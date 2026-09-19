Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada

·19·Texno
Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa kosmos agentligi (ESA) va The Pokemon Company International hamkorlikda Pikachu obrazidan foydalanib, Xalqaro kosmik stansiyada ilmiy missiyani amalga oshirdi.
  • Yumshoq o'yinchoq shaklidagi Pikachu 11-apreldan 17-iyungacha orbitada 67 kun davomida bo'lib, Yer atrofini 1040 marta aylanib chiqqan.
  • Ushbu loyiha yosh avlodda ilm-fan va texnologiyalarga qiziqishni oshirish hamda kosmik tadqiqotlarni ommalashtirishga qaratilgan.

Yevropa kosmos agentligi (ESA) hamda The Pokemon Company International tashkiloti koinotni ommalashtirishga qaratilgan misli koʻrilmagan qoʻshma dasturni eʼlon qildi. Ushbu hamkorlik doirasida dunyoga mashhur Pikachu personaji nafaqat Yerda, balki Xalqaro kosmik stansiyada ham boʻlib qaytdi. Mazkur tashabbus yosh avlodda ilm-fan va texnologiyalarga boʻlgan qiziqishni oshirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha 4–10-oktabr kunlari nishonlanadigan Butunjahon koinot haftaligiga bagʻishlangan. Uning markaziy qismi sifatida Yevropaning kosmik dasturlari, quyosh tizimini oʻrganish va kosmonavtlarning orbital stansiyadagi kundalik faoliyati haqida hikoya qiluvchi keng koʻlamli oilaviy koʻrgazmalar tashkil etiladi.

Koinot tadqiqotlarini ommalashtirish maqsadida Pikachu obrazidan faol foydalanilmoqda. Xususan, ushbu personajning yumshoq oʻyinchoq shaklidagi nusxasi ESA astronavti Sofi Adeno bilan birgalikda Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl olgan va koinotda oʻziga xos muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirgan.

Koinotdagi 67 kun

Manbaga koʻra, mitti Pikachu orbitada 11-apreldan 17-iyungacha boʻlgan davrni oʻtkazgan. Umumiy hisobda u koinotda 67 kun boʻlib, Yer atrofida taxminan 1040 marotaba toʻliq aylanishni bajargan. Bu noyob tajriba kosmik tadqiqotlarni ommaviy madaniyat bilan uygʻunlashtirish yoʻlidagi qiziqarli qadam sifatida eʼtirof etilmoqda.

Ushbu tashabbus doirasida faqatgina ilmiy-maʼrifiy koʻrgazmalar bilan cheklanib qolmasdan, keng jamoatchilik uchun maxsus mahsulotlar ham taqdim etiladi. Xususan, ESA va Pokemon hamkorligida eksklyuziv kiyim-kechaklar, turli aksessuarlar va kolleksion tovarlar chiqarilishi rejalashtirilgan.

Raqamli olamdagi integratsiya

Dasturning raqamli qismi mashhur Pokemon GO oʻyinini ham qamrab oladi. Yevropadagi muzey va koʻrgazmalarga tashrif buyuruvchi oʻyinchilar maxsus raqamli kontentdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bunda foydalanuvchilar oʻyinga maxsus qoʻshilgan «Pikachu-astonavt» bilan uchrashish, qiziqarli reydlar va vaqtinchalik tadqiqotlarda qatnashish imkoniyatiga ega boʻlishadi.

Mazkur qoʻshma dastur ilm-fan va koʻngilochar industriyani oʻzaro bogʻlagan holda, Yevropaning kosmik tadqiqotlardagi yutuqlarini keng jamoatchilikka, ayniqsa yoshlarga yetkazishda samarali vosita boʻlishi kutilmoqda. Kosmos va mashhur personajlar sintezi kelgusida ham shunday ilmiy-ommabop loyihalarni davom ettirish uchun asos yaratadi.

KoinotESAPikachuPokemonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 17:11NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiBugun, 16:59Astronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiAstronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiBugun, 16:23Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiSamsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiBugun, 15:52iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiBugun, 15:30NASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiNASA va SpaceX Xalqaro kosmik stansiyaga yana uchta parvozni kelishib oldiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi