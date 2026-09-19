Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!

·5·Dunyo
Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!

Yevropaning eng yirik iqtisodiyoti va NATOning asosiy tayanchlaridan biri bo‘lgan Germaniyada xavfsizlik va mudofaa masalalari bo‘yicha misli ko‘rilmagan xavotirli ogohlantirish yangradi. Bundesver (Germaniya qurolli kuchlari) bosh inspektori, general Karsten Breuyer rasmiy bayonot berib, barcha nemis fuqarolari, milliy sanoat tarmoqlari va butun fuqarolik jamiyatini ehtimoliy katta harbiy to‘qnashuvlarga ma’nan hamda amalan tayyor bo‘lishga chaqirdi. Generalning ta’kidlashicha, zamonaviy global geosiyosiy inqiroz sharoitida paydo bo‘layotgan misli ko‘rilmagan tahdidlarga faqatgina professional armiya va qurolli kuchlarning yakka o‘zi bas kela olmaydi.

Harbiy rahbar mojaro yuzaga kelgan taqdirda, mamlakatning barcha iqtisodiy resurslari, xususiy sektor, sanoat va butun xalq birdamlikda mudofaa tizimiga to‘liq jalb etilishi shartligini ochiq-oydin urg‘uladi: «Sizsiz, askarlar, biz muvaffaqiyatsizlikka mahkummiz. Ammo bizning muvaffaqiyatsizlikka uchrashga zarracha haqqimiz yo‘q!» Skandinaviya va Boltiqbo‘yi mamlakatlaridan so‘ng Germaniyadek qudratli davlatning o‘z aholisini ochiqdan-ochiq urush ehtimolidan ogohlantirishi xalqaro maydonda ulkan xavotir va shov-shuvlarga sabab bo‘ldi.

Xo‘sh, Berlinni bunday keskin bayonotlar berishga nima majbur qilmoqda, Bundesver qaysi tahdidlarga qarshi tayyorgarlik ko‘rmoqda va Germaniya urush sharoitida butun sanoatni harbiy relsga qanday o‘tkazadi?

«Faqat armiya emas, butun jamiyat»: General Breuyer bayonotining muhim nuqtalari

Germaniya harbiy qo‘mondonligi tomonidan jamoatchilikka yetkazilgan asosiy ogohlantirishlar:

  • Armiya resurslari cheklanganligi tan olindi: Professional Bundesver har qancha zamonaviy qurollangan bo‘lmasin, global mojaro yuz berganda uning yolg‘iz o‘zi davlatni himoya qilishga ojizlik qiladi;

  • Sanoatni harbiylashtirish zarurati: Ehtimoliy inqiroz davrida mamlakatdagi yirik sanoat gigantlari, logistika tarmoqlari va ishlab chiqarish korxonalari to‘liq front ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak;

  • Fuqarolik jamiyati mas’uliyati: General Karsten Breuyer har bir fuqaroni o‘z mas’uliyatini his qilishga, favqulodda holatlarga tayyor turishga va mudofaa tizimiga dalda bo‘lishga chaqirdi;

  • «Xato qilishga haqqimiz yo‘q» formulasi: Qo‘mondonlik milliy mudofaadagi har qanday oqsoqlik yoki beparvolik butun mamlakat uchun halokatli yakun topishidan qat’iy ogohlantirdi.

«Yevropada urush nafasi»: Nega Germaniya tayyorgarlikni kuchaytirmoqda?

Berlin xavfsizlik strategiyasida yuz berayotgan keskin burilish omillari:

  • Sharqiy frontdagi tahdid: Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qonli mojaroning cho‘zilishi va uning NATO chegaralariga yaqinlashishi nemis generallarini shoshilinch choralar ko‘rishga majbur qilmoqda;

  • «Operatsiya Germaniya» rejasi: Bundesver avvalroq urush holatida mamlakat orqali yuz minglab ittifoqchi qo‘shinlar va og‘ir texnikalarni tezkor o‘tkazishga mo‘ljallangan maxsus strategik hujjat qabul qilgan edi;

  • Infratuzilma va gibrid xavflar: Energetika tizimlari, raqamli aloqa va transport tugunlariga bo‘ladigan kiberhujumlar va diversiyalar fonida aholini mudofaa bilimlari bilan qurollantirish dolzarblashdi.

Geosiyosiy va harbiy tahlil: Ekspertlar xulosasi

Xalqaro xavfsizlik bo‘yicha yetakchi ekspertlar va harbiy tahlilchilarning bahosi:

  • «Tinchlik davri tugadi» psixologik signali: Germaniya hukumati uzoq yillar davom etgan tinchlikparavarlik (patsifizm) siyosatidan voz kechib, aholini harbiy xavflar real ekaniga ruhan moslashtirishga kirishdi;

  • Sanoat va qurollanish poygasi: Iqtisodiy inqirozlarga qaramay, harbiy xarajatlarni yalpi ichki mahsulotning 2 foizidan oshirish va qurol-yarog‘ omborlarini to‘ldirish endi hayotiy zarur shartga aylanmoqda;

  • Yevropaning umumiy zanjiri: Shvetsiya, Finlyandiya va Polshadan keyin Germaniyaning ham fuqarolarni safarbarlik kayfiyatiga chaqirishi butun qit’ada urushga tayyorgarlik yangi bosqichga chiqqanidan darak beradi.

Germaniya harbiy rahbariyatining ushbu shoshilinch chaqirig‘i zamonaviy dunyoda tinchlik va xavfsizlik kafolatlari kun sayin zaiflashib, global inqirozlar eshik qoqayotganini yana bir bor yaqqol ko‘rsatib berdi.

Sizningcha, Germaniyadek Yevropa markazidagi qudratli davlatning o‘z fuqarolarini keng ko‘lamli urushga tayyor turishga chaqirishi vaziyat chindan ham chegaraga yetganidan darakmi yoki bu aholini hushyor torttirish uchun qilingan ogohlantirishmi? Bugungi kunda global urush xavfi qay darajada real deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro xavfsizlikka oid ushbu o‘ta muhim voqea tahlilini barcha yaqinlaringiz hamda kuzatuvchi do‘stlaringizga ulashing!

GermaniyaBundesverKarsten BreuyerNATO
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqda«Urush rejasi»: Britaniyada aholiga suv va konserva zaxirasini tayyorlash tavsiya etilmoqdaBugun, 17:12San-Fransiskoliklar g‘azabini okean bo‘yida birgalikda baqirib chiqardiSan-Fransiskoliklar g‘azabini okean bo‘yida birgalikda baqirib chiqardiBugun, 14:35Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?Misr piramidasida yashirin matematik kod bormi?Bugun, 14:29Kanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiKanonda bedarak yo‘qolgan 53 yoshli uchuvchining jasadi topildiBugun, 14:18"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)Bugun, 12:45Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Bugun, 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?