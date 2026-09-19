Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdi
O‘zbekiston Superligasining 22-turi doirasida chempionlik uchun kurash olib borayotgan Toshkentning «Paxtakor» klubi murakkab va dramalarga boy bahsda muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. G‘uzordagi «Sho‘rtan» stadionida Muborakning «Mash’al» klubi mehmoni bo‘lgan «sherlar» uchrashuvning 10-daqiqasidayoq himoyachi Murtazo Puraliganjining maydondan chetlatilishi sababli 10 kishi bo‘lib qoldi. Shunga qaramay, tajribali poytaxt jamoasi kamchilikda o‘ynashiga qaramasdan tashabbusni boy bermadi: birinchi bo‘limda mudofaani saqlab qolgan toshkentliklar ikkinchi taymda braziliyalik hujumchi Flamarionning dubli evaziga mezbonlar darvozasini ikki bor ishg‘ol qilishdi.
Bahs oxiridagi asabiy daqiqalarda «Mash’al» futbolchisi Boburjon Asqarov ham qizil kartochka oldi, 100-daqiqadagi mezbonlar goli esa o‘yin taqdirini o‘zgartira olmadi (1:2). Ushbu muhim safar g‘alabasidan so‘ng «Paxtakor» o‘z hisobidagi ochkolarini 49 taga yetkazib, turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi. Muborakliklar esa 4 ochko bilan turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasida qolib, xavfli zonadan chiqib keta olmadi.
Xo‘sh, 10 kishi bo‘lib qolgan «Paxtakor» G‘uzorda qanday taktik yurish evaziga uch ochkoni ilib ketdi, Flamarionning chempionat to‘purarlik poygasidagi imkoniyatlari qanday va ushbu g‘alaba «Paxtakor»ni 2026 yilgi chempionlikka qanchalik yaqinlashtirdi?
«10-daqiqadagi chetlatish va Flamarion dubli»: G‘uzordagi bahs xronikasi
22-turning markaziy va dramatik lahzalari:
Ilk daqiqalardagi zarba (10'): «Paxtakor» markaziy himoyachisi Murtazo Puraliganji qo‘polligi uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, jamoasini 80 daqiqa kamchilikda qoldirdi;
Flamarionning birinchi zarbasi (51'): Ikkinchi bo‘lim boshida Sardor Sobirxo‘jayevning aniq uzatmasidan so‘ng Flamarion hisobni ochdi (0:1);
Dubl va g‘alaba nuqtasi (77'): Zaxiradan tushgan Dostonbek Hamdamovning qanotdan uzatgan to‘pini Flamarion darvoza to‘riga joylab, hisobni ishonchli 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
So‘nggi daqiqalardagi keskinlik: 90+1-daqiqada «Mash’al» yarimhimoyachisi Boburjon Asqarov chetlatildi, 100-daqiqada esa Murtozayev mezbonlarning yagona javob golini kiritdi (1:2);
Turnir jadvalidagi sakrash: G‘alaba evaziga «Paxtakor» 49 ochko bilan 1-o‘ringa ko‘tarildi, «Mash’al» 4 ochko bilan 16-o‘rinda qoldi.
«Sho‘rtan» stadionidagi qarama-qarshilik protokoli
Superliga 22-turi doirasidagi uchrashuvning to‘liq rasmiy ko‘rsatkichlari:
Musobaqa / Bosqich
Sana / Vaqt
Stadion
Bosh hakam qarorlari
Superliga, 22-tur
19 sentyabr, 2026 yil
«Sho‘rtan» (G‘uzor)
Qizil kartochkalar: 2 ta (Puraliganji 10', Asqarov 90+1')
«Mash’al» tarkibi: Jo‘rabekov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov, Nuriddinov (G‘anixonov, 79), Ismoilov, Abdirahimov (Mo‘ydinov, 81), Choriyev, Ko‘charov (Murtozayev, 39), Rahimov (Ifeani, 79), Asqarov;
«Paxtakor» tarkibi: Quvvatov, Puraliganji, Alijonov, Mozgovoy, Resan (Hamdamov, 67), Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Hussayn (Chinedu, 68), Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov;
Ogohlantirishlar: Ismoilov 6, Rahimov 34, Sobirxo‘jayev 85, Bo‘riyev 90+3;
Gollar: Flamarion 51', 77' — Murtozayev 100'.
Taktik tahlil: Ekspertlar «Paxtakor»ning irodasi haqida
Mutaxassislar va sport tahlilchilarining o‘yin bo‘yicha xulosalari:
Sinmagan intizom: 10 kishi bo‘lib qolganiga qaramay, murabbiylar shtabi himoya va yarim himoya balansini tezkor qayta qurdi hamda raqibga bo‘sh hudud qoldirmadi;
Flamarionning sovuqqonligi: Braziliyalik hujumchi yaratilgan oz sonli vaziyatlardan maksimal foydalanib, jamoaga chempionlik yo‘lidagi eng muhim uch ochkoni keltirdi;
«Mash’al»ning foydalanilmagan ustunligi: Son jihatdan ko‘pchilik bo‘lib o‘ynagan muborakliklar hujumda kreativ yechim topa olmadi va ikkinchi bo‘limda qarshi hujumlarda qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘ydi;
Chempionlik poygasi: Mazkur g‘alaba raqobatchilar bosimi ostida turgan «Paxtakor»ga ruhiy ustunlik beradi va qolgan turlarda peshqadamlikni mustahkamlashga zamin yaratadi.
G‘uzorda kamchilikda o‘ynab qo‘lga kiritilgan ushbu og‘ir g‘alaba «Paxtakor»ning chempionlik xarakterini va har qanday murakkab sharoitda natija uchun kurasha olishini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, «Paxtakor» 10 kishi bo‘lib o‘ynagan bahsda o‘z irodasini ko‘rsatib chempionlikka loyiq ekanini isbotladimi yoki «Mash’al» son jihatdan ustunlikdan foydalana olmagani pand berdimi? Qolgan turlarda toshkentliklar peshqadamlikni saqlab qola oladi deb o‘ylaysizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Superliganing ushbu dramatik o‘yini sharhini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…