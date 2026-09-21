Ukraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildi

·85·Dunyo
Ukraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NATO Harbiy qo‘mitasining sobiq rahbari Xarald Kuyatning fikricha, Rossiya Qurolli kuchlari Ukrainaning dengiz kommunikatsiyalarini to‘sib qo‘yish rejalari ustida ishlamoqda.
  • Agar Rossiya Qora dengizga chiqish yo‘lini to‘liq yopsa va Pridnestrovegacha quruqlik yo‘lagi ochsa, Ukraina dengizsiz davlatga aylanib, iqtisodiy va harbiy jihatdan katta zarba oladi.
  • Bu esa Yevropa xavfsizligini ham yangi geosiyosiy bo‘hronga olib kelishi mumkin.

Sharqiy Yevropadagi harbiy to‘qnashuvlar rivoji Rossiya armiyasiga o‘z oldiga qo‘ygan operativ vazifalarini faqat Donbass bilan cheklab qolmay, ancha kengroq miqyosda davom ettirish imkonini bermoqda. Bu haqda NATO Harbiy qo‘mitasining sobiq rahbari, germaniyalik taniqli iste’fodagi general Xarald Kuyat nemis jurnalisti Flavio fon Vitslebenga bergan eksklyuziv intervyusida ma’lum qildi. Harbiy tahlilchining ta’kidlashicha, Rossiya Qurolli kuchlari xavfsizlik bo‘yicha bufer zonalari yaratish hamda Ukrainaning dengiz kommunikatsiyalarini butunlay to‘sib qo‘yish rejalarini amalga oshirishga kirishgan.

Hozirda Lugansk viloyati deyarli to‘liq Moskva nazorati ostiga o‘tgani va Donetsk viloyatida ukrain qo‘shinlari ushlab turgan front chizig‘i tobora qisqarib borayotgani Rossiyani dastlabki rasmiy maqsadiga juda yaqinlashtirdi. Biroq ekspertning fikricha, Kiyev uchun eng katta falokat janubiy yo‘nalishda — Odessa viloyati atrofida tayyorlanmoqda. Agar Rossiya kuchlari Qora dengizga chiqish yo‘lini to‘liq yopib, Pridnestrovegacha quruqlik yo‘lagi ochsa, bu Ukrainani dengizsiz davlatga aylantirib, nafaqat g‘alla eksporti va harbiy ta’minotni bo‘g‘adi, balki butun Yevropa xavfsizligini yangi geosiyosiy bo‘hronga giriftor qiladi.

Xo‘sh, Shimoliy yo‘nalishdagi Sumi bufer zonasi qanday maqsadda qurilmoqda, Rossiya armiyasi Pridnestrovega chiqa oladimi va G‘arb bu mislsiz bosimni to‘xtata oladigan vositaga egami?

«Donbassdan Odessa va Sumigacha»: Xarald Kuyat ogohlantirgan 5 ta muhim nuqta

NATO sobiq bosh generali o‘z intervyusida ilgari surgan asosiy harbiy-strategik xulosalar:

  • Donbass ustidan nazorat finaliga yaqinlashmoqda: Lugansk viloyati deyarli to‘liq egallangan, Donetskda ukrain qo‘shinlari nazoratidagi hududlar esa muttasil siqilib bormoqda;

  • Shimoliy bufer zonasi (Sumi yo‘nalishi): Rossiya qo‘shinlari Rossiya chegaradosh hududlarini himoya qilish maqsadida Sumi viloyati yo‘nalishida xavfsizlik devori shakllantirishga urg‘u bermoqda;

  • Dengiz trafigini mutlaq bloklash xavfi: Eng xavfli ssenariy — Ukrainani Qora dengiz portlaridan butunlay mahrum etish; bu Kiyev uchun ham iqtisodiy, ham harbiy jihatdan halokatli zarba bo‘ladi;

  • Pridnestrovegacha quruqlik yo‘lagi: Odessa orqali Rossiya harbiy kontingenti joylashgan Pridnestrove chegarasigacha chiqish G‘arb uchun kutilmagan geosiyosiy tuzoqni vujudga keltiradi;

  • Rossiyaning barqarorligi va kuchayishi: Foreign Affairs eksperti Andrey Kortunov e’tirof etganidek, Rossiya tashqi sanksiyalar va front bosimiga ko‘pchilik kutganidan ko‘ra chidamliroq chiqdi va asosiy global o‘yinchilardan biri bo‘lib qolmoqda.

Harbiy strategiya tahlili: Donbass chegarasidan global blokadagacha

Xarald Kuyat keltirgan front harakatlari va strategik yo‘nalishlar taqqosi:

Yo‘nalishlar va hududlar

Hozirgi holat va ko‘rsatkichlar

Kutilayotgan ehtimoliy ssenariy (Kuyat tahlili)

Donbass (LXR va DXR)

Lugansk to‘liq nazoratda, Donetskda hudud qisqarmoqda

Rossiya o‘zi e’lon qilgan maqsadga to‘liq erishishi

Shimoliy qanot (Sumi viloyati)

Chegara hududlarida faol to‘qnashuvlar

Rossiya o‘z hududini himoyalash uchun keng bufer zona yaratishi

Janubiy qanot (Odessa yo‘nalishi)

Ukraina Qora dengiz koridori orqali yuk tashimoqda

Ukraina Qora dengizdan to‘liq uziladi, portlar blokada qilinadi

Pridnestrove bog‘lanmasi

Rossiya kuchlari anklavda ajralib qolgan

Quruqlik yo‘lagi ochilib, Rossiya pozitsiyasi keskin kuchayadi

Yevropa va NATO pozitsiyasi

Harbiy va moliyaviy yordamni davom ettirish

Murakkab strategik chaqiriqlar va yangi geosiyosiy bo‘hron

Geosiyosat ekspertizasi: Ukraina dengizdan uzilsa nima sodir bo‘ladi?

Xalqaro harbiy mutaxassislar va xavfsizlik bo‘yicha tahlilchilarning xulosalari:

  • Iqtisodiyotning bo‘g‘ilishi: Qora dengiz Ukraina qishloq xo‘jaligi mahsulotlari (g‘alla, moy) va sanoat xomashyosini tashqi dunyoga sotishning bosh arteriyasi hisoblanadi; portlar boy berilsa, Ukraina iqtisodiy jihatdan to‘liq donor davlatlar ko‘magiga qaram bo‘lib qoladi;

  • Harbiy logistikaning uzilishi: G‘arb ittifoqchilarining dengiz orqali keladigan ko‘magi to‘xtab, qurol va yoqilg‘i faqat Polsha va Ruminiya orqali o‘tuvchi tor temir yo‘l koridorlariga bog‘lanib qoladi;

  • Yevropa uchun yangi inqiroz markazi: Pridnestrovegacha yo‘l ochilishi Moldova va Ruminiya xavfsizligini bevosita tahdid ostiga qo‘yadi hamda NATOning sharqiy qanotidagi tanglikni eng yuqori nuqtaga olib chiqadi;

  • Tinchlik muzokaralaridagi kuchlar nisbati: Ekspertlar fikricha, bunday o‘zgarishlar sodir bo‘lgan taqdirda, muzokaralar shartlari to‘liq Moskva talablari asosida shakllanadi.

General Xarald Kuyatning ushbu tahlili mojaro yaqin oylarda kutilmagan yangi strategik bosqichga kirishi mumkinligidan jiddiy ogohlantirmoqda.

Sizningcha, Rossiya armiyasi haqiqatan ham Odessaga qarab yurish qilib, Ukrainani Qora dengizdan to‘liq uzib qo‘yishga qodirmi yoki G‘arb bu ssenariyning oldini oladimi? Ukraina bunday taqdirga ro‘baro‘ kelsa, mojaro tinchlik muzokaralari bilan tugaydimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi eng qaynoq geosiyosiy tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda xalqaro ekspertlarga ulashing!

NATORossiya armiyasiUkrainaDonbass
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiParvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardiBugun, 18:59Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...Bugun, 18:21Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Bugun, 16:12Sanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiSanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiBugun, 16:01Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganQoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganBugun, 14:45Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Bugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?