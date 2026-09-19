AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqich

·67·Dunyo
AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqich
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Davlat departamenti Ukrainaga qiymati 2,68 milliard AQSH dollariga teng bo‘lgan havo hujumidan mudofaa vositalari hamda o‘q-dorilarni sotishni ma’qulladi.
  • Ushbu paket doirasida Ukraina S-300 tizimlari uchun raketa analoglari, GAM-67 raketalari, lazer yo‘naltiruvli uzoq masofali tizimlar, o‘ziyurar uchirish qurilmalari va dronlarni aniqlovchi radarlarni xarid qiladi.

Sharqiy Yevropadagi harbiy harakatlar va energetika infratuzilmasiga berilayotgan zarbalar kuchaygan bir sharoitda Vashington Kiyevni keng ko‘lamli qurollantirish bo‘yicha navbatdagi strategik qarorini e’lon qildi. 18 sentyabr kuni AQSH Davlat departamenti Ukrainaga umumiy qiymati 2,68 milliard AQSH dollariga teng bo‘lgan havo hujumidan mudofaa (HHM/PVO) vositalari hamda o‘q-dorilarni sotish imkoniyatini rasman ma’qulladi. Mazkur ulkan harbiy paket doirasida Ukraina tomoni sovet davridan qolgan S-300 tizimlari uchun maxsus ishlab chiqilgan raketa analoglari, yuqori aniqlikdagi GAM-67 raketalari, lazer orqali nishonga yo‘naltiriladigan uzoq masofali majmualar, o‘ziyurar uchirish qurilmalari hamda dronlarni aniqlovchi eng zamonaviy radarlarni xarid qilish bo‘yicha rasmiy so‘rov yuborgan.

Shuningdek, kelishuvga ko‘chma uchirish tizimlarini modernizatsiya qilish to‘plamlari, zarur ehtiyot qismlar va uzoq muddatli texnik xizmat ko‘rsatish kafolatlari ham kiritilgan. AQSH tashqi siyosat idorasi ushbu bitim mintaqadagi «asosiy harbiy muvozanatni o‘zgartirmasligini» ta’kidlagan bo‘lsa-da, bu qadar katta moliyaviy hajm va noyob raketa analoglarining yetkazib berilishi xalqaro harbiy ekspertlar tomonidan havo urushining yangi pallasi sifatida baholanmoqda.

Xo‘sh, 2,68 milliard dollarlik yangi havo qalqoni Ukraina osmonini qanchalik mustahkamlaydi, sovet tizimlarining G‘arb texnologiyalari bilan integratsiyasi qanday ishlaydi va Pentagonning bu qarori jang maydonidagi vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

«2,68 milliard dollarlik harbiy paket»: Ukraina nimalarni qo‘lga kiritmoqda?

AQSH Davlat departamenti hujjatida ko‘rsatilgan asosiy harbiy vositalar ro‘yxati:

  • S-300 tizimlari uchun raketa analoglari: Sovet davridan qolgan majmualarning tugab borayotgan o‘q-dori muammosini hal qilish uchun G‘arbda moslashtirilgan muqobil raketalar yetkaziladi;

  • GAM-67 raketalari: Tezkor va nishonni yuqori aniqlikda yo‘q qiluvchi zamonaviy aviatsiya hamda yer usti raketa qurollari;

  • Lazer yo‘naltiruvli uzoq masofali tizimlar: Raqibning uchirish maydonchalari va uzoqdagi havo nishonlarini masofadan yo‘q qilishga mo‘ljallangan yuqori texnologik majmualar;

  • O‘ziyurar uchirish qurilmalari va modernizatsiya: Ko‘chma uchirish platformalarini tezkor harakatlanish va radarlardan yashirinish imkonini beruvchi maxsus modullar bilan yangilash;

  • Dronlarni aniqlash uskunalari: Zarbdor va kamikadze dronlarning yashirin yo‘nalishlarini oldindan payqash tizimlari;

  • Texnik xizmat va ta’mirlash: Qurollarning jang maydonida uzluksiz ishlashini ta’minlovchi ehtiyot qismlar va muhandislik yordami.

«Sovet tizimlariga G‘arb nafasi»: FrankENSAM loyihasining cho‘qqisi

Harbiy ekspertlarning e’tiborini tortgan noyob texnologik jihatlar:

  • S-300 defitsitiga yechim: Ukraina armiyasining asosiy mudofaa poydevori S-300 tizimlari hisoblanadi, biroq ularning raketalari tanqisligi eng katta muammo edi; analoglarning yaratilishi ushbu mudofaa chizig‘ini qayta jonlantiradi;

  • Gibrid tizimlar samarasi: G‘arb radarlari va dasturiy ta’minotini sovet platformalariga integratsiya qilish orqali arzon va samarali havo qalqoni shakllantirilmoqda;

  • Qish mavsumiga tayyorgarlik: Energetika inshootlari va shaharlarni kutilayotgan kuzgi-qishki ommaviy havo hujumlaridan himoya qilishda mazkur yangi tizimlar asosiy yukni o‘z zimmasiga oladi.

Geosiyosiy tahlil: Davlat departamenti bayonoti va frontdagi ta’sir

Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:

  • «Muvozanat o‘zgarmaydi» diplomatiyasi: Vashington mojaroning to‘g‘ridan to‘g‘ri eskalatsiyasidan qochish maqsadida bu paketni hujumkor emas, balki mutlaqo himoyaviy qurollar deb atamoqda;

  • Moliyaviy masshtab: 2,68 milliard dollarlik summa so‘nggi oylarda bir yo‘la bitta yo‘nalish — PVO tizimlari uchun ajratilgan eng yirik harbiy xaridlardan biriga aylandi;

  • Dronlar urushiga qarshi javob: Arzon kamikadze dronlarga qarshi qimmatbaho Patriot raketalarini sarflash o‘rniga yangi kichik kalibrli lazerli va modernizatsiya qilingan raketalar iqtisodiy jihatdan mudofaani arzonlashtiradi.

AQSH Davlat departamentining 2,68 milliard dollarlik ushbu qarori Ukraina osmonidagi raqobatni yangi, yanada yuqori texnologik bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

Sizningcha, AQSH tomonidan taqdim etilayotgan 2,68 milliard dollarlik ushbu yangi PVO tizimlari va S-300 analoglari Ukraina havo mudofaasini to‘liq mustahkamlay oladimi yoki havo hujumlarining oldini olish uchun bu ham kamlik qiladimi? Davlat departamentining «mintaqaviy muvozanat o‘zgarmaydi» degan da’vosiga qo‘shilasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon harbiy geosiyosatidagi ushbu muhim voqea sharhini barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!

S-300US Department of StateUkraine air defenseFrankENSAM
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Bugun, 19:23SI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiSI xatosi sabab AQSH Xitoy kemasiga hujum qilishga shaylandi: Urush chiqishiga bir baxya qoldiBugun, 19:15«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?«Progress MS-35» Xalqaro kosmik stansiyaga yaqinlashmoqda: 7 astronavtni nimalar kutmoqda?Bugun, 19:01Kitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotKitob o‘qiganlarga pul beriladi: 15 daqiqa uchun mukofotBugun, 18:23Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Bugun, 17:15«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqdaBugun, 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?