Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdi

·1·Sport
Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdi

O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida chempionlik uchun kurash olib borayotgan Toshkentning «Paxtakor» klubi murakkab va dramalarga boy bahsda muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. G‘uzordagi «Sho‘rtan» stadionida Muborakning «Mash’al» klubi mehmoni bo‘lgan «sherlar» uchrashuvning 10-daqiqasidayoq himoyachi Murtazo Puraliganjining maydondan chetlatilishi sababli 10 kishi bo‘lib qoldi. Shunga qaramay, tajribali poytaxt jamoasi kamchilikda o‘ynashiga qaramasdan tashabbusni boy bermadi: birinchi bo‘limda mudofaani saqlab qolgan toshkentliklar ikkinchi taymda braziliyalik hujumchi Flamarionning dubli evaziga mezbonlar darvozasini ikki bor ishg‘ol qilishdi.

Bahs oxiridagi asabiy daqiqalarda «Mash’al» futbolchisi Boburjon Asqarov ham qizil kartochka oldi, 100-daqiqadagi mezbonlar goli esa o‘yin taqdirini o‘zgartira olmadi (1:2). Ushbu muhim safar g‘alabasidan so‘ng «Paxtakor» o‘z hisobidagi ochkolarini 49 taga yetkazib, turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi. Muborakliklar esa 4 ochko bilan turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida qolib, xavfli zonadan chiqib keta olmadi.

Xo‘sh, 10 kishi bo‘lib qolgan «Paxtakor» G‘uzorda qanday taktik yurish evaziga uch ochkoni ilib ketdi, Flamarionning chempionat to‘purarlik poygasidagi imkoniyatlari qanday va ushbu g‘alaba «Paxtakor»ni 2026 yilgi chempionlikka qanchalik yaqinlashtirdi?

«10-daqiqadagi chetlatish va Flamarion dubli»: G‘uzordagi bahs xronikasi

22-turning markaziy va dramatik lahzalari:

  • Ilk daqiqalardagi zarba (10'): «Paxtakor» markaziy himoyachisi Murtazo Puraliganji qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, jamoasini 80 daqiqa kamchilikda qoldirdi;

  • Flamarionning birinchi zarbasi (51'): Ikkinchi bo‘lim boshida Sardor Sobirxo‘jayevning aniq uzatmasidan so‘ng Flamarion hisobni ochdi (0:1);

  • Dubl va g‘alaba nuqtasi (77'): Zaxiradan tushgan Dostonbek Hamdamovning qanotdan uzatgan to‘pini Flamarion darvoza to‘riga joylab, hisobni ishonchli 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • So‘nggi daqiqalardagi keskinlik: 90+1-daqiqada «Mash’al» yarimhimoyachisi Boburjon Asqarov chetlatildi, 100-daqiqada esa Murtozayev mezbonlarning yagona javob golini kiritdi (1:2);

  • Turnir jadvalidagi sakrash: G‘alaba evaziga «Paxtakor» 49 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildi, «Mash’al» 4 ochko bilan 16-o‘rinda qoldi.

«Sho‘rtan» stadionidagi qarama-qarshilik protokoli

Superliga 22-turi doirasidagi uchrashuvning to‘liq rasmiy ko‘rsatkichlari:

Musobaqa / Bosqich

Sana / Vaqt

Stadion

Bosh hakam qarorlari

Superliga, 22-tur

19 sentyabr, 2026 yil

«Sho‘rtan» (G‘uzor)

Qizil kartochkalar: 2 ta (Puraliganji 10', Asqarov 90+1')

  • «Mash’al» tarkibi: Jo‘rabekov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov, Nuriddinov (G‘anixonov, 79), Ismoilov, Abdirahimov (Mo‘ydinov, 81), Choriyev, Ko‘charov (Murtozayev, 39), Rahimov (Ifeani, 79), Asqarov;

  • «Paxtakor» tarkibi: Quvvatov, Puraliganji, Alijonov, Mozgovoy, Resan (Hamdamov, 67), Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Hussayn (Chinedu, 68), Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov;

  • Ogohlantirishlar: Ismoilov 6, Rahimov 34, Sobirxo‘jayev 85, Bo‘riyev 90+3;

  • Gollar: Flamarion 51', 77' — Murtozayev 100'.

Taktik tahlil: Ekspertlar «Paxtakor»ning irodasi haqida

Mutaxassislar va sport tahlilchilarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:

  • Sinmagan intizom: 10 kishi bo‘lib qolganiga qaramay, murabbiylar shtabi himoya va yarim himoya balansini tezkor qayta qurdi hamda raqibga bo‘sh hudud qoldirmadi;

  • Flamarionning sovuqqonligi: Braziliyalik hujumchi yaratilgan oz sonli vaziyatlardan maksimal foydalanib, jamoaga chempionlik yo‘lidagi eng muhim uch ochkoni keltirdi;

  • «Mash’al»ning foydalanilmagan ustunligi: Son jihatdan ko‘pchilik bo‘lib o‘ynagan muborakliklar hujumda kreativ yechim topa olmadi va ikkinchi bo‘limda qarshi hujumlarda qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ydi;

  • Chempionlik poygasi: Mazkur g‘alaba raqobatchilar bosimi ostida turgan «Paxtakor»ga ruhiy ustunlik beradi va qolgan turlarda peshqadamlikni mustahkamlashga zamin yaratadi.

G‘uzorda kamchilikda o‘ynab qo‘lga kiritilgan ushbu og‘ir g‘alaba «Paxtakor»ning chempionlik xarakterini va har qanday murakkab sharoitda natija uchun kurasha olishini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, «Paxtakor» 10 kishi bo‘lib o‘ynagan bahsda o‘z irodasini ko‘rsatib chempionlikka loyiq ekanini isbotladimi yoki «Mash’al» son jihatdan ustunlikdan foydalana olmagani pand berdimi? Qolgan turlarda toshkentliklar peshqadamlikni saqlab qola oladi deb o‘ylaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Superliganing ushbu dramatik o‘yini sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

PaxtakorMash’alFlamarionSho‘rtan stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Bugun, 20:01«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdiBugun, 19:34Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?Bugun, 18:10Diyego Simeone Madrid derbisi oldidan haqiqatni tan oldi: Mourinoga hayrat bildirdiDiyego Simeone Madrid derbisi oldidan haqiqatni tan oldi: Mourinoga hayrat bildirdiBugun, 17:01Usmon Dembele Xvicha Kvaratsxeliyani "Oltin to‘p"ga loyiq deb topdiUsmon Dembele Xvicha Kvaratsxeliyani "Oltin to‘p"ga loyiq deb topdiBugun, 16:54Kylian Mbappe Nike bilan xayrlashib, On Holding kompaniyasiga oʻtdiKylian Mbappe Nike bilan xayrlashib, On Holding kompaniyasiga oʻtdiBugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng