Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...

·52·Sport
Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston terma jamoasi uchun yuqori kayfiyatda boshlandi va dastlabki uch turning barchasida g‘alaba qozonildi.
  • O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi Nodirbek Abdusattorovning ta’kidlashicha, bu Olimpiada oddiy sport musobaqasi emas, balki o‘z yurtida, o‘z muxlislari qarshisida mamlakat sharafini himoya qilish imkoniyatidir.

Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi O‘zbekiston terma jamoasi uchun yuqori kayfiyatda boshlandi. Uyda o‘tayotgan tarixiy musobaqada mamlakatning asosiy erkaklar terma jamoasi dastlabki uch turning barchasida g‘alaba qozonib, musobaqani muvaffaqiyatli boshladi. O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi Nodirbek Abdusattorov esa bugungi tarixiy musobaqa uning uchun qanday ahamiyat kasb etayotganini ochiqladi.

Abdusattorovning so‘zlaridan ayonki, Samarqanddagi Olimpiada oddiy sport musobaqasi emas. O‘zbekistonlik shaxmatchilar uchun bu — o‘z yurtida, o‘z muxlislari qarshisida dunyoning eng nufuzli shaxmat anjumanlaridan birida mamlakat sharafini himoya qilish imkoniyati.

«Biz kutgan damlar yetib keldi. O‘z uyimizda shunchalik katta masshtabli musobaqani birinchi marotaba qabul qilyapmiz. Albatta, yigitlarimiz uchun bu ulkan faxr».

Samarqanddagi tarixiy Olimpiada O‘zbekiston uchun qanday boshlandi?

46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi 16 sentyabrdan Samarqandda boshlandi. O‘zbekiston mezbon davlat sifatida ochiq va ayollar bahsida uchtadan jamoa bilan ishtirok etmoqda. Asosiy erkaklar terma jamoasi tarkibida Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov va Muhiddin Madaminov bor. Jamoa kapitani — Rustam Qosimjonov.

Turnirning dastlabki kuniyoq O‘zbekiston-1 Yamayka terma jamoasini 4:0 hisobida mag‘lub etdi. Birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov Joshua Kristiga qarshi bahsda g‘alaba qozondi.

Ikkinchi turda esa O‘zbekiston asosiy jamoasi Peru bilan bahsda ham g‘alaba qozonib, turnirdagi yurishini davom ettirdi. Uchinchi turda esa kuchli Avstriya terma jamoasi 3:1 hisobida taslim etildi.

3-turda Abdusattorov durang o‘ynadi, ammo jamoa yana g‘alaba qozondi

Avstriyaga qarshi markaziy bahsda birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov Kirill Alekseyenko bilan kuch sinashdi. Uchrashuv durang bilan yakunlandi.

Shu bilan birga, Javohir Sindarov va Muhiddin Madaminov o‘z partiyalarida g‘alaba qozonib, jamoaga muhim ochkolarni olib kelishdi. Nodirbek Yoqubboyev ham durang qayd etdi. Natijada O‘zbekiston-1 Avstriya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Bu natija O‘zbekistonning asosiy jamoasi dastlabki uch turda ham g‘alaba qozonganini anglatadi.

«Biz chin dildan harakat qilyapmiz»

Nodirbek Abdusattorov uchun esa mezbonlik omili musobaqaga alohida ruh va mas’uliyat yuklamoqda.

Shaxmatchi ta’kidlaganidek, terma jamoa har bir partiyada nafaqat shaxsiy natija, balki butun mamlakat ishonchini his qilgan holda harakat qilmoqda.

«Biz jamoamiz bilan birgalikda chin dildan harakat qilyapmiz. Mana, o‘zingiz ko‘rib turibsiz — uchta turdan keyin uchta g‘alaba».

Abdusattorovning bu gaplari O‘zbekiston jamoasining musobaqaga munosabatini ham yaqqol ko‘rsatib turibdi. Uy maydonida o‘tayotgan Olimpiada shaxmatchilar uchun bir vaqtning o‘zida ham katta imkoniyat, ham katta mas’uliyatdir.

Nega bu Olimpiada O‘zbekiston shaxmati uchun alohida ahamiyatli?

Samarqanddagi musobaqa O‘zbekistonda birinchi marta o‘tkazilayotgan Butunjahon shaxmat olimpiadasi sifatida tarixiy ahamiyatga ega. Turnirda 200 dan ortiq mamlakat vakillari qatnashmoqda, ochiq bahslarda 207 ta jamoa ro‘yxatdan o‘tgan.

O‘zbekiston esa musobaqaga kuchli tarkib bilan kelgan. Asosiy jamoa turnirning start reytinglarida 2720 o‘rtacha ko‘rsatkich bilan uchinchi raqamda qayd etilgan. Tarkibda jahon shaxmatining eng kuchli yosh grossmeysterlaridan biri Javohir Sindarov hamda birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov o‘ynamoqda.

Shuning uchun Samarqanddagi har bir partiya nafaqat shaxmat muxlislari, balki O‘zbekiston sporti uchun ham katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Abdusattorov: asosiy maqsad — ishonchni oqlash

Nodirbek Abdusattorov o‘z fikrining eng muhim nuqtasida xalq va davlat rahbarining ishonchi haqida gapirdi.

«Xalqimiz va Prezidentimizning ishonchini oqlash uchun har bir o‘yinda bor kuchimiz bilan harakat qilyapmiz».

Bu so‘zlar Samarqanddagi Olimpiadaning O‘zbekiston terma jamoasi uchun ma’naviy tomoni ham qanchalik muhim ekanini ko‘rsatadi.

Shaxmatda har bir partiya alohida ssenariyga ega. Bir partiyada g‘alaba, boshqasida durang qayd etilishi mumkin. Ammo Olimpiada formatida yakuniy natija jamoaviy ochkolar bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, Abdusattorovning birinchi taxtadagi vazifasi faqat g‘alaba qozonish bilan cheklanmaydi — u raqibning eng kuchli shaxmatchisiga qarshi jamoa manfaatini himoya qiladi.

Samarqanddagi dastlabki uch tur natijasi ham buni ko‘rsatdi: Abdusattorov birinchi turda g‘alaba qozondi, keyingi partiyalarda esa jamoaning umumiy natijasiga o‘z hissasini qo‘shdi.

O‘zbekiston oldida endi yanada jiddiy partiyalar bor

Olimpiada endigina hal qiluvchi bosqichlariga kirib bormoqda. Dastlabki uch turdagi uchta g‘alaba terma jamoaga muhim start berdi, ammo oldinda kuchli raqiblar bilan yana ko‘plab partiyalar bor.

Ayni paytda O‘zbekiston-1 jamoasi turnir jadvalida yuqori o‘rinlarni egallab turibdi. Uchinchi turdan keyin asosiy erkaklar jamoasi tay-breyk ko‘rsatkichlari bo‘yicha 4-o‘rinda qayd etilgan.

Nodirbek Abdusattorovning so‘zlarida esa jamoaning kayfiyati aniq ifodalangan: tarixiy musobaqa o‘z uyida o‘tmoqda, dastlabki uch turda uchta g‘alaba qayd etildi va endi har bir yangi partiya yanada katta mas’uliyat bilan o‘ynaladi.

Samarqanddagi shaxmat taxtalarida hali ko‘plab qiziqarli bahslar oldinda. O‘zbekistonlik muxlislar uchun esa eng muhimi — milliy jamoaning o‘z uyida qanday natija qayd etishi. Abdusattorov aytganidek, shaxmatchilarning asosiy vazifasi — har bir o‘yinda bor kuchini ishga solish va yurt ishonchini oqlash.

46-Butunjahon shaxmat olimpiadasiSamarqandNodirbek AbdusattorovO‘zbekiston-1
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolMourino «Real» mashg‘ulotlariga uni olib kirdi: «Atletiko»ni taslim eti uchun yangi qurolBugun, 20:20«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadiBugun, 20:11Flamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiFlamarionning benefisi!: «Paxtakor» G‘uzorda kamchilikda o‘ynab «Mash’al»ni taslim etdiBugun, 20:04«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdiBugun, 19:34Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?Bugun, 18:10Diyego Simeone Madrid derbisi oldidan haqiqatni tan oldi: Mourinoga hayrat bildirdiDiyego Simeone Madrid derbisi oldidan haqiqatni tan oldi: Mourinoga hayrat bildirdiBugun, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng