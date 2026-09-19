DXX «Ummu Muhammad» laqabli ayolni qidiruvga berdi: Terroristik tashkilotlarga yollashning xavfli sxemasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati (DXX)
- «Ummu Muhammad» taxallusi ostida faoliyat yuritgan Merojixon Abobakirova va uning turmush o‘rtog‘i Sarvarbek Abobakirovni qidiruvga berdi.
- Ular Telegram messenjerida ayollarni aldab, xorijga «hijrat»ga chorlab, xalqaro terroristik va ekstremistik tashkilotlarga yollash sxemasini tuzganlikda gumonlanmoqda.
- Jinoyat ishi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244²-moddasi bo‘yicha qo‘zg‘atilgan.
O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) fuqarolarni, ayniqsa xotin-qizlarni Telegram messenjerida faollashgan diniy-ekstremistik guruhlarning yangi va xavfli tuzog‘idan ogohlantirdi. Ma’lum qilinishicha, tarmoqda soxta diniy saboq berish va ma’ruzalar tarqatish niqobi ostida ayollarni xorijga — «hijrat»ga chorlash hamda ularni xalqaro terroristik va ekstremistik tashkilotlar safiga yollash bilan shug‘ullangan yashirin faoliyat aniqlangan. Ushbu jinoiy tarmoqni tashkil etishda internet kengliklarida «Ummu Muhammad» taxallusi ostida harakat qilgan Merojixon Abobakirova gumon qilinmoqda.
Huquq-tartibot idoralari tomonidan unga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244²-moddasi (diniy-ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish) bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan va unga nisbatan rasman qidiruv e’lon qilingan. Maxsus xizmatlar fuqarolardan ushbu ayol yoki uning turmush o‘rtog‘i Sarvarbek Abobakirov haqida biror ma’lumotga ega bo‘lgan taqdirda, zudlik bilan DXXning «1520» yoki IIVning «1102» ishonch telefonlariga xabar berishni so‘ramoqda.
Xo‘sh, yollash tarmog‘i Telegram orqali ayollar ongiga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda, «hijrat» niqobi ostida qanday xavflar yashirin va oilalar bunday virtual tuzoqlardan qanday saqlanishi lozim?
«Telegram'dagi soxta dars va qidiruvdagi juftlik»: Rasmiy tergov faktlari
DXX ogohlantirishi va surishtiruv jarayonining asosiy tafsilotlari:
«Ummu Muhammad» niqobi: Merojixon Abobakirova ijtimoiy tarmoqlarda o‘z shaxsini yashirgan holda diniy ma’ruzalar va dars berish bahonasida xotin-qizlarning ishonchiga kirgan;
Qo‘zg‘atilgan jinoyat ishi: Gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 244²-moddasi bo‘yicha og‘ir jinoiy ish ochilib, uni qo‘lga olish bo‘yicha qidiruv e’lon qilindi;
Gumon ostidagi juftlik: Tergov organlari Merojixon Abobakirova hamda uning turmush o‘rtog‘i Sarvarbek Abobakirovning turar joyi va aloqalarini aniqlash ustida ishlamoqda;
Tezkor aloqa raqamlari: DXX (1520) va IIV (1102) ishonch telefonlari orqali jamoatchilikdan yordam so‘ralmoqda va ma’lumot bergan shaxslarning maxfiyligi kafolatlanadi.
«"Hijrat" niqobi ostidagi og‘ir qismat»: Ekstremistlar sxemasi qanday ishlaydi?
Yollash tarmog‘ining internet orqali ayollarni jalb qilish bosqichlari:
Psixologik ishlov berish: Ijtimoiy tarmoqlarda hayotiy muammolarga duch kelgan, yolg‘iz qolgan yoki diniy bilimlari yuzaki bo‘lgan xotin-qizlar tanlab olinadi;
Jamiyatdan uzish taktikasi: Targ‘ibotchilar qiz-ayollarni o‘z oilasi, farzandlari va yaqinlaridan voz kechishga, ularni «haqiqiy e’tiqod yo‘lida safar qilish»ga undaydi;
Qurolli nizolar hududidagi reallik: Chet elga olib chiqib ketilgan ayollar jangarilar bazalarida shaxsiy erkinlikdan mahrum qilinadi, hujjatlari tortib olinib, majburiy xizmatlarga yoki ekstremistik harakatlarga qurol sifatida tortiladi;
Moliyaviy va logistik zanjir: Tarmoq vakillari chipta, soxta yo‘nalishlar va chegaralardan noqonuniy o‘tish xarajatlarini o‘z zimmalariga olib, qurbonlarni qarzdorlik va qaramlikka tushiradi.
Jamoatchilik va xavfsizlik tahlili: Mutaxassislar xulosasi
Xavfsizlik ekspertlari va dinshunoslarning qat’iy tavsiyalari:
Axborot gigiyenasi va hushyorlik: Diniy saboq olishda faqat O‘zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy veb-saytlari va sertifikatlangan mutaxassislar manbalaridan foydalanish zarur;
Oilaviy nazoratning muhimligi: Ota-onalar va yaqinlar oila a’zolarining ijtimoiy tarmoqlarda kimlar bilan muloqot qilayotgani, qanday yopiq guruh va kanallarga a’zoligiga befarq bo‘lmasliklari shart;
Qonunchilikdagi javobgarlik: Taqiqlangan tashkilotlar faoliyatiga har qanday shaklda ko‘maklashish, ularning materiallarini tarqatish yoki chorlovlariga ergashish uzoq muddatli ozodlikdan mahrum etish jazosiga sabab bo‘ladi.
Davlat xavfsizlik xizmatining ushbu ogohlantirishi internetdagi soxta shiorlar ortida oilalarni parokanda qiluvchi va inson hayotiga tahdid soluvchi jinoiy manfaatlar yashiringanini yana bir bor yaqqol ko‘rsatib turibdi.
Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlarda xotin-qizlar va yoshlarni turli ekstremistik guruhlar ta’siridan saqlab qolish uchun mahalla va ta’lim muassasalarida yana qanday amaliy choralarni kuchaytirish zarur? Soxta «hijrat» chorlovlariga chek qo‘yishda fuqarolik hushyorligini qanday oshirish mumkin? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yaqinlaringizni ogoh etish uchun ushbu muhim xavfsizlik tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda oilaviy guruhlarga ulashing!
Izohlar 0
…