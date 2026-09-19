Mourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurol
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino «Atletiko» bilan bo‘ladigan markaziy derbi oldidan mashg‘ulot jarayoniga Luis Enrikining innovatsion uslubini tatbiq etdi.
- Futbolchilar yashil maydon chetida o‘rnatilgan ulkan raqamli monitor orqali animatsiya va videolavhalar yordamida taktik ko‘rsatmalar olmoqda.
- Ushbu texnologik yondashuv «Real»ning maydondagi qaror qabul qilish tezligini oshirishi va «Atletiko»ning zich himoyasini yorib o‘tishga yordam berishi kutilmoqda.
Ispaniya poytaxti Madridda yilning eng shiddatli qarama-qarshiliklaridan biri — «Atletiko» va «Real» o‘rtasidagi markaziy derbi oldidan «Qirollik klubi» qarorgohida kutilmagan texnologik burilish yuz berdi. 20 sentyabr, yakshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:15 da start oladigan superto‘qnashuv arafasida «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino mashg‘ulot jarayoniga fransiyalik hamkasbi, ayni paytda «PSJ»ni boshqarayotgan Luis Enrikening mashhur innovatsion uslubini rasman tatbiq etdi.
The Touchline nashri tarqatgan maxsus suratlarda portugaliyalik mutaxassis bevosita yashil maydon chetida o‘rnatilgan ulkan raqamli monitor qarshisida turib, futbolchilarga animatsiya va videolavhalar orqali taktik ko‘rsatmalar berayotgani aks etgan. Avvallari «PSJ» bazasida Luis Enrike tomonidan muntazam qo‘llanib, Yevropa futbolida katta rezonans keltirib chiqargan ushbu texnologik yondashuv endilikda «Santyago Bernabeu» yulduzlarining har bir harakatini soniyama-soniya tahlil qilish uchun xizmat qilmoqda. Diyego Simeonening temir intizomli «Atletiko»siga qarshi kechadigan og‘ir jang oldidan bunday yuqori texnologik tayyorgarlik «Real»ning maydondagi qaror qabul qilish tezligini keskin oshirishi kutilmoqda.
Xo‘sh, konservativ uslubi bilan tanilgan Mourino nega to‘satdan raqamli texnologiyalarga murojaat qildi, ulkan ekran orqali futbolchilarga aynan Simeone himoyasini buzib o‘tish sirlari o‘rgatilmoqdami va ushbu yangilik Madrid derbisidagi g‘alaba kalitiga aylana oladimi?
«Maydon markazidagi ulkan monitor»: «Real» bazasidagi yangilik tafsilotlari
The Touchline e’lon qilgan kadrlar va mashg‘ulot jarayonining asosiy jihatlari:
«PSJ» va Luis Enrike tajribasi: Parij klubida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tgan zamonaviy vizual tahlil usuli «Real» mashg‘ulotlariga rasman moslashtirildi;
Real vaqtdagi tuzatishlar: Murabbiy mashg‘ulotni to‘xtatmasdan, futbolchilarga xato va kamchiliklarni kiyinish xonasiga bormay, to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq maydondagi ulkan ekran orqali ko‘rsatib bermoqda;
Taktik chizmalar va mikroharakatlar: Har bir o‘yinchining pozitsion joylashuvi, pressingga kirishish soniyalari va bo‘sh hududlarni ochish yo‘nalishlari ekranda aniq chiziqlar bilan namoyish etilmoqda;
Yulduzlar e’tibori: Madridning yetakchi futbolchilari yangi texnologik usulni katta qiziqish bilan qabul qilgan bo‘lib, bu ma’lumotlarni o‘zlashtirish samaradorligini ikki barobar oshirgan.
«Derbiga maxsus qurol»: Nega aynan «Atletiko» bilan o‘yin oldidan?
Mourinoning ushbu qarori ortidagi taktik ehtiyojlar:
Simeonening past blokiga qarshi reja: «Atletiko»ning zich himoyasini yorib o‘tish uchun soniyaning o‘ndan bir ulushi ham muhim — ekrandagi tahlillar hujumchilarga raqib zonalarini tezroq ilg‘ash imkonini beradi;
Vertikal futbolni sayqallash: Avvalroq Simeone tan olganidek, «Real» vertikal va tezkor hujumlarda kuchli; Mourino ushbu ustunlikni ekran yordamida avtomatizm darajasiga yetkazish ustida ishlamoqda;
Madrid derbisi sanasi va vaqti: 20 sentyabr, yakshanba kuni Toshkent vaqti bilan 19:15 da start oladigan ushbu to‘qnashuv «Real» uchun nafaqat uch ochko, balki shahar shohsupasini qaytarib olish sinovidir.
Sport tahlili: Zamonaviy murabbiylik va raqamli asr
Yevropa futboli ekspertlari va tahlilchilarining bahosi:
Mourinoning evolyutsiyasi: Portugaliyalik mutaxassis yillar davomida o‘z uslubini zamon talablariga moslashtirib kelayotgani va raqib hamkasblarining eng kuchli sifatlarini o‘zlashtirishdan tortinmasligi uning yuqori saviyasini ko‘rsatadi;
Psixologik ta’sir: Futbolchilar maydonda ko‘rgan nazariyani bir necha soniya ichida amaliyotga ko‘chirishi vaziyatni tushunishni sezilarli darajada yengillashtiradi;
Derbining keskinligi: Ikkala murabbiy ham bir-birini juda yaxshi bilishi hisobga olinsa, mana shunday kichik detallar va texnologik ustunliklar 20 sentyabrdagi bahs taqdirini hal qilishi mumkin.
Joze Mourino tomonidan joriy etilgan katta ekranlar «Real»ning yakshanba kungi muhim derbiga naqadar mas’uliyat va har tomonlama puxta hozirlik ko‘rayotganini yaqqol namoyon etmoqda.
Sizningcha, Joze Mourinoning Luis Enrike uslubidagi katta ekranlar bilan mashg‘ulot o‘tkazishi «Real»ga Diyego Simeone himoyasini sindirishda yordam beradimi? 20 sentyabr oqshomida Toshkent vaqti bilan 19:15 da boshlanadigan Madrid derbisida qaysi klubning g‘alabasini kutyapsiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Ispaniya futbolidagi ushbu qiziqarli taktik yangilik sharhini barcha «Real» va futbol ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…