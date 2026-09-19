Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!
Yevropaning eng yirik iqtisodiyoti va NATOning asosiy tayanchlaridan biri bo‘lgan Germaniyada xavfsizlik va mudofaa masalalari bo‘yicha misli ko‘rilmagan xavotirli ogohlantirish yangradi. Bundesver (Germaniya qurolli kuchlari) bosh inspektori, general Karsten Breuyer rasmiy bayonot berib, barcha nemis fuqarolari, milliy sanoat tarmoqlari va butun fuqarolik jamiyatini ehtimoliy katta harbiy to‘qnashuvlarga ma’nan hamda amalan tayyor bo‘lishga chaqirdi. Generalning ta’kidlashicha, zamonaviy global geosiyosiy inqiroz sharoitida paydo bo‘layotgan misli ko‘rilmagan tahdidlarga faqatgina professional armiya va qurolli kuchlarning yakka o‘zi bas kela olmaydi.
Harbiy rahbar mojaro yuzaga kelgan taqdirda, mamlakatning barcha iqtisodiy resurslari, xususiy sektor, sanoat va butun xalq birdamlikda mudofaa tizimiga to‘liq jalb etilishi shartligini ochiq-oydin urg‘uladi: «Sizsiz, askarlar, biz muvaffaqiyatsizlikka mahkummiz. Ammo bizning muvaffaqiyatsizlikka uchrashga zarracha haqqimiz yo‘q!» Skandinaviya va Boltiqbo‘yi mamlakatlaridan so‘ng Germaniyadek qudratli davlatning o‘z aholisini ochiqdan-ochiq urush ehtimolidan ogohlantirishi xalqaro maydonda ulkan xavotir va shov-shuvlarga sabab bo‘ldi.
Xo‘sh, Berlinni bunday keskin bayonotlar berishga nima majbur qilmoqda, Bundesver qaysi tahdidlarga qarshi tayyorgarlik ko‘rmoqda va Germaniya urush sharoitida butun sanoatni harbiy relsga qanday o‘tkazadi?
«Faqat armiya emas, butun jamiyat»: General Breuyer bayonotining muhim nuqtalari
Germaniya harbiy qo‘mondonligi tomonidan jamoatchilikka yetkazilgan asosiy ogohlantirishlar:
Armiya resurslari cheklanganligi tan olindi: Professional Bundesver har qancha zamonaviy qurollangan bo‘lmasin, global mojaro yuz berganda uning yolg‘iz o‘zi davlatni himoya qilishga ojizlik qiladi;
Sanoatni harbiylashtirish zarurati: Ehtimoliy inqiroz davrida mamlakatdagi yirik sanoat gigantlari, logistika tarmoqlari va ishlab chiqarish korxonalari to‘liq front ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak;
Fuqarolik jamiyati mas’uliyati: General Karsten Breuyer har bir fuqaroni o‘z mas’uliyatini his qilishga, favqulodda holatlarga tayyor turishga va mudofaa tizimiga dalda bo‘lishga chaqirdi;
«Xato qilishga haqqimiz yo‘q» formulasi: Qo‘mondonlik milliy mudofaadagi har qanday oqsoqlik yoki beparvolik butun mamlakat uchun halokatli yakun topishidan qat’iy ogohlantirdi.
«Yevropada urush nafasi»: Nega Germaniya tayyorgarlikni kuchaytirmoqda?
Berlin xavfsizlik strategiyasida yuz berayotgan keskin burilish omillari:
Sharqiy frontdagi tahdid: Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qonli mojaroning cho‘zilishi va uning NATO chegaralariga yaqinlashishi nemis generallarini shoshilinch choralar ko‘rishga majbur qilmoqda;
«Operatsiya Germaniya» rejasi: Bundesver avvalroq urush holatida mamlakat orqali yuz minglab ittifoqchi qo‘shinlar va og‘ir texnikalarni tezkor o‘tkazishga mo‘ljallangan maxsus strategik hujjat qabul qilgan edi;
Infratuzilma va gibrid xavflar: Energetika tizimlari, raqamli aloqa va transport tugunlariga bo‘ladigan kiberhujumlar va diversiyalar fonida aholini mudofaa bilimlari bilan qurollantirish dolzarblashdi.
Geosiyosiy va harbiy tahlil: Ekspertlar xulosasi
Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha yetakchi ekspertlar va harbiy tahlilchilarning bahosi:
«Tinchlik davri tugadi» psixologik signali: Germaniya hukumati uzoq yillar davom etgan tinchlikparavarlik (patsifizm) siyosatidan voz kechib, aholini harbiy xavflar real ekaniga ruhan moslashtirishga kirishdi;
Sanoat va qurollanish poygasi: Iqtisodiy inqirozlarga qaramay, harbiy xarajatlarni yalpi ichki mahsulotning 2 foizidan oshirish va qurol-yarog‘ omborlarini to‘ldirish endi hayotiy zarur shartga aylanmoqda;
Yevropaning umumiy zanjiri: Shvetsiya, Finlyandiya va Polshadan keyin Germaniyaning ham fuqarolarni safarbarlik kayfiyatiga chaqirishi butun qit’ada urushga tayyorgarlik yangi bosqichga chiqqanidan darak beradi.
Germaniya harbiy rahbariyatining ushbu shoshilinch chaqirig‘i zamonaviy dunyoda tinchlik va xavfsizlik kafolatlari kun sayin zaiflashib, global inqirozlar eshik qoqayotganini yana bir bor yaqqol ko‘rsatib berdi.
Sizningcha, Germaniyadek Yevropa markazidagi qudratli davlatning o‘z fuqarolarini keng ko‘lamli urushga tayyor turishga chaqirishi vaziyat chindan ham chegaraga yetganidan darakmi yoki bu aholini hushyor torttirish uchun qilingan ogohlantirishmi? Bugungi kunda global urush xavfi qay darajada real deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro xavfsizlikka oid ushbu o‘ta muhim voqea tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda kuzatuvchi do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…