangiligi — ochiq koinotda ishlaydigan kelajak roboti «Teledroid»ni boshqarishga mo‘ljallangan maxsus ekzoskeletning yetkazilishidir.
Xo‘sh, orbitada xizmat qilayotgan 7 nafar xalqaro ekipaj a’zosini qanday ilmiy tajribalar kutmoqda, kelasi oylarda XKSga yetkaziladigan android robot insoniyat fazoviy tadqiqotlarida qanday burilish yasaydi va «Progress MS-35» missiyasining orbitadagi xavfsizlikni ta’minlashdagi o‘rni qanday?
«2,4 tonna zaxira va hayotni saqlash tizimlari»: Orbitaga nimalar yetkazildi?
«Progress MS-35» yuk kemasi bortidagi qimmatli yuklarning asosiy ko‘rsatkichlari:
Yoqilg‘i zaxirasi: Stansiya balandligini tuzatish va orbitada barqaror saqlab turish uchun 842 kg yoqilg‘i;
Ichimlik suvi: Xalqaro ekipaj ehtiyojlari uchun mo‘ljallangan 420 kg toza ichimlik suvi;
Atmosfera zaxirasi: XKS ichidagi nafas olish muhitini boyitish maqsadida 50 kg siqilgan havo;
Texnik jihozlar: Stansiyani texnik soz holatda ushlab turish va ekipajning kundalik faoliyati uchun 525 kg uskuna va sarf materiallari;
Murakkab ilmiy uskunalar: Orbital laboratoriyada biologik va fizik sinovlarni o‘tkazish uchun maxsus tizimlar.
«Teledroid» ekzoskeleti va ilmiy laboratoriya inqilobi
Koinot kemasi orqali amalga oshirilayotgan bosh ilmiy yo‘nalishlar:
Odamsimon robotni masofadan boshqarish: Kelgusida ochiq koinotga chiqib inson o‘rniga og‘ir ta’mirlash ishlarini bajaradigan android robot uchun boshqaruv ekzoskeleti yetkazildi; robotning o‘zi noyabr oyida navbatdagi yuk kemasida stansiyaga yuboriladi;
Noyob tajribalar dasturi: «Gazoanalizator-FS», «Biopolimer», «Virtual», «Vampir», «Uragan» va «Separatsiya» nomli maxsus ilmiy loyihalar uchun jihozlar olib kelindi;
Yer muhitini kuzatish: Tabiiy ofatlarni fazodan turib baholash va yangi kosmik materiallarni yaratish bo‘yicha yangi bosqich boshlanadi.
Xalqaro ekipaj: Stansiyada kimlar xizmat qilmoqda?
Hozirgi vaqtda Xalqaro kosmik stansiyada uchta yetakchi fazo agentligining 7 nafar vakilidan iborat birdam jamoa faoliyat yuritmoqda:
«Roskosmos» kosmonavtlari: Pyotr Dubrov, Anna Kikina va Andrey Fedyayev;
NASA astronavtlari: Jessika Meir, Anil Menon va Jek Xeteuey;
Yevropa kosmik agentligi (ESA): Fransiyalik fazogir Sofi Adeno.
Yer yuzidagi turli geosiyosiy murakkabliklarga qaramay, fazogirlar ochiq koinotda global hamkorlik, insoniyat kelajagi va ilm-fan ravnaqi yo‘lida mushtarak ish olib bormoqda.
Sizningcha, koinot tadqiqotlarida «Teledroid» kabi insonsimon robotlar va ekzoskeletlarning qo‘llanilishi kelajakda odamlarning ochiq fazodagi xavfli mehnati o‘rnini to‘liq egallay oladimi? Yer orbitasidagi bunday xalqaro ilmiy loyihalar insoniyatning Mars va Oy sari sayohatlariga qanchalik turtki bo‘ladi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va koinot olamidagi ushbu qiziqarli ilmiy tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda fazo ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…