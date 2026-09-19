Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofot

·58·Dunyo
Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofot

Singapurda aholini ko‘proq kitob mutolaa qilishga jalb etish maqsadida o‘ziga xos rag‘batlantirish tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda. Unga ko‘ra, kitob o‘qigan odamlar shunchaki bilim emas, virtual tangalar ham to‘playdi.

Yangi tashabbusda kitob mutolaasiga sarflangan har 15 daqiqa uchun virtual tangalar beriladi. Keyinchalik yig‘ilgan tangalarni haqiqiy pulga ayirboshlash imkoniyati paydo bo‘ladi.

100 virtual tanga — 1 Singapur dollari

Tizimga ko‘ra, foydalanuvchi to‘plagan 100 ta virtual tangani 1 Singapur dollariga almashtirishi mumkin.

Shu tariqa kitob o‘qish oddiy bo‘sh vaqt mashg‘ulotidan moliyaviy rag‘bat beruvchi faoliyatga ham aylanadi. Tashabbus aholini mutolaaga qiziqtirish bilan birga, yoshlar va kattalarning raqamli qurilmalardan foydalanish odatlariga ham ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.

Maqsad — telefondan kitobga qaytarish

Loyihaning asosiy g‘oyalaridan biri — odamlarni ijtimoiy tarmoqlarda uzluksiz kontent tomosha qilishdan chalg‘itib, ularning e’tiborini kitobga qaratish.

Ayniqsa, so‘nggi yillarda keng tarqalgan «dumskrolling» — ijtimoiy tarmoqlarda kontentni to‘xtovsiz pastga surib ko‘rish odati ko‘pchilikning vaqtini sezilmasdan olib qo‘yayotgani ta’kidlanmoqda.

Yangi tizim esa bu odatga muqobil sifatida kitob mutolaasini ilgari surmoqda.

Agar tashabbus kutilgan natijani bersa, kitob o‘qish nafaqat insonning bilim va dunyoqarashini boyitadi, balki kichik bo‘lsa-da, moliyaviy foyda keltiradigan odatga ham aylanishi mumkin.

SingapurKitob o‘qishVirtual tangalarDumskrolling
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Bugun, 17:15«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqdaBugun, 17:12San-Fransiskoliklar g‘azabini okean bo‘yida birgalikda baqirib chiqardiSan-Fransiskoliklar g‘azabini okean bo‘yida birgalikda baqirib chiqardiBugun, 14:35Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?Bugun, 14:29Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiBugun, 14:18"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)Bugun, 12:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?