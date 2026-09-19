San-Fransiskoliklar g‘azabini okean bo‘yida birgalikda baqirib chiqardi

·54·Dunyo
San-Fransiskoliklar g‘azabini okean bo‘yida birgalikda baqirib chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • San-Fransiskoda 100 dan ortiq aholi o‘zlarining to‘planib qolgan salbiy his-tuyg‘ularini Tinch okeani bo‘yida baland ovozda baqirib chiqarishdi.
  • "Dengiz bo‘yidagi qattiq baqiriq" deb nomlangan ushbu tadbirni Deniyel Igan tashkil etdi va unda uy-joy ijarasining qimmatlashi hamda sun’iy intellekt kabi muammolar sabab bo‘lgan noroziliklar ifoda etildi.

AQSHning San-Fransisko shahrida 100 nafardan ortiq aholi g‘azab, asabiylik va to‘planib qolgan salbiy his-tuyg‘ularini odatdagidan mutlaqo boshqacha usulda chiqarish uchun Tinch okeani bo‘yida yig‘ildi. Ular okeanga qaragan holda birgalikda baland ovozda baqirib, o‘z hissiyotlarini namoyon qildi.

O‘ziga xos tadbir “Guttural Scream at the Sea”, ya’ni shartli ravishda “Dengiz bo‘yidagi qattiq baqiriq” deb nomlangan. Uni mahalliy aholi vakili Deniyel Igan Ocean Beach yaqinida tashkil etgan.

Iganning aytishicha, u avvalning o‘zi kuchli baqirish istagini his qilgan. Shu bois boshqalarni ham birlashtirib, to‘plangan hissiyotlarni birgalikda chiqarish g‘oyasini ilgari surgan.

Tadbir e’lonida ishtirok etish sabablari sifatida uy-joy ijarasining qimmatlashi, sun’iy intellekt sabab yuzaga kelayotgan norozilik, g‘azab va shunchaki baqirgandan keyin inson o‘zini yengil his qilishi kabi omillar keltirilgan.

Eng baland baqirgan ishtirokchi kim bo‘ldi?

Kollektiv baqiriqdan oldin ishtirokchilar o‘rtasida maxsus tanlov ham tashkil etilgan. Unda qatnashchilarning ovoz balandligi, baqirish davomiyligi va uslubi baholangan.

Tanlovda Oliviya Gulelmotto g‘olib bo‘ldi. Uning baqirig‘i 121,9 detsibel darajasida qayd etilgan. Bu natija dunyo rekordi hisoblangan 129 detsibel ko‘rsatkichidan biroz past.

G‘olibga sovrin sifatida kichik rupor berilgan.

Oliviya o‘zining baland baqirig‘i muayyan bir muammo yoki voqeaga bag‘ishlanmaganini ta’kidladi.

“Bu biror bitta narsa uchun emas, butun dunyo uchun edi”, — dedi u.

Tashkilotchilarning ta’kidlashicha, noodatiy tadbir ishtirokchilarga kundalik hayotda yig‘ilib qolgan hissiyotlarni ochiq ifoda etish va o‘zini biroz yengil his qilish imkonini bergan.

Deniz bo‘yidagi qattiq bakirlikDaniel IganOliviyah GulyelmottoSan-Francisko
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?Bugun, 14:29Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiBugun, 14:18"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)Bugun, 12:45Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Bugun, 10:06Qora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdiQora ritsar: Sidneyning ramzi ustida paydo bo‘lgan Betmen butun shaharni oyoqqa turg‘izdiBugun, 09:59Ayol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiAyol professional quchoqlash orqali yiliga 100 ming dollargacha daromad topadiBugun, 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?