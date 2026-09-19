«Aston Villa» mehmonda «Tottenhem»ni tiz cho‘ktirdi: «Shporlar» mag‘lubiyatdan qocha olmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 5-turida «Aston Villa»
- «Tottenhem Hotspur Stedium»da mezbonlarni 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Uchrashuvda «Aston Villa»
- 79-daqiqagacha 3:0 hisobida oldinda borayotgan edi. «Tottenhem» so‘nggi daqiqalarda ikkita gol urib, hisobni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi, biroq bu mag‘lubiyatdan qutqarishga yetmadi. «Tottenhem» joriy mavsumdagi ilk golini aynan ushbu o‘yinda urdi.
Angliya Premer-ligasining 5-turi doirasida poytaxt Londondagi muhtasham «Tottenhem Hotspur Stedium» arenasida haqiqiy gollar festivali va misli ko‘rilmagan drama guvohiga aylandik. Muxlislari qarshisida mavsumni o‘ta omadsiz boshlagan «Tottenhem» o‘z maydonida Birmingemning «Aston Villa» klubini qabul qildi. Unai Emeri shogirdlari uchrashuv davomida hisobni 0:3 ko‘rinishiga keltirib, raqibni mutlaq tor-mor etayotgan bir pallada, londonliklar bahs yakunida dahshatli xarakter ko‘rsatib, muxlislarni oyoqqa turg‘azdi. Biroq so‘nggi daqiqalarda urilgan ikki to‘p ham mezbonlarni navbatdagi og‘ir mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi (2:3). E’tiborlisi, «Tottenhem» joriy mavsum APLdagi o‘zining ilk gollarini aynan 5-turga kelib, «Aston Villa» darvozasiga yo‘llashga muvaffaq bo‘ldi.
Xo‘sh, 79-daqiqagacha 0:3 hisobida oldinda borayotgan birmingemliklar qanday qilib yakunda tashabbusni boy berib qo‘yishiga bir baxya qoldi, Sandro Tonali va Dominik Solanke boshchiligidagi «shporlar» hujumi nega faqat o‘yin tugashiga sanoqli daqiqalar qolganda uyg‘ondi va ushbu boy berilgan bahs «Tottenhem» ustozining kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«0:3 dan 2:3 gacha»: Londondagi bellashuvning daqiqama-daqiqa xronikasi
5-turning markaziy va eng keskin to‘qnashuvi tafsilotlari:
Birinchi bo‘limning muhim zarbasi (45+2'): Teng kurashlar ostida o‘tayotgan bahsda bo‘limning so‘nggi soniyalarida Yohan Manzambi hisobni ochib, «Aston Villa»ni oldinga olib chiqdi;
Nikolas Jeksonning sovuqqonligi (76'): Ikkinchi bo‘lim oxirida mehmonlar qarshi hujumda mezbonlar himoyasini jazoladi — senegallik forvard hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Emiliano Buendia va 0:3 (79'): Oradan atigi uch daqiqa o‘tib argentinalik pleymeyker uchinchi golni urib, uchrashuv taqdirini batamom hal qilgandek ko‘rindi;
Mavsumdagi ilk gol va umid uchquni (86'): Konor Gallaher jarima maydoni ichidagi tartibsizlikdan foydalanib, «Tottenhem»ning APL 2026/27 yilgi mavsumidagi ilk golini kiritdi (1:3);
Van Xekkedan infarkt holati (90+8'): Hakam qo‘shib bergan vaqtning so‘nggi daqiqalarida Yan Pol van Xekke to‘p kiritib, intrigani eng yuqori cho‘qqiga chiqardi (2:3), biroq hisobni tenglashtirishga «shporlar»ga vaqt yetmay qoldi.
«Tottenhem Hotspur Stedium»dagi bahs protokoli va tarkiblar
APL 5-turidan o‘rin olgan uchrashuvning to‘liq rasmiy qaydnomasi:
Musobaqa / Bosqich
Sana / Vaqt
Stadion
Yakuniy hisob
APL, 5-tur
19 sentyabr, 2026 yil
«Tottenhem Hotspur Stedium» (London)
2 : 3
«Tottenhem» tarkibi: Kinski, Pedro Porro (Archi Grey, 19), Van Xekke, Van de Ven, Robertson, Bentankur, Tonali, Savinio, Mateush Fernandesh, Marmush, Solanke;
«Aston Villa» tarkibi: Suzuki, Uan-Bissaka, Lindelyof, Mings, Rudjeri, Kamara, Joau Gomes, Makgin, Buyendia, Manzambi, Jekson;
Gollar mualliflari: Gallaher 86', Van Xekke 90+8' — Manzambi 45+2', Jekson 76', Buyendia 79';
Majburiy o‘zgarish: Pedro Porro 19-daqiqadayoq jarohat olib, maydonni erta tark etishga majbur bo‘ldi.
Taktik tahlil: Ekspertlar nima demoqda?
Angliya futboli tahlilchilarining dramatik o‘yin bo‘yicha asosiy xulosalari:
«Villa»ning pragmatik mahorati: Unai Emeri shogirdlari to‘pga egalik qilishdan ko‘ra, tezkor vertikal chiqishlar va himoya markazidagi intizom evaziga g‘alabani ilib ketishdi;
Hujumdagi qurg‘oqchilik tugadi, lekin muammolar qoldi: «Tottenhem» nihoyat 5-turga kelib gol urdi, biroq Pedro Porroning erta safdan chiqishi va qanotlardagi ochiq hududlar himoyani falaj qilib qo‘ydi;
Kech uyg‘onish omili: Londonliklar butun o‘yin davomida faqat so‘nggi 10 daqiqadagina agressiv pressing va haqiqiy bosim o‘tkaza oldi — bunday kechikish APLda ochko olish uchun yetarli bo‘lmaydi;
Turnir jadvalidagi vaziyat: Ushbu g‘alaba «Aston Villa»ni yevrokuboklar hududiga yaqinlashtirgan bo‘lsa, «Tottenhem»ni turnir jadvalining quyi qismida og‘ir inqirozga giriftor qilmoqda.
Londonda kechgan 5 ta golli bellashuv APLning naqadar murosasiz va kutilmagan ssenariylarga boy ekanini yana bir karra isbotlab berdi.
Sizningcha, «Tottenhem»ning mavsum boshidagi bunday og‘ir va tartibsiz o‘yini murabbiylar shtabining xatosimi yoki tarkibdagi asosiy yetakchilarning formada emasligi bilan bog‘liqmi? Jamoa so‘nggi daqiqalardagi shiddatini keyingi turlarga ko‘chira oladi deb o‘ylaysizmi? O‘z tahliliy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda APLning ushbu dramatik to‘qnashuvi sharhini barcha futbol ixlosmandlari va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…