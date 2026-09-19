Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofot
Singapurda aholini ko‘proq kitob mutolaa qilishga jalb etish maqsadida o‘ziga xos rag‘batlantirish tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda. Unga ko‘ra, kitob o‘qigan odamlar shunchaki bilim emas, virtual tangalar ham to‘playdi.
Yangi tashabbusda kitob mutolaasiga sarflangan har 15 daqiqa uchun virtual tangalar beriladi. Keyinchalik yig‘ilgan tangalarni haqiqiy pulga ayirboshlash imkoniyati paydo bo‘ladi.
100 virtual tanga — 1 Singapur dollari
Tizimga ko‘ra, foydalanuvchi to‘plagan 100 ta virtual tangani 1 Singapur dollariga almashtirishi mumkin.
Shu tariqa kitob o‘qish oddiy bo‘sh vaqt mashg‘ulotidan moliyaviy rag‘bat beruvchi faoliyatga ham aylanadi. Tashabbus aholini mutolaaga qiziqtirish bilan birga, yoshlar va kattalarning raqamli qurilmalardan foydalanish odatlariga ham ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.
Maqsad — telefondan kitobga qaytarish
Loyihaning asosiy g‘oyalaridan biri — odamlarni ijtimoiy tarmoqlarda uzluksiz kontent tomosha qilishdan chalg‘itib, ularning e’tiborini kitobga qaratish.
Ayniqsa, so‘nggi yillarda keng tarqalgan «dumskrolling» — ijtimoiy tarmoqlarda kontentni to‘xtovsiz pastga surib ko‘rish odati ko‘pchilikning vaqtini sezilmasdan olib qo‘yayotgani ta’kidlanmoqda.
Yangi tizim esa bu odatga muqobil sifatida kitob mutolaasini ilgari surmoqda.
Agar tashabbus kutilgan natijani bersa, kitob o‘qish nafaqat insonning bilim va dunyoqarashini boyitadi, balki kichik bo‘lsa-da, moliyaviy foyda keltiradigan odatga ham aylanishi mumkin.
Izohlar 0
…