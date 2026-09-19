«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?

·57·Dunyo
«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Progress MS-35» kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiyaga 2,4 tonnadan ortiq yuk, jumladan, yoqilg‘i, ichimlik suvi, kislorod va texnik jihozlar olib keldi.
  • Ushbu missiyaning asosiy yangiligi — kelajakda ochiq koinotda ishlaydigan «Teledroid» robotini boshqarish uchun mo‘ljallangan maxsus ekzoskeletning yetkazilishi.

Insoniyatning koinotdagi bosh ilmiy laboratoriyasi sanalgan Xalqaro kosmik stansiya (XKS) tomon yo‘l olgan transport yuk kemasi navbatdagi muhim missiyasini yakunlash arafasida turibdi. 16 sentyabr, chorshanba kuni Boyqo‘ng‘ir kosmodromidan «Soyuz-2.1b» raketa-tashuvchisi yordamida fazoga olib chiqilgan «Progress MS-35» kosmik kemasi shanba kuni stansiyaning «Poisk» moduliga kelib ulanishi kutilmoqda. Ulanish jarayoni Moskva vaqti bilan soat 16:46 ga belgilangan bo‘lib, ushbu missiya stansiya hayoti va davom etayotgan yirik ilmiy tajribalar uchun hayotiy zarur ta’minotni yetkazib beradi.

Kosmik yuk kemasi bortida jami 2,4 tonnadan ortiq turli yuklar mavjud bo‘lib, stansiyani yoqilg‘i bilan to‘ldirish, ichimlik suvi, sun’iy atmosfera uchun kislorod hamda laboratoriya uskunalari yetkazilmoqda. Biroq ushbu parvozning eng katta texnologik yangiligi — ochiq koinotda ishlaydigan kelajak roboti «Teledroid»ni boshqarishga mo‘ljallangan maxsus ekzoskeletning yetkazilishidir.

Xo‘sh, orbitada xizmat qilayotgan 7 nafar xalqaro ekipaj a’zosini qanday ilmiy tajribalar kutmoqda, kelasi oylarda XKSga yetkaziladigan android robot insoniyat fazoviy tadqiqotlarida qanday burilish yasaydi va «Progress MS-35» missiyasining orbitadagi xavfsizlikni ta’minlashdagi o‘rni qanday?

«2,4 tonna zaxira va hayotni saqlash tizimlari»: Orbitaga nimalar yetkazildi?

«Progress MS-35» yuk kemasi bortidagi qimmatli yuklarning asosiy ko‘rsatkichlari:

  • Yoqilg‘i zaxirasi: Stansiya balandligini tuzatish va orbitada barqaror saqlab turish uchun 842 kg yoqilg‘i;

  • Ichimlik suvi: Xalqaro ekipaj ehtiyojlari uchun mo‘ljallangan 420 kg toza ichimlik suvi;

  • Atmosfera zaxirasi: XKS ichidagi nafas olish muhitini boyitish maqsadida 50 kg siqilgan havo;

  • Texnik jihozlar: Stansiyani texnik soz holatda ushlab turish va ekipajning kundalik faoliyati uchun 525 kg uskuna va sarf materiallari;

  • Murakkab ilmiy uskunalar: Orbital laboratoriyada biologik va fizik sinovlarni o‘tkazish uchun maxsus tizimlar.

«Teledroid» ekzoskeleti va ilmiy laboratoriya inqilobi

Koinot kemasi orqali amalga oshirilayotgan bosh ilmiy yo‘nalishlar:

  • Odamsimon robotni masofadan boshqarish: Kelgusida ochiq koinotga chiqib inson o‘rniga og‘ir ta’mirlash ishlarini bajaradigan android robot uchun boshqaruv ekzoskeleti yetkazildi; robotning o‘zi noyabr oyida navbatdagi yuk kemasida stansiyaga yuboriladi;

  • Noyob tajribalar dasturi: «Gazoanalizator-FS», «Biopolimer», «Virtual», «Vampir», «Uragan» va «Separatsiya» nomli maxsus ilmiy loyihalar uchun jihozlar olib kelindi;

  • Yer muhitini kuzatish: Tabiiy ofatlarni fazodan turib baholash va yangi kosmik materiallarni yaratish bo‘yicha yangi bosqich boshlanadi.

Xalqaro ekipaj: Stansiyada kimlar xizmat qilmoqda?

Hozirgi vaqtda Xalqaro kosmik stansiyada uchta yetakchi fazo agentligining 7 nafar vakilidan iborat birdam jamoa faoliyat yuritmoqda:

  • «Roskosmos» kosmonavtlari: Pyotr Dubrov, Anna Kikina va Andrey Fedyayev;

  • NASA astronavtlari: Jessika Meir, Anil Menon va Jek Xeteuey;

  • Yevropa kosmik agentligi (ESA): Fransiyalik fazogir Sofi Adeno.

Yer yuzidagi turli geosiyosiy murakkabliklarga qaramay, fazogirlar ochiq koinotda global hamkorlik, insoniyat kelajagi va ilm-fan ravnaqi yo‘lida mushtarak ish olib bormoqda.

Sizningcha, koinot tadqiqotlarida «Teledroid» kabi insonsimon robotlar va ekzoskeletlarning qo‘llanilishi kelajakda odamlarning ochiq fazodagi xavfli mehnati o‘rnini to‘liq egallay oladimi? Yer orbitasidagi bunday xalqaro ilmiy loyihalar insoniyatning Mars va Oy sari sayohatlariga qanchalik turtki bo‘ladi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va koinot olamidagi ushbu qiziqarli ilmiy tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda fazo ixlosmandlariga ulashing!

Progress MS-35TeledroidXalqaro kosmik stansiyaSoyuz-2.1b
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichAQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichBugun, 19:50Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Bugun, 19:23SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiBugun, 19:15Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotKitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotBugun, 18:23Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Bugun, 17:15«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqdaBugun, 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?