Ukraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- NATO Harbiy qo‘mitasining sobiq rahbari Xarald Kuyatning fikricha, Rossiya Qurolli kuchlari Ukrainaning dengiz kommunikatsiyalarini to‘sib qo‘yish rejalari ustida ishlamoqda.
- Agar Rossiya Qora dengizga chiqish yo‘lini to‘liq yopsa va Pridnestrovegacha quruqlik yo‘lagi ochsa, Ukraina dengizsiz davlatga aylanib, iqtisodiy va harbiy jihatdan katta zarba oladi.
- Bu esa Yevropa xavfsizligini ham yangi geosiyosiy bo‘hronga olib kelishi mumkin.
Sharqiy Yevropadagi harbiy to‘qnashuvlar rivoji Rossiya armiyasiga o‘z oldiga qo‘ygan operativ vazifalarini faqat Donbass bilan cheklab qolmay, ancha kengroq miqyosda davom ettirish imkonini bermoqda. Bu haqda NATO Harbiy qo‘mitasining sobiq rahbari, germaniyalik taniqli iste’fodagi general Xarald Kuyat nemis jurnalisti Flavio fon Vitslebenga bergan eksklyuziv intervyusida ma’lum qildi. Harbiy tahlilchining ta’kidlashicha, Rossiya Qurolli kuchlari xavfsizlik bo‘yicha bufer zonalari yaratish hamda Ukrainaning dengiz kommunikatsiyalarini butunlay to‘sib qo‘yish rejalarini amalga oshirishga kirishgan.
Hozirda Lugansk viloyati deyarli to‘liq Moskva nazorati ostiga o‘tgani va Donetsk viloyatida ukrain qo‘shinlari ushlab turgan front chizig‘i tobora qisqarib borayotgani Rossiyani dastlabki rasmiy maqsadiga juda yaqinlashtirdi. Biroq ekspertning fikricha, Kiyev uchun eng katta falokat janubiy yo‘nalishda — Odessa viloyati atrofida tayyorlanmoqda. Agar Rossiya kuchlari Qora dengizga chiqish yo‘lini to‘liq yopib, Pridnestrovegacha quruqlik yo‘lagi ochsa, bu Ukrainani dengizsiz davlatga aylantirib, nafaqat g‘alla eksporti va harbiy ta’minotni bo‘g‘adi, balki butun Yevropa xavfsizligini yangi geosiyosiy bo‘hronga giriftor qiladi.
Xo‘sh, Shimoliy yo‘nalishdagi Sumi bufer zonasi qanday maqsadda qurilmoqda, Rossiya armiyasi Pridnestrovega chiqa oladimi va G‘arb bu mislsiz bosimni to‘xtata oladigan vositaga egami?
«Donbassdan Odessa va Sumigacha»: Xarald Kuyat ogohlantirgan 5 ta muhim nuqta
NATO sobiq bosh generali o‘z intervyusida ilgari surgan asosiy harbiy-strategik xulosalar:
Donbass ustidan nazorat finaliga yaqinlashmoqda: Lugansk viloyati deyarli to‘liq egallangan, Donetskda ukrain qo‘shinlari nazoratidagi hududlar esa muttasil siqilib bormoqda;
Shimoliy bufer zonasi (Sumi yo‘nalishi): Rossiya qo‘shinlari Rossiya chegaradosh hududlarini himoya qilish maqsadida Sumi viloyati yo‘nalishida xavfsizlik devori shakllantirishga urg‘u bermoqda;
Dengiz trafigini mutlaq bloklash xavfi: Eng xavfli ssenariy — Ukrainani Qora dengiz portlaridan butunlay mahrum etish; bu Kiyev uchun ham iqtisodiy, ham harbiy jihatdan halokatli zarba bo‘ladi;
Pridnestrovegacha quruqlik yo‘lagi: Odessa orqali Rossiya harbiy kontingenti joylashgan Pridnestrove chegarasigacha chiqish G‘arb uchun kutilmagan geosiyosiy tuzoqni vujudga keltiradi;
Rossiyaning barqarorligi va kuchayishi: Foreign Affairs eksperti Andrey Kortunov e’tirof etganidek, Rossiya tashqi sanksiyalar va front bosimiga ko‘pchilik kutganidan ko‘ra chidamliroq chiqdi va asosiy global o‘yinchilardan biri bo‘lib qolmoqda.
Harbiy strategiya tahlili: Donbass chegarasidan global blokadagacha
Xarald Kuyat keltirgan front harakatlari va strategik yo‘nalishlar taqqosi:
Yo‘nalishlar va hududlar
Hozirgi holat va ko‘rsatkichlar
Kutilayotgan ehtimoliy ssenariy (Kuyat tahlili)
Donbass (LXR va DXR)
Lugansk to‘liq nazoratda, Donetskda hudud qisqarmoqda
Rossiya o‘zi e’lon qilgan maqsadga to‘liq erishishi
Shimoliy qanot (Sumi viloyati)
Chegara hududlarida faol to‘qnashuvlar
Rossiya o‘z hududini himoyalash uchun keng bufer zona yaratishi
Janubiy qanot (Odessa yo‘nalishi)
Ukraina Qora dengiz koridori orqali yuk tashimoqda
Ukraina Qora dengizdan to‘liq uziladi, portlar blokada qilinadi
Pridnestrove bog‘lanmasi
Rossiya kuchlari anklavda ajralib qolgan
Quruqlik yo‘lagi ochilib, Rossiya pozitsiyasi keskin kuchayadi
Yevropa va NATO pozitsiyasi
Harbiy va moliyaviy yordamni davom ettirish
Murakkab strategik chaqiriqlar va yangi geosiyosiy bo‘hron
Geosiyosat ekspertizasi: Ukraina dengizdan uzilsa nima sodir bo‘ladi?
Xalqaro harbiy mutaxassislar va xavfsizlik bo‘yicha tahlilchilarning xulosalari:
Iqtisodiyotning bo‘g‘ilishi: Qora dengiz Ukraina qishloq xo‘jaligi mahsulotlari (g‘alla, moy) va sanoat xomashyosini tashqi dunyoga sotishning bosh arteriyasi hisoblanadi; portlar boy berilsa, Ukraina iqtisodiy jihatdan to‘liq donor davlatlar ko‘magiga qaram bo‘lib qoladi;
Harbiy logistikaning uzilishi: G‘arb ittifoqchilarining dengiz orqali keladigan ko‘magi to‘xtab, qurol va yoqilg‘i faqat Polsha va Ruminiya orqali o‘tuvchi tor temir yo‘l koridorlariga bog‘lanib qoladi;
Yevropa uchun yangi inqiroz markazi: Pridnestrovegacha yo‘l ochilishi Moldova va Ruminiya xavfsizligini bevosita tahdid ostiga qo‘yadi hamda NATOning sharqiy qanotidagi tanglikni eng yuqori nuqtaga olib chiqadi;
Tinchlik muzokaralaridagi kuchlar nisbati: Ekspertlar fikricha, bunday o‘zgarishlar sodir bo‘lgan taqdirda, muzokaralar shartlari to‘liq Moskva talablari asosida shakllanadi.
General Xarald Kuyatning ushbu tahlili mojaro yaqin oylarda kutilmagan yangi strategik bosqichga kirishi mumkinligidan jiddiy ogohlantirmoqda.
Sizningcha, Rossiya armiyasi haqiqatan ham Odessaga qarab yurish qilib, Ukrainani Qora dengizdan to‘liq uzib qo‘yishga qodirmi yoki G‘arb bu ssenariyning oldini oladimi? Ukraina bunday taqdirga ro‘baro‘ kelsa, mojaro tinchlik muzokaralari bilan tugaydimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi eng qaynoq geosiyosiy tahlilni barcha do‘stlaringiz hamda xalqaro ekspertlarga ulashing!
Izohlar 0
…