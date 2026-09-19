XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqda
Avtomobilsozlik tarixidagi eng nufuzli va burilish yasagan transport vositalarini aniqlash murakkab jarayon boʻlib, u chuqur tahlil hamda mutaxassislar xulosasini talab qiladi. Classic & Sports Car nashri mutaxassislari oʻtgan yuz yillikning eng muhim avtomobillarini saralash boʻyicha keng koʻlamli tadqiqot olib bordi. Ushbu loyiha doirasida oʻtgan asrning har bir oʻn yilligidan eng sara oʻntadan mashina saralab olindi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur nufuzli reytingni tuzish uchun besh kishidan iborat tajribali ekspertlar hayʼati tuzildi. Ushbu hayʼat tarkibidan oʻz соhasining yetakchi mutaxassislari, jumladan, taniqli jurnalist Steve Cropley ham oʻrin oldi. Ekspertlar har bir oʻn yillikning eng yaxshi avtomobilini ovoz berish yoʻli bilan aniqlashdi.
Tarixiy saralash va ovoz berish jarayoniMutaxassislar oldida XX asr davomida avtomobilsozlik sanoatining rivojlanishiga eng kuchli taʼsir koʻrsatgan modelni topish vazifasi turgandi. Qisqa vaqt ichida barcha davrlarning eng muhim mashinalarini bir qolipga solish qiyin boʻlgani bois, nashr jamoasi bosqichma-bosqich yondashuvni qoʻlladi. Avvaliga har bir davrning oʻziga xos texnologik yutuqlari oʻrganib chiqildi.
Har bir oʻn yillik uchun tuzilgan qisqa roʻyxatdan oʻsha davr dizayni, muhandislik yechimlari va bozorga koʻrsatgan taʼsiri bilan ajralib turuvchi avtomobillar oʻrin oldi. Ekspertlar kengashining har bir aʼzosi oʻz tajribasiga tayanib, qaysi model kelgusi avlod mashinalariga asos solganini baholadi.
Asr podiumi va yakuniy natijalarOʻn yilliklar gʻoliblari aniqlangach, hayʼat aʼzolari umumiy asr podiumi uchun ovoz berish bosqichiga oʻtdilar. Ushbu yakuniy bosqichda asrning eng taʼsirli uchta avtomobili tanlab olindi. Mazkur natijalar kelgusi oyda chop etiladigan maxsus nashrda toʻliq eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, tanlangan modellar nafaqat oʻz davrining texnologik choʻqqisi boʻlgan, balki keyingi yillarda butun dunyo boʻylab avtomobilsozlik yoʻnalishini ham belgilab bergan. Ushbu reyting muxlislar va ekspertlar oʻrtasida keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
Izohlar 0
…