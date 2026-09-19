iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildi
Apple kompaniyasi boʻlajak flagman modeli — iPhone 18 Pro Max uchun iOS operatsion tizimida tubdan yangi funksiyani joriy etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Prepare to Ship («Podготовить к отправке») deb nomlangan bu imkoniyat qurilmaning sezilarli darajada oshgan akkumulyator sigʻimi hamda yirik litiy batareyali qurilmalarni tashish boʻyicha xalqaro talablar tufayli yaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti smartfonlar quvvatini oshirishni talab qilmoqda. iPhone 18 Pro Max flagmanining akkumulyator sigʻimi 20 W·soatdan oshib ketadi. Xalqaro logistika qoidalariga koʻra, bir elementli batareyalar hajmi maʼlum bir chegaradan yuqori boʻlgan qurilmalarni tashishda qoʻshimcha xavfsizlik talablariga rioya etish majburiy hisoblanadi.
Dasturiy darajadagi cheklovlar va xavfsizlikMazkur muammoni hal qilish maqsadida Apple mutaxassislari muammoni bevosita dasturiy taʼminot darajasida hal etishga qaror qilishdi. Qurilma zavoddan chiqarilgandan to birinchi faollashtirilgunga qadar tizim akkumulyatorning ishlatiladigan sigʻimini dasturiy ravishda 20 W·soatdan past darajada ushlab turadi. Bu esa smartfonni ishlab chiqaruvchidan sotuvchiga qadar qatʼiy qoidalar doirasida xavfsiz yetkazib berish imkonini beradi.
Foydalanuvchi smartfonni ilk bor faollashtirgan zahoti ushbu dasturiy cheklov avtomatik ravishda olib tashlanadi va akkumulyatorning toʻliq quvvatidan foydalanish imkoniyati ochiladi. Shunga qaramay, qurilmani keyinchalik qayta tashish zarurati ham yuzaga kelishi mumkin — masalan, kafolatli taʼmirlash uchun servis markaziga yuborish, trade-in dasturi orqali topshirish yoki boshqa shaxsga sotish jarayonlarida.
Prepare to Ship funksiyasining ishlash mexanizmiAynan shunday holatlar uchun ishlab chiqilgan Prepare to Ship rejimi faollashtirilgach, iPhone 18 Pro Max akkumulyatorini avtomatik ravishda 20 W·soatdan past koʻrsatkichgacha quvvatsizlantiradi. Shundan soʻng tizim vaqtincha quvvat olish cheklovini oʻrnatadi va qurilma manzilga yetib borguncha batareya kerakli meʼyordan oshib ketishining oldi olinadi.
Jarayonning davomiyligi batareyaning joriy quvvatiga bogʻliq boʻlib, bir necha daqiqadan bir necha soatgacha vaqt olishi mumkin. Apple ogohlantirishicha, avtomatik zaryadsizlanish vaqtida smartfon odatdagidan koʻra koʻproq qizishi mumkin va bu texnik jihatdan norma deb hisoblanadi.
Agar foydalanuvchi qurilmadagi shaxsiy maʼlumotlarni hali oʻchirmagan boʻlsa, avtomatik zaryadsizlanish jarayoni ketayotgan vaqtda ham telefondan foydalanishda davom etish mumkin. Jarayon yakunlangach, sozlamalar menyusida Ready to Ship («Готов к отправке») xabarnomasi paydo boʻladi. Maʼlumotlar oldindan toʻliq oʻchirilgan boʻlsa, zaryadsizlanish vaqtida qurilmadan foydalanib boʻlmaydi. Ushbu foydali funksiyani «Sozlamalar» — «Asosiy» — «iPhone'ni uzatish yoki tiklash» — «Podgotovit k otpravke» boʻlimi orqali ishga tushirish mumkin.
Izohlar 0
…