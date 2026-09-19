XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqda

·0·Avto
XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqda

Avtomobilsozlik tarixidagi eng nufuzli va burilish yasagan transport vositalarini aniqlash murakkab jarayon boʻlib, u chuqur tahlil hamda mutaxassislar xulosasini talab qiladi. Classic & Sports Car nashri mutaxassislari oʻtgan yuz yillikning eng muhim avtomobillarini saralash boʻyicha keng koʻlamli tadqiqot olib bordi. Ushbu loyiha doirasida oʻtgan asrning har bir oʻn yilligidan eng sara oʻntadan mashina saralab olindi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur nufuzli reytingni tuzish uchun besh kishidan iborat tajribali ekspertlar hayʼati tuzildi. Ushbu hayʼat tarkibidan oʻz соhasining yetakchi mutaxassislari, jumladan, taniqli jurnalist Steve Cropley ham oʻrin oldi. Ekspertlar har bir oʻn yillikning eng yaxshi avtomobilini ovoz berish yoʻli bilan aniqlashdi.

Tarixiy saralash va ovoz berish jarayoni

Mutaxassislar oldida XX asr davomida avtomobilsozlik sanoatining rivojlanishiga eng kuchli taʼsir koʻrsatgan modelni topish vazifasi turgandi. Qisqa vaqt ichida barcha davrlarning eng muhim mashinalarini bir qolipga solish qiyin boʻlgani bois, nashr jamoasi bosqichma-bosqich yondashuvni qoʻlladi. Avvaliga har bir davrning oʻziga xos texnologik yutuqlari oʻrganib chiqildi.

Har bir oʻn yillik uchun tuzilgan qisqa roʻyxatdan oʻsha davr dizayni, muhandislik yechimlari va bozorga koʻrsatgan taʼsiri bilan ajralib turuvchi avtomobillar oʻrin oldi. Ekspertlar kengashining har bir aʼzosi oʻz tajribasiga tayanib, qaysi model kelgusi avlod mashinalariga asos solganini baholadi.

Asr podiumi va yakuniy natijalar

Oʻn yilliklar gʻoliblari aniqlangach, hayʼat aʼzolari umumiy asr podiumi uchun ovoz berish bosqichiga oʻtdilar. Ushbu yakuniy bosqichda asrning eng taʼsirli uchta avtomobili tanlab olindi. Mazkur natijalar kelgusi oyda chop etiladigan maxsus nashrda toʻliq eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, tanlangan modellar nafaqat oʻz davrining texnologik choʻqqisi boʻlgan, balki keyingi yillarda butun dunyo boʻylab avtomobilsozlik yoʻnalishini ham belgilab bergan. Ushbu reyting muxlislar va ekspertlar oʻrtasida keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

Avtomobil tarixiClassic Sports CarAvtomobilsozlikEkspertlar reytingiXX asr mashinalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiBugun, 09:22Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Kecha, 17:01Toyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiToyota zavodlarida 40 mingta gumanoid robot ish boshlaydiKecha, 16:56BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiBYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildi17.09, 17:26Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdiToyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi17.09, 01:54Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldiGeely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi16.09, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi