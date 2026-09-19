iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildi

·0·Texno
iPhone 18 Pro Max batareyasi uchun maxsus rejim joriy etildi

Apple kompaniyasi boʻlajak flagman modeli — iPhone 18 Pro Max uchun iOS operatsion tizimida tubdan yangi funksiyani joriy etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Prepare to Ship («Podготовить к отправке») deb nomlangan bu imkoniyat qurilmaning sezilarli darajada oshgan akkumulyator sigʻimi hamda yirik litiy batareyali qurilmalarni tashish boʻyicha xalqaro talablar tufayli yaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti smartfonlar quvvatini oshirishni talab qilmoqda. iPhone 18 Pro Max flagmanining akkumulyator sigʻimi 20 W·soatdan oshib ketadi. Xalqaro logistika qoidalariga koʻra, bir elementli batareyalar hajmi maʼlum bir chegaradan yuqori boʻlgan qurilmalarni tashishda qoʻshimcha xavfsizlik talablariga rioya etish majburiy hisoblanadi.

Dasturiy darajadagi cheklovlar va xavfsizlik

Mazkur muammoni hal qilish maqsadida Apple mutaxassislari muammoni bevosita dasturiy taʼminot darajasida hal etishga qaror qilishdi. Qurilma zavoddan chiqarilgandan to birinchi faollashtirilgunga qadar tizim akkumulyatorning ishlatiladigan sigʻimini dasturiy ravishda 20 W·soatdan past darajada ushlab turadi. Bu esa smartfonni ishlab chiqaruvchidan sotuvchiga qadar qatʼiy qoidalar doirasida xavfsiz yetkazib berish imkonini beradi.

Foydalanuvchi smartfonni ilk bor faollashtirgan zahoti ushbu dasturiy cheklov avtomatik ravishda olib tashlanadi va akkumulyatorning toʻliq quvvatidan foydalanish imkoniyati ochiladi. Shunga qaramay, qurilmani keyinchalik qayta tashish zarurati ham yuzaga kelishi mumkin — masalan, kafolatli taʼmirlash uchun servis markaziga yuborish, trade-in dasturi orqali topshirish yoki boshqa shaxsga sotish jarayonlarida.

Prepare to Ship funksiyasining ishlash mexanizmi

Aynan shunday holatlar uchun ishlab chiqilgan Prepare to Ship rejimi faollashtirilgach, iPhone 18 Pro Max akkumulyatorini avtomatik ravishda 20 W·soatdan past koʻrsatkichgacha quvvatsizlantiradi. Shundan soʻng tizim vaqtincha quvvat olish cheklovini oʻrnatadi va qurilma manzilga yetib borguncha batareya kerakli meʼyordan oshib ketishining oldi olinadi.

Jarayonning davomiyligi batareyaning joriy quvvatiga bogʻliq boʻlib, bir necha daqiqadan bir necha soatgacha vaqt olishi mumkin. Apple ogohlantirishicha, avtomatik zaryadsizlanish vaqtida smartfon odatdagidan koʻra koʻproq qizishi mumkin va bu texnik jihatdan norma deb hisoblanadi.

Agar foydalanuvchi qurilmadagi shaxsiy maʼlumotlarni hali oʻchirmagan boʻlsa, avtomatik zaryadsizlanish jarayoni ketayotgan vaqtda ham telefondan foydalanishda davom etish mumkin. Jarayon yakunlangach, sozlamalar menyusida Ready to Ship («Готов к отправке») xabarnomasi paydo boʻladi. Maʼlumotlar oldindan toʻliq oʻchirilgan boʻlsa, zaryadsizlanish vaqtida qurilmadan foydalanib boʻlmaydi. Ushbu foydali funksiyani «Sozlamalar» — «Asosiy» — «iPhone'ni uzatish yoki tiklash» — «Podgotovit k otpravke» boʻlimi orqali ishga tushirish mumkin.

AppleiPhone 18 Pro MaxTexnologiyaSmartfonYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaBugun, 18:25iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiBugun, 17:11NASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiNASA Oydagi tadqiqotlar uchun sunʼiy intellektga ega uchta roverni joʻnatadiBugun, 16:59Astronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiAstronomlar neytron yulduz moddani yutish jarayonini ilk bor kuzatdiBugun, 16:23Samsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiSamsung One UI 9.0 yangilanishining xalqaro chiqish sanalarini oshkor qildiBugun, 15:52iPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiiPhone 18 Pro himoya oynasi raqobatchilarnikidan mustahkamroq chiqdiBugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi