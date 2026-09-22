«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madrid derbisida «Atletiko»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino hakamlarni ayblashga uringan bo‘lsa-da, afsonaviy futbolchi Klod Makelele bu bahonani rad etdi.
- Makelelening fikricha, muammo hakamlarda emas, balki jamoaning ichki holatida, jumladan, futbolchilar va murabbiy o‘rtasidagi tushunmovchilik va o‘yin rejasi yo‘qligidadir.
Madrid derbisida «Atletiko»dan uchralgan 1:2 hisobidagi og‘riqli mag‘lubiyat ortidan «Real» atrofidagi mojaroli to‘lqin yangi cho‘qqiga chiqdi. La Liganing 7-turida boy berilgan muhim ochkolardan so‘ng, «qaymoqranglilar» lageri va klub mediasi bosh hakam Migel Anxel Ortis Arias qarorlariga yopishib olgan edi. Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourino esa matbuot anjumaniga ataylab qog‘ozga chop etilgan fotokadrlar — Jud Bellinghemning oyog‘i bosib olingan va Federiko Valverdening to‘pig‘iga berilgan zarbalar aks etgan epizodlarni olib chiqib, bor aybni hakamlar brigadasiga to‘nkashga urindi.
Biroq «Real»ning afsonaviy sobiq tayanch yarimhimoyachisi Klod Makelele bu bahonalarni mutlaqo chilparchin qildi. ESPN telekanalining to‘g‘ridan to‘g‘ri efirida chiqish qilgan fransiyalik yulduz muammoning ildizi maydondagi odil hakamlikda emas, balki klubning ichida ekanini ochiq aytdi: «Hakamlarni aybdor qilib ko‘rsatish kerak emas! Futbolchilar o‘rtasida ham, jamoa va murabbiy o‘rtasida ham o‘zaro tushunish yo‘q. Mourino ular bilan gaplashishi kerak. Bugun jamoa zaif, ularda o‘yin rejasi yo‘q, umuman hech narsa yo‘q! Muammo hakamda emas, maydonda birorta aniq g‘oya yoki reja ko‘rinmayapti».
Xo‘sh, Makelele ko‘rsatgan bu ichki bo‘linish rostdan ham Mourino va yulduzlar o‘rtasida inqiroz boshlanganidan darak beradimi, «Real» nega o‘z darajasidan past o‘ynamoqda va peshqadam «Barselona» bilan farqni qisqartirishga umid bormi?
«Bahonalar fotosi, murabbiy va jamoa o‘rtasidagi jarlik»: Makelele chiqishining 5 asosiy nuqtasi
Madrid derbisidan so‘ng Klod Makelele fosh qilgan eng muhim tahliliy faktlar:
Hakamlarni niqob qilishni to‘xtatish talabi: Fransuz afsonasi mag‘lubiyat uchun referini ayblash shunchaki muammolardan ko‘z yumish ekanini qat’iy ta’kidladi;
Mourinoning «fotosessiyasi» tanqidi: Murabbiy matbuotga Bellinghem va Valverde epizodlari muhrlangan qog‘ozlarni olib chiqqan bo‘lsa-da, Makelele buni asl muammolarni yashirishga urinish deb atadi;
O‘zaro tushunishning yo‘qligi: Futbolchilarning bir-biri bilan til topisha olmasligi va bosh murabbiy bilan jamoa o‘rtasidagi aloqaning uzilgani kuzatilmoqda;
«O‘yin rejasining o‘zi yo‘q»: Makelele «Real»ning maydondagi taktik harakatsizligi, hujum va himoyada birorta aniq tizim ko‘rinmayotganini ayovsiz fosh etdi;
Talabchanlikni oshirish vaqti keldi: Sobiq yulduz mas’uliyatni o‘zgalarga yuklash o‘rniga, har bir futbolchi va murabbiydan maksimum talab qilish kerakligini uqdirdi.
Madrid derbisi aks-sadosi: Mourino pozitsiyasi va Makelele bahosi taqqosi
«Real» lageridagi ikki xil qarash va munosabatlar qiyosi:
Mezonlar va parametrlar
Joze Mourino va «Real» rasmiylari
Klod Makelele va mustaqil ekspertlar
Mag‘lubiyatning bosh omili
Hakam Migel Anxel Ortis Arias xatolari
Jamoa ichidagi tushunmovchilik va zaif o‘yin
Keltirilgan dalillar
Bellinghem va Valverde jarohatlangan fotosuratlar
Maydonda o‘yin rejasi va aniq g‘oyaning yo‘qligi
Murabbiy-futbolchi munosabati
Hammasi nazorat ostida, bosim tashqarida
Jamoa va Mourino o‘rtasida muloqot darz ketgan
Hakamlikka munosabat
41 yoshli referi va qo‘mitaning g‘arazli xatosi
«Hakamni ayblash — noto‘g‘ri, ularni tinch qo‘ying»
Yechim va talab
Teng sharoit va hakamlarning aralashmasligi
Futbolchilardan talabni oshirish va ichki gaplashib olish
Futbol va taktika ekspertizasi: Nega Makelelening so‘zlari haqiqatga yaqin?
Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:
Mourinoning klassik «chalg‘itish» usuli fosh bo‘ldi: Joze Mourino faoliyati davomida har doim jamoasi yomon o‘ynagan uchrashuvlardan keyin matbuotga fotolar, raqamlar yoki bayonotlar bilan chiqib, e’tiborni taktik muvaffaqiyatsizlikdan hakamlarga burib kelgan; Makelele bu nayrangni ochiq ko‘rsatib berdi;
Maydondagi bog‘lamlarning uzilgani: Derbi davomida yarimhimoya va hujum chizig‘i o‘rtasida o‘zaro uyg‘unlik ko‘rinmadi, yulduzlar faqat individual mahorat evaziga vaziyat yaratishga urindi;
Yechinish xonasidagi psixologik muhit: Afsonaviy yarimhimoyachining «murabbiy ular bilan gaplashishi kerak» degan chaqirig‘i jamoa ichida psixologik tanglik borligini va futbolchilar Mourino talablarini to‘liq tushunmayotganini anglatadi;
La Liga poygasidagi xavf: Agar «Real» hakamlarni ayblashni davom ettirib, o‘z o‘yinini tubdan o‘zgartirmasa, peshqadam «Barselona» bilan oradagi 6 ochkolik jarlik yanada kengayib, chempionlik umidlari barvaqt so‘nishi mumkin.
Klod Makelelening ushbu kuchli va murosasiz chiqishi «Real»ni illyuziyalardan uyg‘onishga va muammolarni tashqaridan emas, o‘z ichidan izlashga majbur qilmoqda.
Sizningcha, Madrid derbisidagi mag‘lubiyatda kim ko‘proq aybdor — Makelele aytganidek o‘yin rejasi yo‘q «Real» va Mourinomi yoki bahsli qarorlar chiqargan bosh hakammi? «Qaymoqranglilar» bu inqirozdan tezda chiqib keta oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qaynoq tahlilni barcha «Real» muxlislari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…