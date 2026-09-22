«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi

·24·Sport
«Hakamlarda ayb yo‘q, jamoada rejaning o‘zi yo‘q»: Klod Makelele «Real»ni tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madrid derbisida «Atletiko»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino hakamlarni ayblashga uringan bo‘lsa-da, afsonaviy futbolchi Klod Makelele bu bahonani rad etdi.
  • Makelelening fikricha, muammo hakamlarda emas, balki jamoaning ichki holatida, jumladan, futbolchilar va murabbiy o‘rtasidagi tushunmovchilik va o‘yin rejasi yo‘qligidadir.

Madrid derbisida «Atletiko»dan uchralgan 1:2 hisobidagi og‘riqli mag‘lubiyat ortidan «Real» atrofidagi mojaroli to‘lqin yangi cho‘qqiga chiqdi. La Liganing 7-turida boy berilgan muhim ochkolardan so‘ng, «qaymoqranglilar» lageri va klub mediasi bosh hakam Migel Anxel Ortis Arias qarorlariga yopishib olgan edi. Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourino esa matbuot anjumaniga ataylab qog‘ozga chop etilgan fotokadrlar — Jud Bellinghemning oyog‘i bosib olingan va Federiko Valverdening to‘pig‘iga berilgan zarbalar aks etgan epizodlarni olib chiqib, bor aybni hakamlar brigadasiga to‘nkashga urindi.

Biroq «Real»ning afsonaviy sobiq tayanch yarimhimoyachisi Klod Makelele bu bahonalarni mutlaqo chilparchin qildi. ESPN telekanalining to‘g‘ridan to‘g‘ri efirida chiqish qilgan fransiyalik yulduz muammoning ildizi maydondagi odil hakamlikda emas, balki klubning ichida ekanini ochiq aytdi: «Hakamlarni aybdor qilib ko‘rsatish kerak emas! Futbolchilar o‘rtasida ham, jamoa va murabbiy o‘rtasida ham o‘zaro tushunish yo‘q. Mourino ular bilan gaplashishi kerak. Bugun jamoa zaif, ularda o‘yin rejasi yo‘q, umuman hech narsa yo‘q! Muammo hakamda emas, maydonda birorta aniq g‘oya yoki reja ko‘rinmayapti».

Xo‘sh, Makelele ko‘rsatgan bu ichki bo‘linish rostdan ham Mourino va yulduzlar o‘rtasida inqiroz boshlanganidan darak beradimi, «Real» nega o‘z darajasidan past o‘ynamoqda va peshqadam «Barselona» bilan farqni qisqartirishga umid bormi?

«Bahonalar fotosi, murabbiy va jamoa o‘rtasidagi jarlik»: Makelele chiqishining 5 asosiy nuqtasi

Madrid derbisidan so‘ng Klod Makelele fosh qilgan eng muhim tahliliy faktlar:

  • Hakamlarni niqob qilishni to‘xtatish talabi: Fransuz afsonasi mag‘lubiyat uchun referini ayblash shunchaki muammolardan ko‘z yumish ekanini qat’iy ta’kidladi;

  • Mourinoning «fotosessiyasi» tanqidi: Murabbiy matbuotga Bellinghem va Valverde epizodlari muhrlangan qog‘ozlarni olib chiqqan bo‘lsa-da, Makelele buni asl muammolarni yashirishga urinish deb atadi;

  • O‘zaro tushunishning yo‘qligi: Futbolchilarning bir-biri bilan til topisha olmasligi va bosh murabbiy bilan jamoa o‘rtasidagi aloqaning uzilgani kuzatilmoqda;

  • «O‘yin rejasining o‘zi yo‘q»: Makelele «Real»ning maydondagi taktik harakatsizligi, hujum va himoyada birorta aniq tizim ko‘rinmayotganini ayovsiz fosh etdi;

  • Talabchanlikni oshirish vaqti keldi: Sobiq yulduz mas’uliyatni o‘zgalarga yuklash o‘rniga, har bir futbolchi va murabbiydan maksimum talab qilish kerakligini uqdirdi.

Madrid derbisi aks-sadosi: Mourino pozitsiyasi va Makelele bahosi taqqosi

«Real» lageridagi ikki xil qarash va munosabatlar qiyosi:

Mezonlar va parametrlar

Joze Mourino va «Real» rasmiylari

Klod Makelele va mustaqil ekspertlar

Mag‘lubiyatning bosh omili

Hakam Migel Anxel Ortis Arias xatolari

Jamoa ichidagi tushunmovchilik va zaif o‘yin

Keltirilgan dalillar

Bellinghem va Valverde jarohatlangan fotosuratlar

Maydonda o‘yin rejasi va aniq g‘oyaning yo‘qligi

Murabbiy-futbolchi munosabati

Hammasi nazorat ostida, bosim tashqarida

Jamoa va Mourino o‘rtasida muloqot darz ketgan

Hakamlikka munosabat

41 yoshli referi va qo‘mitaning g‘arazli xatosi

«Hakamni ayblash — noto‘g‘ri, ularni tinch qo‘ying»

Yechim va talab

Teng sharoit va hakamlarning aralashmasligi

Futbolchilardan talabni oshirish va ichki gaplashib olish

Futbol va taktika ekspertizasi: Nega Makelelening so‘zlari haqiqatga yaqin?

Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • Mourinoning klassik «chalg‘itish» usuli fosh bo‘ldi: Joze Mourino faoliyati davomida har doim jamoasi yomon o‘ynagan uchrashuvlardan keyin matbuotga fotolar, raqamlar yoki bayonotlar bilan chiqib, e’tiborni taktik muvaffaqiyatsizlikdan hakamlarga burib kelgan; Makelele bu nayrangni ochiq ko‘rsatib berdi;

  • Maydondagi bog‘lamlarning uzilgani: Derbi davomida yarimhimoya va hujum chizig‘i o‘rtasida o‘zaro uyg‘unlik ko‘rinmadi, yulduzlar faqat individual mahorat evaziga vaziyat yaratishga urindi;

  • Yechinish xonasidagi psixologik muhit: Afsonaviy yarimhimoyachining «murabbiy ular bilan gaplashishi kerak» degan chaqirig‘i jamoa ichida psixologik tanglik borligini va futbolchilar Mourino talablarini to‘liq tushunmayotganini anglatadi;

  • La Liga poygasidagi xavf: Agar «Real» hakamlarni ayblashni davom ettirib, o‘z o‘yinini tubdan o‘zgartirmasa, peshqadam «Barselona» bilan oradagi 6 ochkolik jarlik yanada kengayib, chempionlik umidlari barvaqt so‘nishi mumkin.

Klod Makelelening ushbu kuchli va murosasiz chiqishi «Real»ni illyuziyalardan uyg‘onishga va muammolarni tashqaridan emas, o‘z ichidan izlashga majbur qilmoqda.

Sizningcha, Madrid derbisidagi mag‘lubiyatda kim ko‘proq aybdor — Makelele aytganidek o‘yin rejasi yo‘q «Real» va Mourinomi yoki bahsli qarorlar chiqargan bosh hakammi? «Qaymoqranglilar» bu inqirozdan tezda chiqib keta oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu qaynoq tahlilni barcha «Real» muxlislari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Madrid derbisiReal MadridMigel Anxel Ortis AriasKlod Makelele
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?16 yil oldingi qora kunlar qaytdi: «Tottenhem» oxirgi o‘rinda, De Zerbi taqdiri nima bo‘ladi?Bugun, 06:30«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikda«Oltin to‘p – 2026» sensatsiyasi: Lamin Yamal mutlaq peshqadam, Messi kuchli beshlikdaBugun, 06:23Arman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiArman Sarukyan UFC 331dagi nokautdan so‘ng oktagonga qaytish muddatini e’lon qildiBugun, 06:104 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!4 ta gol va irodali kambek: «Qizilqum» Urganchda «Xorazm»ni 3:1 hisobida taslim etdi!Bugun, 06:03Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasidagi oxirgi oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 02:32Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi