Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa kosmos agentligi (ESA) va The Pokemon Company International hamkorlikda Pikachu obrazidan foydalanib, Xalqaro kosmik stansiyada ilmiy missiyani amalga oshirdi.
- Yumshoq o'yinchoq shaklidagi Pikachu 11-apreldan 17-iyungacha orbitada 67 kun davomida bo'lib, Yer atrofini 1040 marta aylanib chiqqan.
- Ushbu loyiha yosh avlodda ilm-fan va texnologiyalarga qiziqishni oshirish hamda kosmik tadqiqotlarni ommalashtirishga qaratilgan.
Yevropa kosmos agentligi (ESA) hamda The Pokemon Company International tashkiloti koinotni ommalashtirishga qaratilgan misli koʻrilmagan qoʻshma dasturni eʼlon qildi. Ushbu hamkorlik doirasida dunyoga mashhur Pikachu personaji nafaqat Yerda, balki Xalqaro kosmik stansiyada ham boʻlib qaytdi. Mazkur tashabbus yosh avlodda ilm-fan va texnologiyalarga boʻlgan qiziqishni oshirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha 4–10-oktabr kunlari nishonlanadigan Butunjahon koinot haftaligiga bagʻishlangan. Uning markaziy qismi sifatida Yevropaning kosmik dasturlari, quyosh tizimini oʻrganish va kosmonavtlarning orbital stansiyadagi kundalik faoliyati haqida hikoya qiluvchi keng koʻlamli oilaviy koʻrgazmalar tashkil etiladi.
Koinot tadqiqotlarini ommalashtirish maqsadida Pikachu obrazidan faol foydalanilmoqda. Xususan, ushbu personajning yumshoq oʻyinchoq shaklidagi nusxasi ESA astronavti Sofi Adeno bilan birgalikda Xalqaro kosmik stansiyaga yoʻl olgan va koinotda oʻziga xos muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirgan.
Koinotdagi 67 kunManbaga koʻra, mitti Pikachu orbitada 11-apreldan 17-iyungacha boʻlgan davrni oʻtkazgan. Umumiy hisobda u koinotda 67 kun boʻlib, Yer atrofida taxminan 1040 marotaba toʻliq aylanishni bajargan. Bu noyob tajriba kosmik tadqiqotlarni ommaviy madaniyat bilan uygʻunlashtirish yoʻlidagi qiziqarli qadam sifatida eʼtirof etilmoqda.
Ushbu tashabbus doirasida faqatgina ilmiy-maʼrifiy koʻrgazmalar bilan cheklanib qolmasdan, keng jamoatchilik uchun maxsus mahsulotlar ham taqdim etiladi. Xususan, ESA va Pokemon hamkorligida eksklyuziv kiyim-kechaklar, turli aksessuarlar va kolleksion tovarlar chiqarilishi rejalashtirilgan.
Raqamli olamdagi integratsiyaDasturning raqamli qismi mashhur Pokemon GO oʻyinini ham qamrab oladi. Yevropadagi muzey va koʻrgazmalarga tashrif buyuruvchi oʻyinchilar maxsus raqamli kontentdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bunda foydalanuvchilar oʻyinga maxsus qoʻshilgan «Pikachu-astonavt» bilan uchrashish, qiziqarli reydlar va vaqtinchalik tadqiqotlarda qatnashish imkoniyatiga ega boʻlishadi.
Mazkur qoʻshma dastur ilm-fan va koʻngilochar industriyani oʻzaro bogʻlagan holda, Yevropaning kosmik tadqiqotlardagi yutuqlarini keng jamoatchilikka, ayniqsa yoshlarga yetkazishda samarali vosita boʻlishi kutilmoqda. Kosmos va mashhur personajlar sintezi kelgusida ham shunday ilmiy-ommabop loyihalarni davom ettirish uchun asos yaratadi.
Izohlar 0
…