Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik «Sevilya»ga qarshi o‘yin uchun jamoaning rasmiy qaydnomasini e’lon qildi, unda Shesni, Pedri, Yamal va boshqa ko‘plab futbolchilar bor.
- La Liganing 19-turida «Barselona»
- «Sevilya» mehmoni bo‘ladi, o‘yin Toshkent vaqti bilan 20 sentyabr kuni soat 00:00 da boshlanadi.
- Kataloniyaliklar ushbu mavsumda milliy chempionatda hali ochko yo‘qotmagan va eng jangovar tarkib bilan Andalusiyaga yo‘l olgan.
Ispaniya La Ligasida yakkapeshqadamlikni mustahkam ushlab turgan Kataloniyaning «Barselona» klubi navbatdagi eng xavfli va mas’uliyatli safariga chiqmoqda. Bugun, 19 sentyabr oqshomida Kataloniya grandi Andalusiya poytaxtida mashhur «Ramon Sanches Pisxuan» stadionida murosasiz «Sevilya» mehmoni bo‘ladi. Toshkent vaqti bilan 20 sentyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da start oladigan ushbu markaziy bahs oldidan «ko‘k-anorranglilar» bosh murabbiyi Hans-Diter Flik jamoaning rasmiy qaydnomasini e’lon qildi.
Ushbu mavsumda milliy chempionatda hali ochko yo‘qotmasdan, faqat g‘alabali yurish qilayotgan Flik jamoasi Andalusiyaga eng jangovar va yulduzli tarkibi bilan yo‘l oldi: darvozada tajribali Voysex Shesni va Dominik Livakovich, himoyada Joau Kanselu, Pau Kubarsi va Jyul Kunde, yarim himoya markazida Pedri, Gavi va Dani Olmo, hujumda esa fenomenal formaga kirgan Rafinya hamda Lamin Yamal to‘p suradi. «Ramon Sanches Pisxuan»dagi mashhur bosim ostida kechadigan 90 daqiqa «Barselona»ning chempionlik ambitsiyalari va barqarorligi uchun chinakam sinov bo‘lishi kutilmoqda.
Xo‘sh, nemis mutaxassisi hujumkor sxemada qaysi yulduzlarga asosiy tarkibdan joy beradi, «Sevilya» kataloniyaliklarning mukammal seriyasiga chek qo‘ya oladimi va ushbu g‘alaba «Barsa»ni turnir jadvalida qanchalik uzoqqa olib chiqadi?
«Shesnidan Yamalgacha»: «Barselona»ning «Sevilya»ga qarshi to‘liq qaydnomasi
Hans-Diter Flik tomonidan tanlab olingan futbolchilar chiziqlar bo‘yicha:
Darvozabonlar: Voysex Shesni, Dominik Livakovich, Rodriges;
Himoyachilar: Joau Kanselu, Alexandro Balde, Pau Kubarsi, Espart, Andreas Kristensen, Martin, Jyul Kunde, Erik Garsiya;
Yarimhimoyachilar: Pedri, Gavi, Fermin Lopes, Rodrigo, Dani Olmo, Mark Bernal;
Hujumchilar: Jezus, Lamin Yamal, Rafinya, Karim Adeyemi, Entoni Gordon, Abdelkarim;
O‘yin vaqti va joyi: 19 sentyabrdan 20 sentyabrga o‘tar kechasi, Toshkent vaqti bilan 00:00, Sevilya shahri, «Ramon Sanches Pisxuan» stadioni.
«Yuz foizlik natija va olovli pressing»: Flik jamoasining ustunligi
«Barselona»ning ushbu bahs oldidan bosh yutuqlari:
Yo‘qotishlarsiz yurish: Kataloniyaliklar La Liganing ortda qolgan turlarida barcha raqiblarini yengib, mutlaq ochkolar bilan jadvalning eng yuqori cho‘qqisini band etib kelmoqda;
Dahshatli hujum kuchi: So‘nggi o‘yinlarda xet-trik va ketma-ket gollar urgan Rafinya hamda qanotda raqib himoyasini parchalab tashlayotgan Lamin Yamalning sport formasi raqib uchun asosiy xavfdir;
Markazdagi kreativ daholar: Pedri, Gavi va Dani Olmo triosining maydondagi uyg‘unligi to‘p nazorati va tezkor hujumlar yaratishda to‘liq ustunlikni ta’minlamoqda;
Keng zaxira imkoniyati: Karim Adeyemi va Entoni Gordon kabi tezkor vingerlarning qaydnomada borligi Flikka ikkinchi bo‘limda tempni keskin oshirish imkonini beradi.
Taktik tahlil: Ekspertlar «Ramon Sanches Pisxuan»dagi jangdan nima kutmoqda?
Ispaniyalik sport tahlilchilarining markaziy bahs bo‘yicha fikrlari:
«Sevilya»ning uydagi qarshiligi: O‘z maydonida har doim grandlarga ayovsiz jang taklif qiladigan «Sevilya» ilk daqiqalardanoq qattiq yakkama-yakka kurashlar va agressiv himoyaga tayanadi;
Flikning vertikal uslubi: Nemis murabbiyi Sevilyadagi tor va shovqinli maydonda uzoq to‘p surishdan ko‘ra, to‘pni olib qo‘yiboq qanot hujumchilari orqali raqib jarima maydoniga soniyalar ichida yetib borish rejasini tuzgan;
Himoyadagi diqqat sinovi: Yosh Pau Kubarsi va Kanseluning hujumga qo‘shilishi oqibatida yuzaga keladigan ochiq hududlarni «Sevilya»ning qarshi hujumlaridan himoya qilish darvozabon va tayanch yarim himoyachisidan katta konsentratsiya talab etadi.
Tungi soat 00:00 da start oladigan «Sevilya» — «Barselona» bellashuvi La Ligada haftaning eng tomoshabop va yuqori shiddatli qarama-qarshiliklaridan biri bo‘lishi shubhasiz.
Sizningcha, Hans-Diter Flik shogirdlari Sevilya safarida ham o‘zlarining yuz foizlik g‘alabali seriyasini davom ettira oladimi yoki «Ramon Sanches Pisxuan» stadionida ilk ochko yo‘qotiladimi? Bahsning eng xavfli qahramoni kim bo‘ladi — Rafinyami, Yamalmi yoki mezbonlarning qarshi hujumlari sensatsiya yaratadimi? O‘z tahliliy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya chempionatining ushbu oqshomgi qaynoq bahsi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…