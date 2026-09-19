SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldi

·71·Dunyo
SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH sun’iy intellektning xato xulosasi tufayli Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylangan, biroq so‘nggi lahzada bu xatolik fosh etilgan.
  • SI yordamida tayyorlangan maxfiy hisobotda Xitoy kemasi Yaqin Sharqqa yadroviy qurol komponentlari olib ketayotgani haqida yolg‘on ma’lumot berilgan.

Dunyo ikki yirik superdavlat — AQSH va Xitoy o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri qurolli to‘qnashuv hamda ehtimoliy yadroviy urush yoqasidan qaytdi. Bunga sabab esa inson omili emas, balki sun’iy intellektning xato xulosasi («gallyutsinatsiyasi») bo‘ldi. Amerikaning mashhur CNN telekanali o‘tkazgan sensatsion jurnalistik surishtiruvga ko‘ra, voqea bahor oylarida yuz bergan: SI yordamida tayyorlangan maxfiy hisobotda Yaqin Sharqda suzib yurgan Xitoy kemasi bortida go‘yoki yadroviy qurol dasturiga tegishli komponentlar olib ketilayotgani haqida yolg‘on xulosa berilgan.

Ushbu mashina tahliliga asoslangan Pentagon zudlik bilan kemani kuch ishlatib qo‘lga olish bo‘yicha maxsus operatsiyaga start bergan: qurollangan maxsus bo‘linmalar abordajga tayyorlangan, AQSH harbiy samolyotlari esa havoga ko‘tarilgan. Faqatgina operatsiya boshlanishiga sanoqli daqiqalar qolganda, rasmiylar hisobotni qo‘lda qayta tekshirib, dahshatli haqiqatni aniqladilar: hujjatni oddiy harbiy tahlilchi SI chat-boti orqali tayyorlagan va bot kema manifestini mutlaqo noto‘g‘ri talqin qilgan bo‘lib chiqdi. Razvedka tizimidagi manbalardan biri ushbu hujjatni «mutlaqo soxta va yolg‘on» deb atab, u «urush boshlanishiga bir baxya qoldirganini» ta’kidladi.

Xo‘sh, algoritm qanday qilib bunday halokatli xatoga yo‘l qo‘ydi, nega amerikalik tahlilchilar chat-botga ko‘r-ko‘rona ishondi va harbiy qarorlar qabul qilishda sun’iy intellektdan foydalanish insoniyatni qanday xavf ostiga qo‘ymoqda?

«Maxsus kuchlar shay holatda va samolyotlar osmonda»: Bekor qilingan hujum xronikasi

CNN manbalari tomonidan oshkor qilingan o‘ta xavfli hodisa tafsilotlari:

  • Soxta yadroviy xavf: Sun’iy intellekt tizimi kema hujjatlarini o‘rganib, Xitoy kemasi Yaqin Sharqqa yadroviy qurol qismlarini tashimoqda degan yanglish xulosa chiqargan;

  • Birinchi darajali jangovar shaylik: AQSH harbiy qo‘mondonligi kemani to‘xtatish va bortiga bostirib kirish bo‘yicha operatsiyani amalga oshirishga buyruq bergan: qiruvchi samolyotlar havoga ko‘tarilgan;

  • So‘nggi lahzadagi tekshiruv: Kuch ishlatishga sanoqli daqiqalar qolganda yuqori martabali mutasaddilar ma’lumotlarni qayta tekshirib, hisobot xodim tomonidan emas, chat-bot tomonidan yaratilganini fosh etgan;

  • Rasmiy tan olish: AQSH razvedkasining yuqori martabali vakillaridan biri bu haqda ochiq aytdi: «Hisobot yuz foiz yolg‘on edi, biroq u deyarli haqiqiy urushni boshlab yuborayozdi».

«Sirli hujjatlar internet ma’lumotlariga aralashib ketgan»: Xato qanday yuz berdi?

Yolg‘on harbiy razvedka ma’lumotining shakllanish zanjiri:

  • Gavayidagi so‘rov: AQSHning Tinch okeani qo‘mondonligi tahlilchisi radioelektron razvedka orqali qo‘lga kiritilgan kema manifesti ma’lumotlarini SI algoritmiga yuklab, tahlil qilishni so‘ragan;

  • Ma’lumotlar qorishuvi: Chat-bot yopiq maxfiy manbalarni internetdagi ochiq va tekshirilmagan xabarlar bilan aralashtirib yuborib, haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan dahshatli xulosa yasagan;

  • Tayyor hisobot ko‘rinishi: Bot ushbu ma’lumotlarni standart harbiy razvedka hisoboti shaklida chiqarib bergan va bu qog‘oz to‘g‘ridan to‘g‘ri yuqori qo‘mondonlik stoliga yo‘l olgan;

  • Dastur siri: Hozirgacha ushbu tahlilchi Pentagonning yopiq harbiy tizimidan foydalanganmi yoki ommaviy tijoriy chat-botdanmi — bunisi oshkor qilinmayapti.

«SI xato g‘oyalar tezligini oshiradi»: Harbiy ekspertlar xavotiri

Mutaxassislarning sun’iy intellektni harbiy sohaga integratsiya qilish bo‘yicha xulosalari:

  • Tezlik bosimi va yosh kadrlar: Qo‘mondonlik tomonidan ma’lumotlarni tezroq tahlil qilish talabi qo‘yilgani sababli, ayniqsa yosh xodimlar og‘ir tahliliy mehnat o‘rniga neyrotarmoqlarga ko‘r-ko‘rona ishonib qolmoqda;

  • Xavfli iqtibos: CNN suhbatdoshlaridan biri holatni shunday izohladi: «Sun’iy intellekt sizni yomon va halokatli g‘oyaga tezroq yetib borishingizga yordam beradi»;

  • Qaytarib bo‘lmas javob zarbasi xavfi: Agar Xitoy kemasiga qarshi haqiqiy hujum amalga oshirilganida, rasmiy Pekin buni urush e’lon qilish sifatida qabul qilib, harbiy javob qaytarishi muqarrar edi.

Ushbu hodisa sun’iy intellektning oddiy bir texnik xatosi va insonning beparvoligi butun sayyorani halokatli geosiyosiy urush girdobiga tortib ketishi mumkinligini ko‘rsatgan eng katta dars bo‘ldi.

Sizningcha, insonlar taqdiri va harbiy operatsiyalar bo‘yicha qaror qabul qilishda generativ sun’iy intellektdan foydalanishga xalqaro darajada qat’iy taqiq qo‘yilishi kerakmi? SI algoritmlariga yadroviy xavfsizlikni ishonib bo‘ladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiyalar xavfi haqidagi ushbu shov-shuvli tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda yaqinlaringizga ulashing!

Sun’iy intellektCNNPentagonYadroviy urush
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichAQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqichBugun, 19:50Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Bugun, 19:23«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?Bugun, 19:01Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotKitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotBugun, 18:23Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Bugun, 17:15«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqdaBugun, 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?