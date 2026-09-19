Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasi O‘zbekiston terma jamoasi uchun yuqori kayfiyatda boshlandi va dastlabki uch turning barchasida g‘alaba qozonildi.
- O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi Nodirbek Abdusattorovning ta’kidlashicha, bu Olimpiada oddiy sport musobaqasi emas, balki o‘z yurtida, o‘z muxlislari qarshisida mamlakat sharafini himoya qilish imkoniyatidir.
Samarqandda o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi O‘zbekiston terma jamoasi uchun yuqori kayfiyatda boshlandi. Uyda o‘tayotgan tarixiy musobaqada mamlakatning asosiy erkaklar terma jamoasi dastlabki uch turning barchasida g‘alaba qozonib, musobaqani muvaffaqiyatli boshladi. O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi Nodirbek Abdusattorov esa bugungi tarixiy musobaqa uning uchun qanday ahamiyat kasb etayotganini ochiqladi.
Abdusattorovning so‘zlaridan ayonki, Samarqanddagi Olimpiada oddiy sport musobaqasi emas. O‘zbekistonlik shaxmatchilar uchun bu — o‘z yurtida, o‘z muxlislari qarshisida dunyoning eng nufuzli shaxmat anjumanlaridan birida mamlakat sharafini himoya qilish imkoniyati.
«Biz kutgan damlar yetib keldi. O‘z uyimizda shunchalik katta masshtabli musobaqani birinchi marotaba qabul qilyapmiz. Albatta, yigitlarimiz uchun bu ulkan faxr».
Samarqanddagi tarixiy Olimpiada O‘zbekiston uchun qanday boshlandi?
46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi 16 sentyabrdan Samarqandda boshlandi. O‘zbekiston mezbon davlat sifatida ochiq va ayollar bahsida uchtadan jamoa bilan ishtirok etmoqda. Asosiy erkaklar terma jamoasi tarkibida Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov va Muhiddin Madaminov bor. Jamoa kapitani — Rustam Qosimjonov.
Turnirning dastlabki kuniyoq O‘zbekiston-1 Yamayka terma jamoasini 4:0 hisobida mag‘lub etdi. Birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov Joshua Kristiga qarshi bahsda g‘alaba qozondi.
Ikkinchi turda esa O‘zbekiston asosiy jamoasi Peru bilan bahsda ham g‘alaba qozonib, turnirdagi yurishini davom ettirdi. Uchinchi turda esa kuchli Avstriya terma jamoasi 3:1 hisobida taslim etildi.
3-turda Abdusattorov durang o‘ynadi, ammo jamoa yana g‘alaba qozondi
Avstriyaga qarshi markaziy bahsda birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov Kirill Alekseyenko bilan kuch sinashdi. Uchrashuv durang bilan yakunlandi.
Shu bilan birga, Javohir Sindarov va Muhiddin Madaminov o‘z partiyalarida g‘alaba qozonib, jamoaga muhim ochkolarni olib kelishdi. Nodirbek Yoqubboyev ham durang qayd etdi. Natijada O‘zbekiston-1 Avstriya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Bu natija O‘zbekistonning asosiy jamoasi dastlabki uch turda ham g‘alaba qozonganini anglatadi.
«Biz chin dildan harakat qilyapmiz»
Nodirbek Abdusattorov uchun esa mezbonlik omili musobaqaga alohida ruh va mas’uliyat yuklamoqda.
Shaxmatchi ta’kidlaganidek, terma jamoa har bir partiyada nafaqat shaxsiy natija, balki butun mamlakat ishonchini his qilgan holda harakat qilmoqda.
«Biz jamoamiz bilan birgalikda chin dildan harakat qilyapmiz. Mana, o‘zingiz ko‘rib turibsiz — uchta turdan keyin uchta g‘alaba».
Abdusattorovning bu gaplari O‘zbekiston jamoasining musobaqaga munosabatini ham yaqqol ko‘rsatib turibdi. Uy maydonida o‘tayotgan Olimpiada shaxmatchilar uchun bir vaqtning o‘zida ham katta imkoniyat, ham katta mas’uliyatdir.
Nega bu Olimpiada O‘zbekiston shaxmati uchun alohida ahamiyatli?
Samarqanddagi musobaqa O‘zbekistonda birinchi marta o‘tkazilayotgan Butunjahon shaxmat olimpiadasi sifatida tarixiy ahamiyatga ega. Turnirda 200 dan ortiq mamlakat vakillari qatnashmoqda, ochiq bahslarda 207 ta jamoa ro‘yxatdan o‘tgan.
O‘zbekiston esa musobaqaga kuchli tarkib bilan kelgan. Asosiy jamoa turnirning start reytinglarida 2720 o‘rtacha ko‘rsatkich bilan uchinchi raqamda qayd etilgan. Tarkibda jahon shaxmatining eng kuchli yosh grossmeysterlaridan biri Javohir Sindarov hamda birinchi taxtada Nodirbek Abdusattorov o‘ynamoqda.
Shuning uchun Samarqanddagi har bir partiya nafaqat shaxmat muxlislari, balki O‘zbekiston sporti uchun ham katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Abdusattorov: asosiy maqsad — ishonchni oqlash
Nodirbek Abdusattorov o‘z fikrining eng muhim nuqtasida xalq va davlat rahbarining ishonchi haqida gapirdi.
«Xalqimiz va Prezidentimizning ishonchini oqlash uchun har bir o‘yinda bor kuchimiz bilan harakat qilyapmiz».
Bu so‘zlar Samarqanddagi Olimpiadaning O‘zbekiston terma jamoasi uchun ma’naviy tomoni ham qanchalik muhim ekanini ko‘rsatadi.
Shaxmatda har bir partiya alohida ssenariyga ega. Bir partiyada g‘alaba, boshqasida durang qayd etilishi mumkin. Ammo Olimpiada formatida yakuniy natija jamoaviy ochkolar bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, Abdusattorovning birinchi taxtadagi vazifasi faqat g‘alaba qozonish bilan cheklanmaydi — u raqibning eng kuchli shaxmatchisiga qarshi jamoa manfaatini himoya qiladi.
Samarqanddagi dastlabki uch tur natijasi ham buni ko‘rsatdi: Abdusattorov birinchi turda g‘alaba qozondi, keyingi partiyalarda esa jamoaning umumiy natijasiga o‘z hissasini qo‘shdi.
O‘zbekiston oldida endi yanada jiddiy partiyalar bor
Olimpiada endigina hal qiluvchi bosqichlariga kirib bormoqda. Dastlabki uch turdagi uchta g‘alaba terma jamoaga muhim start berdi, ammo oldinda kuchli raqiblar bilan yana ko‘plab partiyalar bor.
Ayni paytda O‘zbekiston-1 jamoasi turnir jadvalida yuqori o‘rinlarni egallab turibdi. Uchinchi turdan keyin asosiy erkaklar jamoasi tay-breyk ko‘rsatkichlari bo‘yicha 4-o‘rinda qayd etilgan.
Nodirbek Abdusattorovning so‘zlarida esa jamoaning kayfiyati aniq ifodalangan: tarixiy musobaqa o‘z uyida o‘tmoqda, dastlabki uch turda uchta g‘alaba qayd etildi va endi har bir yangi partiya yanada katta mas’uliyat bilan o‘ynaladi.
Samarqanddagi shaxmat taxtalarida hali ko‘plab qiziqarli bahslar oldinda. O‘zbekistonlik muxlislar uchun esa eng muhimi — milliy jamoaning o‘z uyida qanday natija qayd etishi. Abdusattorov aytganidek, shaxmatchilarning asosiy vazifasi — har bir o‘yinda bor kuchini ishga solish va yurt ishonchini oqlash.
Izohlar 0
…