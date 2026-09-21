Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardi

·38·Dunyo
Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Niderlandiyaning sobiq transport vaziri va KLM sobiq bosh direktori Kamil Eyrlings o‘zi boshqargan aviakompaniya samolyotida telefonini quvvatlash uchun ishlatgan pauerbanki sababli yong‘in keltirib chiqardi.
  • Hodisa parvoz boshlanganidan 5,5 soat o‘tgach biznes-klass salonida yuz berdi, natijada Eyrlings yengil jarohat oldi.
  • KLM qoidalariga ko‘ra, pauerbanklarni qo‘l yukida olib yurish mumkin, ammo samolyot ichida ulardan foydalanish qat’iyan taqiqlangan.

Xalqaro aviatsiya xavfsizligi tarixida kamdan-kam uchraydigan va kinematografik dramalarni eslatuvchi paradoksal favqulodda hodisa yuz berdi. Niderlandiyaning sobiq transport vaziri hamda mashhur KLM milliy aviakompaniyasining sobiq bosh direktori Kamil Eyrlings o‘zi bir vaqtlar boshqargan kompaniya samolyoti bortida haqiqiy yong‘in kelib chiqishiga sababchi bo‘ldi. Niderlandiyaning nufuzli RTL Nieuws portali tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa havo kemasi parvozga ko‘tarilganidan 5,5 soat o‘tgach, biznes-klass salonida sodir bo‘lgan. Favqulodda vaziyatga sobiq vazirning parvoz vaqtida telefonini quvvatlash uchun ulab qo‘ygan pauerbanki (tashqi akkumulatori) sabab bo‘lgan.

Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, dastlab salon bo‘ylab baland qarsillash (portlash) ovozi eshitilgan, so‘ngra Eyrlingsning o‘rindig‘i tepasida to‘satdan kuchli olov tillari ko‘tarilgan. Ekipaj a’zolarining soniyalar ichida ko‘rsatgan tezkorligi va professionalligi tufayli yong‘in salon bo‘ylab tarqalmasdan darhol o‘chirilgan, sobiq bosh direktor esa yengil jarohatlar bilan qutulib qolgan. Eng qizig‘i, KLM qoidalariga ko‘ra, pauerbanklarni qo‘l yukida olib yurishga ruxsat berilsa-da, ulardan samolyot ichida qurilmalarni zaryadlash uchun foydalanish qat’iyan taqiqlangan — bu qoidalar aynan Eyrlingsning o‘zi rahbarlik qilgan yillarda ham amalda bo‘lgan.

Xo‘sh, aviatsiyaning sobiq bosh rahbari o‘zi tasdiqlagan qat’iy xavfsizlik tartibini qanday qilib buzdi, litiy-ionli batareyalar balandlikda nega portlab ketmoqda va bu shov-shuvli hodisadan so‘ng aviatsiyada qanday yangi taqiqlar joriy etiladi?

Parvozdagi olovli sarosima: Sobiq vazir samolyotda kutilmagan yong‘in keltirib chiqardi

«Baland qarsillash, olov alangasi va 5,5 soatlik parvoz»: Samolyotdagi yong‘in tafsilotlari

Havoda sodir bo‘lgan favqulodda hodisaning asosiy dalillari va faktlari:

  • Mas’ul shaxsning maqomi: Hodisa markazida turgan yo‘lovchi — Niderlandiyaning sobiq transport vaziri va KLM sobiq bosh direktori Kamil Eyrlings;

  • Lokatsiya va parvoz vaqti: Yong‘in layner havoga ko‘tarilganidan roppa-rosa 5,5 soat o‘tgach, biznes-klass salonida boshlangan;

  • Yonish mexanizmi: Smartfonni quvvatlash jarayonida bo‘lgan pauerbank avval qattiq qarsillab portlagan, so‘ngra o‘rindiq atrofini alanga qamrab olgan;

  • Ekipajning chaqqonligi: Styuardessalar va uchuvchilar maxsus yong‘in o‘chirish vositalarini zudlik bilan ishga solib, olovni bir necha soniya ichida bartaraf etdi;

  • Qoidalarni buzish omili: KLM talablariga ko‘ra, samolyot parvozi davomida pauerbanklardan foydalanish qat’iyan taqiqlangan bo‘lib, sobiq rahbar o‘z kompaniyasining asosiy protokolini ochiqchasiga buzgan;

  • Yengil tan jarohati: Eyrlings alangani jilovlash va xavfli qurilmani uloqtirish paytida yengil kuyish jarohatlari olgan.

Havo kemasidagi favqulodda holat: KLM reysi va Eyrlings ishi ko‘rsatkichlari

Hodisaning operativ tafsilotlari va aviatsiya qoidalari taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Rasmiy reglament va faktlar

Hodisa ishtirokchisi

Niderlandiya sobiq transport vaziri, sobiq KLM rahbari Kamil Eyrlings

Hodisa joyi

KLM samolyotining biznes-klass saloni

Alangalanish vaqti

Parvoz boshlanganidan 5,5 soat o‘tgach

Yong‘in sababchisi

Smartfonga ulangan nosoz tashqi akkumulator (pauerbank)

KLM xavfsizlik qoidasi

Pauerbankni salonga olib kirish mumkin, lekin ishlatish qat’iyan taqiqlangan

Qoidabuzarlik maqomi

Sobiq bosh direktor o‘z kompaniyasining ichki tartibini buzdi

Oqibatlar va jarohatlar

Yong‘in ekipaj tomonidan tez o‘chirildi; Eyrlings yengil tan jarohati oldi

Aviatsiya xavfsizligi ekspertizasi: Nega pauerbanklar havoda bombaga aylanmoqda?

Aviaekspertlar va xalqaro xavfsizlik muhandislarining xulosalari:

  • Termal disbalans (Thermal Runaway): Litiy-ionli batareyalar bosim va harorat o‘zgarganda ichki qisqa tutashuvga uchrashi mumkin; quvvat berish vaqtida qizib ketgan akkumulator kislorod bilan reaksiyaga kirishib, portlash darajasidagi alanga hosil qiladi;

  • Bagajdan salonga ko‘chirish talabi: Xalqaro aviatsiya qoidalariga ko‘ra, pauerbanklarni yuklar bo‘limiga (bagajga) topshirish butunlay man etilgan; chunki yuklar bo‘limida olov chiqsa, uni ekipaj ko‘ra olmaydi va samolyot halokatga uchrashi mumkin;

  • Ishlatishga cheklov nega kerak? Samolyot salonida ularni tokka ulab quvvatlash taqiqlanganining boisi — qizdirish reaksiyasini sun’iy ravishda kuchaytirmaslik va portlash xavfini nolga tushirishdir;

  • Ibrat va javobgarlik: Bunday yuqori lavozimda ishlagan shaxsning oddiy qoidani mensimagani samolyotlarda xavfsizlik protokollari bo‘yicha nazorat lavozim va maqomdan qat’i nazar barchaga birdek qattiq bo‘lishi shartligini ko‘rsatdi.

Kamil Eyrlings bilan bog‘liq ushbu favqulodda hodisa zamonaviy gadjetlar va quvvatlovchi vositalar havoda qanday dahshatli xatarga aylanishi mumkinligini butun dunyoga yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, samolyotlarda pauerbanklardan foydalanishga qo‘yilgan taqiqlar bo‘yicha nazoratni yanada kuchaytirish (masalan, ularni parvoz oldidan muhrlab qo‘yish) kerakmi? Parvoz paytida telefoningizni quvvatlash uchun tashqi akkumulator ishlatgan holatlaringiz bo‘lganmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha aviasayohatchilar uchun hayotiy muhim bo‘lgan ushbu ogohlantiruvchi xabarni yaqinlaringizga ulashing!

Kamil EyrlingsKLMpauerbanklitiy-ion batareyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildiUkraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildiBugun, 18:37Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...Bugun, 18:21Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Bugun, 16:12Sanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiSanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiBugun, 16:01Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganQoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganBugun, 14:45Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Bugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?