AQSH Ukrainaga ulkan qurol paketini sotishni ma’qulladi — Osmon mudofaasida yangi bosqich
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Davlat departamenti Ukrainaga qiymati 2,68 milliard AQSH dollariga teng bo‘lgan havo hujumidan mudofaa vositalari hamda o‘q-dorilarni sotishni ma’qulladi.
- Ushbu paket doirasida Ukraina S-300 tizimlari uchun raketa analoglari, GAM-67 raketalari, lazer yo‘naltiruvli uzoq masofali tizimlar, o‘ziyurar uchirish qurilmalari va dronlarni aniqlovchi radarlarni xarid qiladi.
Sharqiy Yevropadagi harbiy harakatlar va energetika infratuzilmasiga berilayotgan zarbalar kuchaygan bir sharoitda Vashington Kiyevni keng ko‘lamli qurollantirish bo‘yicha navbatdagi strategik qarorini e’lon qildi. 18 sentyabr kuni AQSH Davlat departamenti Ukrainaga umumiy qiymati 2,68 milliard AQSH dollariga teng bo‘lgan havo hujumidan mudofaa (HHM/PVO) vositalari hamda o‘q-dorilarni sotish imkoniyatini rasman ma’qulladi. Mazkur ulkan harbiy paket doirasida Ukraina tomoni sovet davridan qolgan S-300 tizimlari uchun maxsus ishlab chiqilgan raketa analoglari, yuqori aniqlikdagi GAM-67 raketalari, lazer orqali nishonga yo‘naltiriladigan uzoq masofali majmualar, o‘ziyurar uchirish qurilmalari hamda dronlarni aniqlovchi eng zamonaviy radarlarni xarid qilish bo‘yicha rasmiy so‘rov yuborgan.
Shuningdek, kelishuvga ko‘chma uchirish tizimlarini modernizatsiya qilish to‘plamlari, zarur ehtiyot qismlar va uzoq muddatli texnik xizmat ko‘rsatish kafolatlari ham kiritilgan. AQSH tashqi siyosat idorasi ushbu bitim mintaqadagi «asosiy harbiy muvozanatni o‘zgartirmasligini» ta’kidlagan bo‘lsa-da, bu qadar katta moliyaviy hajm va noyob raketa analoglarining yetkazib berilishi xalqaro harbiy ekspertlar tomonidan havo urushining yangi pallasi sifatida baholanmoqda.
Xo‘sh, 2,68 milliard dollarlik yangi havo qalqoni Ukraina osmonini qanchalik mustahkamlaydi, sovet tizimlarining G‘arb texnologiyalari bilan integratsiyasi qanday ishlaydi va Pentagonning bu qarori jang maydonidagi vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«2,68 milliard dollarlik harbiy paket»: Ukraina nimalarni qo‘lga kiritmoqda?
AQSH Davlat departamenti hujjatida ko‘rsatilgan asosiy harbiy vositalar ro‘yxati:
S-300 tizimlari uchun raketa analoglari: Sovet davridan qolgan majmualarning tugab borayotgan o‘q-dori muammosini hal qilish uchun G‘arbda moslashtirilgan muqobil raketalar yetkaziladi;
GAM-67 raketalari: Tezkor va nishonni yuqori aniqlikda yo‘q qiluvchi zamonaviy aviatsiya hamda yer usti raketa qurollari;
Lazer yo‘naltiruvli uzoq masofali tizimlar: Raqibning uchirish maydonchalari va uzoqdagi havo nishonlarini masofadan yo‘q qilishga mo‘ljallangan yuqori texnologik majmualar;
O‘ziyurar uchirish qurilmalari va modernizatsiya: Ko‘chma uchirish platformalarini tezkor harakatlanish va radarlardan yashirinish imkonini beruvchi maxsus modullar bilan yangilash;
Dronlarni aniqlash uskunalari: Zarbdor va kamikadze dronlarning yashirin yo‘nalishlarini oldindan payqash tizimlari;
Texnik xizmat va ta’mirlash: Qurollarning jang maydonida uzluksiz ishlashini ta’minlovchi ehtiyot qismlar va muhandislik yordami.
«Sovet tizimlariga G‘arb nafasi»: FrankENSAM loyihasining cho‘qqisi
Harbiy ekspertlarning e’tiborini tortgan noyob texnologik jihatlar:
S-300 defitsitiga yechim: Ukraina armiyasining asosiy mudofaa poydevori S-300 tizimlari hisoblanadi, biroq ularning raketalari tanqisligi eng katta muammo edi; analoglarning yaratilishi ushbu mudofaa chizig‘ini qayta jonlantiradi;
Gibrid tizimlar samarasi: G‘arb radarlari va dasturiy ta’minotini sovet platformalariga integratsiya qilish orqali arzon va samarali havo qalqoni shakllantirilmoqda;
Qish mavsumiga tayyorgarlik: Energetika inshootlari va shaharlarni kutilayotgan kuzgi-qishki ommaviy havo hujumlaridan himoya qilishda mazkur yangi tizimlar asosiy yukni o‘z zimmasiga oladi.
Geosiyosiy tahlil: Davlat departamenti bayonoti va frontdagi ta’sir
Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha mutaxassislarning xulosalari:
«Muvozanat o‘zgarmaydi» diplomatiyasi: Vashington mojaroning to‘g‘ridan to‘g‘ri eskalatsiyasidan qochish maqsadida bu paketni hujumkor emas, balki mutlaqo himoyaviy qurollar deb atamoqda;
Moliyaviy masshtab: 2,68 milliard dollarlik summa so‘nggi oylarda bir yo‘la bitta yo‘nalish — PVO tizimlari uchun ajratilgan eng yirik harbiy xaridlardan biriga aylandi;
Dronlar urushiga qarshi javob: Arzon kamikadze dronlarga qarshi qimmatbaho Patriot raketalarini sarflash o‘rniga yangi kichik kalibrli lazerli va modernizatsiya qilingan raketalar iqtisodiy jihatdan mudofaani arzonlashtiradi.
AQSH Davlat departamentining 2,68 milliard dollarlik ushbu qarori Ukraina osmonidagi raqobatni yangi, yanada yuqori texnologik bosqichga olib chiqishi shubhasiz.
Sizningcha, AQSH tomonidan taqdim etilayotgan 2,68 milliard dollarlik ushbu yangi PVO tizimlari va S-300 analoglari Ukraina havo mudofaasini to‘liq mustahkamlay oladimi yoki havo hujumlarining oldini olish uchun bu ham kamlik qiladimi? Davlat departamentining «mintaqaviy muvozanat o‘zgarmaydi» degan da’vosiga qo‘shilasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon harbiy geosiyosatidagi ushbu muhim voqea sharhini barcha yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…